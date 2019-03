Dăncilă susţine că, în cazul în care PSD ar fi exclus din Partidul Socialiştilor Europeni, ar câştiga partidele extremiste

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, joi la Bruxelles, întrebată dacă PSD ar putea-o lua pe urmeze Fidesz şi să fie exclus din Partidul Socialiştilor Europeni (PES), că aceasta ar fi cea mai mare greşeală, pentru că prin acest demers ar câştiga partidele extremiste.

„Cred că ar fi cea mai mare greşeală. Ar fi greşeala nu doar a social-democraţilor, ci şi a popularilor europeni. Dacă noi încercăm să căutăm monedă de schimb pentru ce s-a întâmplat cu Ungaria şi această monedă de schimb ar fi România, cred că ar fi o abordare total greşită. Cred că popularii europeni îşi fac propria campanie şi au propriile principii. Social-democraţii europeni îşi fac propria campanie şi au propriile principii. Cred că principalul pericol este ca această reciprocitate legată de unele ţări să îşi facă loc în Parlamentul European pentru că nu ar câştiga nici unii, nici alţii, cei care ar câştiga ar fi forţele extremiste. Acesta e principalul pericol, nu dacă un grup sau altul are un procent mai mare sau mai mic”, a declarat Viorica Dăncilă, după şedinţa PES, întrebată dacă PSD ar putea lua urmele FIDESZ şi să fie exclus din Partidul Socialiştilor Europeni.

Premierul a adăugat că la şedinţa Grupului Socialiştilor Europeni, la care a participat, nu a fost criticată România.

„Un subiect a fost legat de cooperarea dintre partidele social-democrate, din România, din statele membre, iar în acest sens am dat asigurări că PSD din România îşi doreşte dialog şi cooperare, pentru că am văzut în spaţiul public chiar zilele trecute a apărut declaraţiile unui eurodeputat care au dezinformat opinia publică şi este păcat că acest lucru a fost preluat chiar de preşedintele României, fără a verifica dacă informaţia este falsă sau nu. Am considerat oportun să avem un dialog înainte de orice declaraţie şi pentru că suntem partide de stânga trebuie să dăm dovadă de solidaritate, de susţinere, să spunem lucrurile care le considerăm noi că nu sunt oportune şi în acelaşi timp să ne susţinem reciproc. Asta înseamnă un partid de stânga. Nu au fost discuţii în care România să fie atacată, nu au fost colegi care să atace România. Dimpotrivă, am simţit susţinerea colegilor din partidele europene de stânga, inclusiv susţinerea lui Frans Timmermans dar şi din partea lui Sergei Stanishev. Politica europeană a PSD e politica europeană a tuturor”, a completat Dăncilă.

Şeful Executivului a afirmat că PES a discutat şi despre situaţia Brexit.

„Au fost mai multe subiecte. Primul subiect a fost legat de Brexit. Este o preocupare a întregii Uniuni Europene, a statelor membre. Eu personal în numele Guvernului am solicitat şi am mers pe ideea de a avea o ieşire ordonată a Marii Britanii din UE şi că trebuie să facem toate demersurile în acest sens. Un alt subiect important a fost cel legat de alegerile europarlamentare, de rezultatele obţinute în alegerile europarlamentare şi în acelaşi timp s-a exprimat îngrijorarea legat de partidele extremiste şi care va fi procentul pe care acestea îl vor ocupa în viitoarele instituţii europene”, a conchis premierul.

Partidul Popular European a decis, miercuri, seară suspendarea formaţiunii de guvernământ din Ungaria, Fidesz, condusă de premierul Viktor Orban, a anunţat preşedintele PPE, Joseph Daul.

Decizia a fost luată de Adunarea Politică a PPE cu 190 voturi „pentru” şi 3 voturi „împotrivă”, în cadrul unui vot secret.

În replică, Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că Fidesz a decis în mod unilateral să îşi suspende exercitarea drepturilor de membru al Partidului Popular European (PPE), informează MTI.

