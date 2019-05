Dăncilă: Voi merge la Bruxelles să discut cu Timmermans şi cu Stanishev

Viorica Dăncilă a anunţat că va merge la Bruxelles pentru a avea discuţii cu Frans Timmermans şi cu Serghei Stanishev, preşedintele Partidului Socialiştilor Europeni. Premierul a precizat că le va transmite că PSD vrea să rămână în PES însă nu se va ruga de aceştia.

„Au fost semnale de la Bruxelles legate de justiţie. Multe dintre ele, aşa cum am spus dezinformări legate de Guvern. Au fost colegi care m-au întrebat ce OUG aţi dat pe justiţie. Am spus nu, noi nu am dat. <<Dar am primit foarte multe informaţii că aţi dat ordonanţe pe justiţie>>. Noi vrem să rămânem în grupul S&D dar nu ne vom duce să ne rugăm. Eu cred că e interesul şi socialiştilor europeni să aibă un număr mai mare de deputaţi. Vom discuta deschis, dar în acelaşi timp voi reprezenta cu demnitate România şi în calitate de premier şi preşedinte PSD. Nu ne ducem să ne rugăm vă rog să nu ne excludeţi. Semnale pentru PSD sunt pozitive de fapt. Voi merge să am aceste discuţii la Bruxelles atât cu dl Timmermans, cât şi cu Serghei Stanishev şi cu omologii mei premieurl Spaniei, Maltei sau Portugaliei”, a afirmat Viorica Dăncilă, marţi seară, la finalul CEx al PSD.

La finalul Biroului Permanent Naţional al partidului, de marţi, Viorica Dăncilă spunea că vizita la Bruxelles o va efectua la începutul săptămânii viitoare.

Reacţia preşedintelui interimar al PSD vin în contextul în care la începutul lunii aprilie Serghei Stanishev, preşedintele Partidului Socialiştilor Europeni a afirmat că PSE va lua în calcul îngheţarea relaţiilor cu PSD până la discutarea statului de membru al PSE în iunie, dacă Guvernul nu clarifică angajamentul pentru statul de drept şi dacă nu va urma recomandărilor CE.

