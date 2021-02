Datele INS confirmă prognoza Guvernului Orban: „Economia a răspuns bine la programul economic liberal”

„Economia a răspuns bine la programul economic liberal adoptat anul trecut. În ultimul trimestru, economia României a crescut cu 5,3% faţă de trimestru anterior, cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană. În august, după apariţia datelor privind evoluţia economică din trimestrul II, care arătau o scădere de 12,3%, am afirmat că economia României va avea una dintre cele mai mici contracţii economice la finalul anului, de 3,8%”, scrie pe Facebook Ludovic Orban.

Conform fostului premier, chiar şi în condiţiile în care Comisia Europeană anticipa pentru 2020 o scădere economică de 6%, datele INS confirmă prognoza Guvernului pe care l-a condus şi estimează o contracţie economică apropiată la finalul anului de 3,9%.

„Iar datele pentru ultimul trimestru plasează economia României printre cele mai performante economii din Uniunea Europeană în timp ce alte economii europene importante au continuat să înregistreze scăderi economice însemnate. Comparaţia cu ultimul trimestru din 2019 arată o contracţie economică în Spania cu 9,1%, Austria cu 7,8%, Italia cu 6,6%, Franţa cu 5%, Germania cu 3,9% în timp ce în România scăderea economică a fost limitată la 1,5%. Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică adoptat şi implementat anul trecut, care a însemnat cel mai mare pachet de sprijin pentru economie, în valoare de aproape 7% din PIB, a produs rezultatele aşteptate. Am redus declinul economic provocat de criza mondială şi am creat condiţiile pentru relansarea economiei româneşti care a crescut în ultimul trimestru cu 5,3%. Atunci când Guvernul este un partener pentru mediul de afaceri, iată, economia răspunde pozitiv şi are încredere în perspectivele de dezvoltare ale României”, conchide Orban.

În anul 2020, comparativ cu anul 2019, Produsul intern brut s-a redus cu 3,9%, deşi în trimestrul IV 2020 a fost, în termeni reali, mai mare cu 5,3%1 comparativ cu trimestrul anterior al anului trecut, a anunţat marţi dimineaţă Institutul Naţional de Statistică (INS).

Creşterea economiei în trimestrul patru din 2020 cu 5,3% reprezintă o performanţă fantastică, iar faptul că în 2020 economia s-a contractat cu doar 3,9% înseamnă că au fost luate cele mai bune măsuri, afirmă premierul Florin Cîţu, fost ministru al Finanţelor: „Am spulberat toate estimările apocaliptice”.