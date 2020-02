Demisii în lanţ la ALDE. Florică Ică Calotă, preşedintele filialei din Teleorman, pleacă şi spune că alţi 12 parlamentari îl vor urma

Deputatul Florică Ică Calotă, preşedinte al ALDE Teleorman, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că va părăsi partidul şi, din punctul său de vedere, aproximativ 12 parlamentari ai partidului urmează să facă acelaşi lucru. „Eu nu pot să mă întorc în acelaşi loc din care am plecat, către PSD”,spune Calotă.

Ică Calotă a explicat că principalele nemulţumiri care stau la baza plecării din ALDE ar fi lipsa reprezentanţilor în secţiile de votare la alegerile viitoare dar şi că partidul se îndreaptă spre o alianţă cu PSD.

„În primul rând m-a nemulţumit faptul că nu am reuşit să menţinem un număr de parlamentari ALDE ca să avem reprezentanţi în secţie. Un alt motiv ar fi că după ce am votat împotriva Guvernului Dăncilă, am votat pentru Guvernul Orban, acum conducerea partidului se îndreaptă spre o alianţă Pro România, PSD şi ALDE. Eu nu pot să mă întorc în acelaşi loc din care am plecat, către PSD. Mi-e greu, ca vechi liberal, de 25 de ani, să fac lucrul ăsta. Nu ştiu unde voi ajunge dar un lucru este sigur, eu în ALDE nu mai rămân”, a declarat deputatul Ică Calotă.

Calotă a mai spus că in punctul lui de vedere, aproximativ 12 parlamentari ALDE vor părăsi partidul în perioada următoare.

„Aproximativ 12 parlamentari vor părăsi partidul. E o opinie personală. Noi în momentul de faţă nu avem grup parlamentar la Camera Deputaţilor şi cine nu are grup parlamentar nu are reprezentanţi în secţiile de votare pentru alegerile locale şi cele parlamentare. În condiţiile acestea e foarte greu să ai candidaţi la locale şi să nu ai reprezentanţi ai partidului în secţiile de votare”, a mai spus parlamentarul.

Şi Andrei Gerea a anunţat că demisionează din ALDE. Deputatul i-a transmis lui Călin Popescu Tăriceanu că este a doua oară când îl schimbă de la şefia ALDE Bucureşti, însă este ultima dată. Acesta a acuzat că şeful partidului continuă să facă „acelaşi joc duplicitar şi păgubos”.

