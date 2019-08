Viceliderul deputaţilor USR Cătălin Drulă a afirmat că declararea autostrăzile ca obiective de interes naţional, în CSAT, nu are niciun efect legal, fiind doar o declaraţie retorică şi o demagogie menită să acopere incapacitatea guvernului PSD.

Deputat USR: Declararea autostrăzilor ca obiective de interes naţional are zero efecte juridice

„Autostrăzile în C.S.A.T. - o declaraţie a neputinţei cu efecte zero în practică.Declararea autostrăzilor, fie că e vorba de Ploieşti-Braşov sau de Tg. Mureş-Iaşi, ca “obiective strategice de interes naţional” în C.S.A.T. are ZERO efecte juridice. Este strict o declaraţie retorică, o demagogie care să mai acopere neputinţa enormă a guvernului PSD. Nu există niciun efect legal, în prezent, al acestei declaraţii. În mod fals circulă în spaţiul public/media diverse posibile consecinţe ale declaraţiei”, a scris Cătălin Drulă, duminică, pe Facebook.

Deputatul USR oferă ca exemplu faptul că „astfel ar putea fi finanţate din fonduri naţionale autostrăzile. FALS - şi în prezent autostrăzile respective pot fi finanţate cu orice fel de fonduri: de la bugetul naţional, din fonduri europene structurale sau din împrumuturi”.

De asemenea, Drulă spune că nu poate exista o derogare de la licitaţie, prin încredinţare directă pentru construirea unei autostrăzi, ori că nu ar mai fi necesar un aviz de mediu, dacă e declarată obiectiv de interes naţional.

„Sau că prin această declaraţie, autostrăzile ar putea fi contractate prin încredinţare directă (fără licitaţie). FALS - nu există vreo astfel de derogare în acest sens în legislaţia naţională privind achiziţiile publice sau în directiva europeană în domeniu. Sau că nu ar mai fi nevoie de obţinerea unui acord de mediu sau a altor autorizaţii. FALS - nu există vreo astfel de derogare în legile în vigoare pe baza unei declaraţii în C.S.A.T. Autostrăzile respective beneficiază însă deja de facilităţile din OUG 7/2016 pentru accelerarea proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport fiind parte din reţeaua TEN-T”, a explicat Cătălin Drulă.

Parlamentarul USR a adăugat că în realitate de trei ani nu se face nimic în privinţa autostrăzilor.

„În realitate nu s-a făcut nimic din ce era necesar pentru aceste autostrăzi în 3 ani de guvernare PSD. Iar paşii necesari sunt aceiaşi de 3 ani. Şi dacă nu se face nimic, tot aceiaşi rămân:

1. Contractarea unei echipe de specialişti pentru planificarea şi proiectarea tehnică a autostrăzii pe baza unor studii serioase de teren (geologie/topografie/etc)

2. Contractarea unui constructor care să construiască autostrada pe baza unui proiect foarte bine făcut

Pentru Autostrada Tg. Mureş-Iaşi nu există nici un contract în prezent. Deci niciun pas făcut înainte. Ba chiar nişte paşi mari făcuţi înapoi în ultimii 3 ani:

a) Rezilierea în 2018 a contractului deja semnat pentru planificarea pe secţiunea Tg. Mureş-Ditrău

b) Blocarea secţiunii Iaşi-Tg. Neamţ într-o procedură de PPP fără nicio şansă de închidere financiară

c) Subfinanţarea procedurii de licitaţie a planificării pentru Tg. Mureş-Tg. Neamţ la relicitare”, a completat Drulă.

Acesta oferă şi câteva soluţii pentru deblocarea autostrăzilor: „ 1. Anularea procedurii de PPP pentru Tg. Neamţ-Iaşi. 2. Partneriat cu o instituţie financiară internaţională, BEI/BERD/Banca Mondială, pentru realizarea în condiţii de calitate a planificării întregii autostrăzi. 3. Contractarea unor consorţii de constructori pe baza unui proiect temeinic realizat”.

Viceliderul deputaţilor USR conchide că vor fi foarte mici progrese cu privire la autostrăzi fiindcă Guvernul Dăncilă a distrus credibilitatea României.

„Singura problemă este că Guvernul Dăncilă a distrus credibilitatea României în relaţii cu aceşti parteneri internaţionali prin bătaia de joc la adresa Băncii Mondiale (care se implicase de la cel mai înalt nivel) în proiectul autostrăzii Ploieşti-Braşov. Deci cu Cuc şi Dăncilă din păcate sunt şanse foarte mici de progres. Rămânem pe moment doar cu declaraţii în CSAT”, a concluzionat Drulă.

Pe 30 iulie, preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că în şedinţa CSAT a fost aprobat ca proiectul autostrăzii Ploieşti-Braşov să fie declarat obiectiv strategic de interes naţional. Şeful statului a mai transmis că a propus declararea Autostrăzii Moldovei ca obiectiv strategic de interes naţional.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunţat că la următoare şedinţă a CSAT va fi introdusă şi Autostrada Moldovei, care va lega Iaşiul de Târgu-Mureş, pentru a fi declarată obiectiv de interes naţional.

