Deputatul Ionuţ Moşteanu: „Preşedintele i-a păcălit pe milioanele de români cărora le-a cerut votul (...) Acum suntem numiţi „crizatori”, iar PSD sunt cei cu care se pot face reforme”

Moşteanu susţine că USR a fost în stradă împotriva „ticăloşiilor PSD-ului condus de Liviu Dragnea”.

„Când am intrat la Guvernare, i-am avertizat de la început: s-a terminat cu combinaţiile politice pe sub masă. Nu am acceptat să ne punem semnătura pe un tun de 50 miliarde de lei, mită pentru baroni. Şi asta i-a deranjat. Nu am acceptat să le numim toţi incompetenţii în companiile de stat. Pentru asta ne-au numit <drulăi>. Acum suntem numiţi <crizatori>, iar PSD sunt cei cu care se pot face reforme”, a mai scris deputatul USR.

Acesta susţine că Stelian Ion a fost demis tocmai „că a refuzat să accepte ca numirile la DIICOT şi DNA să se mai facă la mica înţelegere”, că, în administraţie, „profesioniştii numiţi de USR, oameni cu cariere solide în mediul privat, au fost eliminaţi chiar a doua zi după ce USR a fost exclus de la guvernare, iar în locul lor au venit sinecurile de partid” şi că „chiar zilele trecute, USL-ul atât de drag Preşedintelui Klaus Iohannis a votat împotriva proiectului USR de eliminare a pensiilor speciale pentru primari”.

Preşedintele Klaus Iohannis a spus vineri că Coaliţia care a guvernat până acum nu a reuşit să facă reforme.

„Avem nevoie de schimbări în justiţie. Avem nevoie de reformă în administraţie, în domeniul pensiilor, în domeniul salarizării publice. Toate aceste domenii au rămas în <nelucrare>. Deci Coaliţia care a guvernat până acum nu a reuşit să rezolve aceste pobleme, dar zilele trecute au cam arătat care au fost <crizatorii>, cei care în loc să facă reforme au produs crize. Acum tebuie să ne apucăm de treabă şi trebuie să ne apucăm de treabă cu cei care vor să fie cu noi. Unde să cautăm majorităţi decât în Parlamentul României? Dacă Guvernul va fi în această componenţă 1, 2, 3 ani vom vedea, dar problemele trebuie rezolvate şi cineva trebuie să guverneze”, a declarat Klaus Iohannis.