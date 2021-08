Deputatul USR Bulai acuză că PNL „vrea să spargă 10 miliarde de euro în bucăţi, fix ca PSD”

„Voi ce aţi face cu 10 miliarde de euro? PNL vrea să îi spargă în mii de bucăţi pentru a câştiga simpatie în campania internă. Fără miza unui mare proiect de ţară. Fix cum a făcut PSD până acum. Fără spitale moderne şi fără autostrăzi şi căi ferate pentru secolul XXI”, sunt criticile aduse de deputatul USR PLUS Iulian Bulai programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, care va avea un buget de 50 de miliarde de lei şi se va întinde pe cel puţin 6 ani.

Parlamentarul USR PLUS susţine că aceşti bani ar putea fi folosiţi pentru construcţia de autostrăzi şi a unui pod peste Prut.

„Modernă şi eco. Din banii noştri. A8 şi A7. Şi mai rămân bani. Iată costuri aproximative pe A8:

1 Tg Mures-Tg Neamt : sectorul montan conform SF ar fi undeva la 5 mild euro la un cost aproximativ de 25 mil euro per km.

2) Ungheni-Iasi-Tg. Neamt undeva la 1,1 mild euro conform estimare MPGT. Valoarea reala o vom sti in 2022 cand avem SF finalizat

3) pod Ungheni conform estimare MPGT - 60 mil euro. Valoarea reala dupa ce avem SF finalizat + Acord de Mediu.

In concluzie A8 - 5 mld euro+1,1 mld euro+0,06 mld euro = aprox 6,16 mld euro. Costuri aproximative pe A7: 3,5 mld euro. Total costuri A8 + A7 = mai puţin de 10 mld €”, adaugă Bulai.

El susţine că PNL „nu vrea să gândească macro nici atunci când poate şi este factor de decizie”.

„PNL vrea investiţii macro doar când e în opoziţie. Când e la putere are memorie scurtă şi se comportă ca PSD la nivel de investiţii strategice macro. Adică dă şpagă pentru clientela de partid. Domnule Cîţu facem reforme şi investiţii pe bune sau ne jucăm de-a guvernarea? Eu vă invit să investim masiv în autostrăzile Moldovei. Să scriem istorie împreună”, conchide Bulai.

Guvernul a dezbătut, miercuri, în primă lectură, Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, care va avea un buget de 50 de miliarde de lei şi se va întinde pe cel puţin 6 ani, a anunţat premierul Florin Cîţu.