Deputatul USR Stelian Ion anunţă că vrea să candideze pentru Primăria Constanţa, astfel că s-a înscris în campania internă a USR Constanţa pentru desemnarea candidatului pentru funcţia de primar.

„Îmi anunţ oficial intenţia de a candida pentru funcţia de primar al Municipiului Constanţa. În acest scop, m-am înscris în campania internă a USR Constanţa pentru desemnarea candidatului pentru funcţia de primar. Sunt mai hotărât ca oricând să smulg Constanţa din ghearele hidrei pesediste care a sufocat şi a ţinut în loc oraşul acesta zeci de ani de-a rândul. Avem şansa istorică de a salva acest oraş şi de a-i reda strălucirea. De ce Constanţa? Pentru că este oraşul în care m-am născut, am crescut, am învăţat, am muncit şi mi-am întemeiat familia. Constanţa este casa mea. Acest oraş mi-a oferit cele mai frumoase clipe, de el mă leagă cele mai frumoase amintiri. Din păcate, dintr-un oraş înfloritor, Constanţa a ajuns o ruină, iar imaginea Cazinoului a devenit simbolul hoţiei şi al incompetenţei cu care PSD-ul a administrat acest oraş atâta amar de vreme”, scrie Stelian Ion.

Acesta adaugă că funcţia de primar nu este una la care a visat, la fel cum nu a fost nici funcţia de deputat, dar este „singura şansă de a salva acest oraş”.

„Am intrat în USR în 2016 în momentul în care am conştientizat că procesele pe care le-am câştigat împotriva abuzurilor primăriei, protestele pe care le-am organizat pentru salvarea ultimelor spaţii verzi din oraş, demersurile civice pe care le-am făcut alături de colegii din Asociaţia Verde Urban nu erau de ajuns. Abuzurile acestea au continuat şi continuă şi acum, iar singura cale eficientă de a le curma este cea politică, prin preluarea administrării acestui oraş. Am evaluat atent şansele unei astfel de candidaturi şi cred că sunt singurul care pot învige PSD-ul creat de Mazăre şi Nicuşor Constantinescu, preluat apoi de Făgădău şi Felix Stroe. Ei ştiu lucrul ăsta şi se tem. Făgădău montează de zor stălpişori prin oraş şi îşi biciuieşte argaţii, Felix Stroe îşi instruieşte securiştii să mă atace dacă mă înscriu în cursă. Ei, bine, m-am înscris. Un candidat unic din partea opoziţiei la Constanţa ar spulbera gaşca pesedistă. Acest lucru este valabil în multe municipii din ţară, inclusiv în Bucureşti. De aceea, îi chem alături de mine pe toţi cei care îşi doresc binele Constanţei! Haideţi să nu ne încurcăm în socoteli mărunte şi să nu irosim şansa asta!”, mai scrie deputatul.

Acesta menţionează că a dus timp de trei ani „o luptă crâncenă în Parlament cu Nicolicea şi Iordache”, iar acum îşi asumă încă o luptă, aceea pentru Constanţa.

„Întotdeauna am răzbit acolo unde a fost mai greu şi le-am demonstrat tuturor celor care îmi spuneau că nu se poate, că se înşală. Vom face din Constanţa, orăşel prăduit şi prăfuit de provincie, un oraş european, modern, strălucitor, în care să îţi placă să trăieşti, un oraş fermecător, verde, viu”, îşi termină postarea deputatul USR.

