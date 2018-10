Dispute în Parlament: Deputaţii s-au contrazis pe finanţarea instituţiei „Regele Mihai I”

Deputaţii au dezbătut, luni, pe articole, proiectul de lege privind înfiinţarea Instituţiei Regele Mihai I, pentru care statul român ar urma să asigure anual o finanţare de 860.000 de euro, grupurile parlamentare PMP şi USR exprimând critici cu privire la iniţiativa PSD-ALDE.

129 afişări

Plenul Camerei Deputaţilor a dezbătut, luni, pe articole, proiectul privind înfiinţarea Instituţiei pentru Promovarea Valorilor Naţionale „Regele MIHAI I”, ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii, votul final urmând să fie acordat în şedinţa de miercuri a deputaţilor.

Depuatul PSD Alexandru Bălănescu a pledat, luni, pentru adoptarea legii spunând că proiectul este unul „care iese din canoane, nu este o lege socială, nici una economică, este un proiect care are în vedere valorile naţunii, ale poporului român”, nu este un proiect „cu conţinut politic”, ci unul care ajută la propăşirea neamului românesc.

Deputatul PMP Emil Paşcan a spus că formaţiunea sa nu are cum să voteze un asemenea proiect „revoltător”.

„E un proiect interesant din punct de vedere simbolic, emoţional. Nu înţelegem, cu tot respectul pentru memoria Regelui Mihai, din păcate azi avem parte doar de epigoni ai Casei Regale care se sfâşie între ei. Nu înţelegem de unde s-a inventat această sumă de 860.000 de euro pe an alocate acestei instituţii create din pix, la fel cum am creat acel Institut de Studiu al Culturii Levantului, de care nu am mai auzit nimic de la înfiinţarea sa. Se cuvine să păstrăm o anumită decenţă în raport cu nevoile acestei ţări, noi avem şcoli cu veceu în curte, vai de mama lor, se prăbuşeşte casa lui Brâncuşi şi noi inventăm o nouă instituţie în Palatul Elisabeta. Mi se pare sfidător, revoltător, PMP nu are cum să voteze acest proiect. Pentru ce, pentru existenţa unor epigoni care nu mai demonstrează nimic prin faptele lor?”, a declarat Paşcan.

Liberalul Daniel Gheorghe a propus revenirea României la monarhie.

„Coroana României nu trebuie să fie nici a dreptei, nici a stângii, nici a puterii, nici a opoziţiei. Toate realizări mari ale acestei naţiuni au fost reuşite sub monarhie. Eu personal militez pentru restauraţie monarhică”, a spus deputatul în plen.

Deputatul USR Cristian Seidler a declarat că în loc să se înfiinţeze instituţia, ar fi mai oportună alocarea a 6% din PIB pentru educaţie.

„Comuniştii au avut ideea măreaţă de a modifica istoria şi şi-au menţinut ideile chiar şi după 1989. Ce facem noi prin aceasta lege este o continuitate, să politizezi Coroana Română. Dacă vreţi să respectaţi memoria Regelui Mihai, alocaţi 6% din PIB pentru educaţie”, a spus deputatul, la dezbaterile din plen.

Deputatul PSD Nicolae Bacalbaşa a intervenit şi a spus că „nu a existat figură mai odioasă în istoria României ca Regele Carol al II-lea”.

Un număr de 35 de parlamentari PSD-ALDE au depus pe 10 mai, în Camera Deputaţilor, o propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea valorilor naţionale „Regele MIHAI I”.

„Instituţia pentru promovarea valorilor naţionale „ Regele MIHAI I”, denumită în continuare Instituţia, este organizată şi funcţionează ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar. Sediul Instituţiei este Palatul Elisabeta, situat în Şoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff, nr. 28, sector 1, Bucureşti”, prevede proiectul de lege. Predarea-preluarea imobilului se realizează pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Activitatea instituţiei constă în crearea şi dezvoltarea de programe şi proiecte în vederea promovării tradiţiilor, obiceiurilor şi simbolurilor naţionale, a persoanelor şi realizărilor de valoare din domeniul ştiinţific, cultural, educaţional, sportiv şi economic; promovării unor evenimente cu semnificaţie istorică; promovării, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, a imaginii României, investiţiilor si turismului, artei, ştiinţei, educaţiei si a monumentelor istorice faţă de personalităţi, investitori şi instituţii din străinătate.

Conducerea Instituţiei este asigurată de un director numit şi revocat din funcţie de către Parlament, în şedinţă comună a celor două Camere, la propunerea Custodelui Coroanei României, cu votul

majorităţii parlamentarilor prezenţi.

Anual se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Senatului, o sumă în lei, echivalentă cu 860.000 euro. Suma se actualizează din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Instituţia prezintă, în plenul Parlamentului raportul anual şi contul de execuţie bugetară. Raportul trebuie să cuprindă informaţii cu privire la activitatea Instituţiei. Raportul anual şi contul de execuţie bugetară se

depun la Birourile permanente reunite până la data de 15 aprilie a fiecărui an, pentru anul anterior.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.