Doina Pană: România a depăşit Austria. A reuşit să încheie în două luni 70 de dosare de la preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene

România a reuşit în două luni de la preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene să încheie 70 de dosare, depăşind Austria care în cele şase luni de mandat a finalizat 50 de dosare, declară vicepreşedintele PSD, deputatul Doina Pană.

Doina Pană a declarat vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Bistriţa, că în cele două luni de când România a preluat preşedinţia Consiliului Uniunii Europene a reuşit să încheie 70 de dosare şi a depăşit Austria.

Potrivit vicepreşedintelui PSD, în cele şase luni cât a condus Uniunea Europeană, Autris a încheiat puţin peste de 50 de dosare.

„Vreau să vă spun că în două luni am depăşit Austria, în toată preşedinţia austriacă. În preşedinţia austriacă s-au încheiat puţin peste 50 de dosare, în şase luni cât a durat preşedinţia, iar noi, ieri am mai închis încă două dosare. Am ajuns la 70 de dosare închise, dintre care trei sunt foarte grele - referitoare la energie, la drepturile de autor online şi digitalizare. Este realmente un succes şi există deja opinii deschise şi din partea oficialilor europeni legat de acest lucru”, a spus Doina Pană.

