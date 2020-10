Donald Trump nu reuşeşte să demonstreze că oponentul său politic vrea să desfiinţeze poliţia. Preşedintele american a fost contrazis de moderator în timpul unui interviu televizat

Donald Trump a susţinut în cadrul unei emisiuni televizate că principalul său contracandidat la preşedenţia Statelor Unite, Joe Biden, vrea să desfiinţeze poliţia în urma abuzurilor comise de aceştia. Moderatorul emisiunii, Chris Wallace, i-a cerut dovezi concrete actualului preşedinte.

Pus în faţa faptelor, Trump nu a putut confirma informaţia lansată. Biden a precizat în nenumărate rânduri că afirmaţia nu este adevărată.

„Nu susţin desfiinţarea poliţiei”, a declarat Joe Biden.

Trump says Biden wants to defund the police, claims his “charter” with Sanders says so. Chris Wallace checks him and says nothing in that mentions "defunding police."



Trump says to an aide: “Let’s go. Get me the charter, please.”



They get the charter and Trump is wrong. pic.twitter.com/FJepQY7NCC