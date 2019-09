Draft-ul MOŢIUNII de cenzură prin care Opoziţia vrea să dărâme Guvernul Dăncilă. Orban: Avem 237 de semnături. Suntem în discuţii cu peste 10 parlamentari printre care şi PSD

Numele moţiunii de cenzură iniţiate de PNL este „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis urgent”. În textul documentului obţinut de MEDIAFAX, opoziţia vorbesşte despre şansele pe care România le-a ratat în perioada guvernării PSD şi despre „incompetenţa” premierului Viorica Dăncilă .Ludovic Orban a declarat că au fost strânse 237 de semnături pentru moţiunea de cenzură, precizând că PNL este în discuţii cu peste 10 parlamentari pentru susţinerea demersului, inclusiv cu aleşi de la PSD.

„Până astăzi (miercuri - n.r.) avem cu patru semnături peste minimul de semnături necesare pentru trecerea moţiunii de cenzură. Avem 237 de semnături. În afară de aceste semnătruri avem angajate discuţii cu încă peste zece parlamentari, fie pentru semnături fie pentru susţinerea moţiunii. Sunt parlamentari independenţi, parlamentari ai minorităţilor naţionale şi parlamentari PSD”, a declarat Ludovic Orban, miercuri, la Parlament.

Întrebat dacă există şi semnatari de la PSD, Ludovic Orban a răspuns: „Veţi vedea semnatarii moţiunii în momenul depunerii acesteia”.

„Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis urgent”, numele moţiunii de cenzură - surse

Partidele de Opoziţie susţin, în textul moţiunii de cenzură, că Guvernul Dăncilă poate fi numit „guvernul şanselor ratate pentru România”.



„În ultimul timp, doamna Prim-ministru Viorica Dăncilă ne-a demonstrat că nu are nici măcar acea singură calitate pe care liderii PSD o lăudau la învestitura domniei sale – aceea de a fi -econflictuală-. Dimpotrivă, de câteva luni, de când a mărturisit că s-a eliberat de Liviu Dragnea, doamna Dăncilă ne-a arătat adevarata sa faţă, transformând funcţia de prim-ministru într-un instrument de vendetă la adresa adversarilor săi politici şi într-o modalitate eficientă de a face foarte mult zgomot, pentru a acoperi eşecul total al unei guvernări, care s-a demonstrat a fi cea mai tragică farsă pentru România. Neconflictuala doamnă Viorica Dăncilă i-a încurajat pe colegii săi să profereze mesaje naţionalist-şovine la adresa minorităţilor naţionale şi nu a sancţionat derapajele grave din discursurile pline de ură. Niciun ministru din Guvern nu s-a disociat de acest comportament anti-european”, prevede textul moţiunii de cenzură, document obţinut de MEDIAFAX.

„Guvernul Dăncilă poate să fie numit guvernul şanselor ratate pentru România. Deşi ţara noastră a traversat o perioadă economică favorabilă, cu ritmuri de creştere importante, guvernele PSD nu au demarat niciun proiect major pentru infrastructura românească. Este foarte simplu să împrumuţi ţara, ştiind că factura acestor împrumuturi va fi plătită de generaţiile viitoare. Este extrem de grav că nu s-a construit nimic cu banii împrumutaţi la dobânzile împovărătoare pe care le plătim cu toţii. Guvernul PSD ar fi putut să investească o parte din aceşti bani măcar într-unul dintre proiectele prioritare de investiţii ale României. Unele dintre aceste proiecte se regăsesc chiar între promisiunile făcute de PSD în anul 2016, atunci când au smuls votul românilor printr-o fraudă de încredere”, se mai arată în textul moţiunii de cenzură.

Totodată, în document se precizează că România a pierdut aproape 6.4 miliarde de euro din fondurile europene alocate României.

„România pierde oportunităţi în fiecare zi cu acest Guvern în funcţie. De exemplu, peste câteva luni intrăm în anul 2020 şi constatăm că aproape 6,4 miliarde de euro din fondurile europene alocate României nici măcar nu au fost cerute de la Uniunea Europeană. Oare cine să le ceară, oare cine să scrie proiectele finanţabile, atâta vreme cât ministerele au fost populate cu activişti şi clienţi de partid ai PSD, care nici nu ştiu şi nici nu vor să aducă în România fondurile gratuite pentru dezvoltarea ţării. Lipsa acută a investiţiilor ne-a dus în situaţia de a vedea cu ochii noştri cum se degradează şi ceea ce s-a construit anterior. Parcă pentru a ne sfida pe toţi, doamna Dăncilă continuă să se laude că „a scos ţara din noroaie” şi că „investiţiile publice sunt o prioritate”.

Din păcate pentru români şi pentru România, sub Guvernul Dăncilă am avut cele mai slabe alocări pentru investiţii din ultimii 15 ani, raportate la Produsul Intern Brut. Dacă în anul 2008 volumul total al investiţiilor raportat la PIB era de 38%, acesta a scăzut la doar 22% în prezent. Autostrăzi noi nu se construiesc, ci doar se desenează pe harta ţării şi se promit în continuare. Iar, dacă socotim datele raportate de Ministerul Finanţelor Publice pentru primele şapte luni ale anului, investiţiile publice, ca procent în PIB, vor atinge în 2019 recordul negativ absolut pentru ultimele două decenii”, potrivit documentului obţinut de MEDIAFAX.

O altă „ratare” amintită de partidele de opoziţie în moţiune vizează autostrăzile.

„Autostrada Unirii, Autostrada Moldovei, cea a Olteniei sau Autostrada Sibiu-Piteşti nu au avansat nici măcar cu un singur centimetru sub guvernarea PSD. Pe calea ferată trenurile deraiază aproape săpătămânal din cauza infrastructurii degradate, iar viteza de deplasare a trenurilor a ajuns sub cea a trotinetelor electrice! Nu aţi blocat doar investiţiile publice, ci aţi gonit şi investitorii privaţi din economie. Încrederea în economia românească este în declin, în primul rând din cauza faptului că legislaţia economică se modifică aproape săptămânal. Ce investitor ar mai risca să aducă bani şi locuri de muncă bine plătite în România, ştiind că regulile jocului se schimbă peste noapte? Adunând numărul de modificări pe care Guvernul Dăncilă le-a făcut Codului fiscal, constatăm că acestea sunt mai numeroase decât zilele dintr-un an”, potrivit documentului menţionat.

Încă un argument pentru demiterea Guvernului Dăncilă reprezintă taxele introduse prin Ordonanţa Lăcămiei.

Şi noul an şcolar este un motiv al Opoziţiei pentru depunerea moţiunii de cenzură.

„Noul an şcolar a început deja, iar situaţia din învăţământ se înscrie în acelaşi peisaj dispreţuitor pentru elevi, părinţi, şcoală şi dascăli cu care ne-am obişnuit în ultimii ani. Manualele noi nu sunt gata nici anul acesta, renovările unităţilor şcolare sunt sub ceea ce era necesar, iar subfinanţarea cronică persistă. Altfel spus, Guvernul nu dă doi bani pe soarta şcolii româneşti, deşi este condus de un fost profesor de liceu tehnologic. Dimpotrivă, ori de câte ori are ocazia, Guvernul Dăncilă mai taie câte ceva din bugetul oricum modest al educaţiei, pentru a dirija banii către nevoile baronilor locali ai PSD. Mărturie stă şi ultima rectificare bugetară, prin care doamna Dăncilă a tăiat, fără să clipească, peste 1 miliard de lei de la învăţământ, deşi cunoaşte foarte bine cât de subfinanţată este şcoala românească”, mai prevede textul moţiunii.

Opoziţia aminteşte şi de spitalele regionale promise de PSD.

„Chiar dacă aţi ştiut că banii la buget nu vă ajung nici pentru educaţie, nici pentru sănătate şi nici pentru investiţii, v-aţi pus semnătura pe textul unei ordonanţe de urgenţă cu puternice vicii de neconstituţionalitate, prin care aţi instituit noi pensii speciale, noi privilegii financiare, pentru alte categorii de beneficiari din sistemul public. Aţi sfidat, astfel, atât Parlamentul care ar fi trebuit să legifereze în această materie, cât şi Curtea Constituţională care s-a pronunţat deja, fără echivoc, asupra nenumăratelor prevederi neconstituţionale din aşa-zisul Cod administrativ. Ne uităm cum România pierde şansa de a construi spitale regionale, bine dotate, din bani europeni. PSD a promis iniţial 8 spitale regionale şi unul metropolitan, după care a spus că mai întâi se fac 3, la Cluj, Craiova şi Iaşi, pentru ca în final să nu construiască niciunul.Spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii au cele mai grave probleme, atât din cauza dotărilor deficitare, cât şi a spaţiilor necorespunzătoare pentru un act medical de calitate. Nu faceţi investiţii trainice în aceste spitale, ci continuaţi să risipiţi banii publici pentru plata unor studii de prefezabilitate, de fezabilitate, a unor ghiduri arhitecturale, pentru proiecte tehnice şi servicii de expertiză, care, peste ani, se vor dovedi, din nou, total inutile”, potrivit moţiunii de cenzură.

Recursul compensatoriu reprezintă un alt argument al opoziţiei pentru demiterea guvernului PSD. Opoziţia îi reproşează premierului Viorica Dăncilă că nu a eliminat recursul compensatoriu, astfel au fost eliberate persoane condamnate pentru infracţiuni cu violenţă, care între timp au şi recidivat.

„După toate evenimentele din această vară, care au zguduit toată ţara, doamna Viorica Dăncilă ar fi trebuit să demareze o reformă amplă a Ministerului Afacerilor Interne şi a Poliţiei Române, până la ultima secţie de poliţie din ţară. Reformarea din temelii a acestor instituţii ar fi trebuit să înceapă, în primul rând, de la modul în care sunt numiţi şefii acestor structuri abilitate prin lege ca să-i apere pe cetăţeni. Incompetenţii dovediţi, cei cu probleme de integritate şi cei care nu au reuşit să obţină nici măcar nota de trecere la un concurs ar fi trebuit să plece a doua zi! Din păcate, Guvernul Dăncilă nu a făcut decât să mai păcălească o dată populaţia, adică să schimbe scaunele între unii şefi din poliţie sau din minister, pe unii să-i mângăie pe umăr, pe alţii să-i trimită la pensie şi pe cei de care n-a putut să scape, să-i promoveze”, potrivit documentului obţinut de MEDIAFAX.

PNL alături de ceilalţi semnatari ai moţiunii susţin că votul care urmează să aibă loc în plenul Parlamentului pentru demiterea Guvernului Dăncilă este „esenţial pentru a reda speranţa românilor de pretutindeni că România se poate întoarce la normalitatea mult aşteptată.

„Votul dumneavoastră pentru moţiunea de cenzură este un vot esenţial pentru a reda speranţa românilor de pretutindeni că România se poate întoarce la normalitatea mult aşteptată.Imediat după demiterea Guvernului PSD, opoziţia va propune cea mai bună soluţie guvernamentală pentru români şi pentru România. Aceasta va fi, evident, aşa cum ne spune Constituţia, rezultatul consultărilor dintre Preşedintele României şi partidele politice parlamentare.Putem să anticipăm încă de acum faptul că soluţia benefică pentru România înseamnă un guvern suplu, european, cu 15 ministere, format dintr-o echipă de oameni competenţi, care au demonstrat profesionalism, integritate şi responsabilitate în întreaga lor carieră. Soluţia după demiterea Guvernului PSD mai înseamnă adoptarea unui program de guvernare responsabil, orientat către dezvoltarea şi modernizarea ţării şi către prosperitatea reală a fiecărui român. Astfel, vom putea reaşeza România pe drumul ei firesc: prin investiţii publice majore, prin utilizarea fondurilor europene, printr-o creştere economică solidă bazată pe producţie şi exporturi, prin servicii publice de cea mai bună calitate”, mai precizează opoziţia în documentul citat.

Ludovic Orban a declarat că au fost strânse 237 de semnături pentru moţiunea de cenzură, precizând că PNL este în discuţii cu peste 10 parlamentari pentru susţinerea demersului, inclusiv cu aleşi de la PSD.

Moţiunea de cenzură urmează să fie depusă cel mai probabil luni, potrivit liderului PNL.

Liderul PNL şi-a expriamt convingerea că Guvernul va fi demis în urma moţiunii de cenzură, existând posibilitatea să voteze şi parlamentari care nu au semnat moţiunea.

„Guvernul după opinia mea va fi demis. În afară de cei 237 de semnatari există posibilitate să decidă foarte mulţi să voteze această moţiune chiar dacă nu au semnat-o. Din punctul meu de vedere există toate şanse ca Guvernul să treacă şi ca Viorica Dăncilă să plece ca simplu cetăţean”, a completat Orban.

Preşedintele liberalilor a mai spus că textul moţiunii este finalizat, iar în cursul zilei de miercuri parlamentarii îl vor primi. Moţiunea ar urma să fie depusă la începutul săptămânii viitoare.

Călin Popescu Tăriceanul, liderul ALDE, a declarat, marţi, că Opoziţia are în prezent 238 de semnături pentru moţiunea de cenzură, dintre care 20 sunt parlamentari din ALDE.

PSD a decis strategia de a fi prezenţi în bănci la moţiune, însă să nu o voteze. Liderul formaţiunii, Viorica Dăncilă a avertizat încă din luna iunie că parlamentarii PSD care vor vota moţiunea ar putea fi excluşi din partid.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.