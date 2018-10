Dragnea, despre o posibilă relaţie rece cu Tăriceanu: O exagerare/ Tăriceanu: De ieri nu a suferit nimic

Preşedinţii coaliţiei de guvernare, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, au negat că relaţia dintre ei s-ar fi răcit şi că nu au comunicat la începutul unui eveniment desfăşurat la Senat. Liderul PSD spune că a fost acaparat de documente, în timp ce liderul ALDE susţine că relaţia e ca ieri.

132 afişări

"Am văzut comentarii. Amândoi ascultam ce spun... Mă rog, am venit, am intrat, ne-am aşezat. Am citit prezentarea fondului polonez să înţeleg cum funcţionează. Mi s-a părut o exagerare (n.r.: afirmaţiile că ar fi o relaţie rece între domnia sa şi Tăriceanu)", a spus Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD a răspuns în acest fel la o întrebare legată de relaţia rece pe care o are cu preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, şi că nu ar fi comunicat când s-au întâlnit la evenimentul de la Senat.

"De ieri până azi nu a suferit nimic. Hai vă puneţi întrebări care depăşesc cadrul...", a spus Călin Popescu Tăriceanu, răspunzând la aceeaşi întrebare.

Preşedintele Senatului a organizat o întâlnire în format extins cu Jerzy Kwiecinski, ministrul investiţiilor şi dezvoltării din Polonia, şi cu Pawel Borys, preşedintele Fondului Polonez pentru Dezvoltare. La întâlnire a participat şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, fiind însoţit Darius Vâlcov, consilier al premierului Viorica Dăncilă.

