Dragnea: Îl ajut pe ministrul de Finanţe pentru o simulare pe bugete locale. Scoatem satul din noroi

Liviu Dragnea a declarat că îl va ajuta pe ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, să facă încă o simulare pe bugetele locale, pentru a fi siguri că fondurile locale nu vor avea mai puţini bani, subliniind că Guvernul va aloca „sume îndestulătoare” pentru administraţia locală.

„Unul dintre piloni pe care se va baza bugetul pe 2019 este cel al investiţiilor, investiţiile la nivel naţional şi local. I-am cerut ministrul de Finanţe şi o să îl ajut şi eu în seara asta, în noaptea asta, să mai facă încă o simulare pe bugetele locale pentru a fi siguri că niciun consiliu judeţean nu va fi în situaţia în care să nu aibă mai mulţi bani decât au avut până acum şi să ajungem într-un an, doi de zile să putem pune o condiţie obligatorie ca minim 20% măcar din bugetele locale să se ducă în investiţii. Şi se poate face lucrul acesta, dar nu le poţi cere asta fără să le dai bani. Le vom aloca, Guvernul, prin proiectul de buget şi Parlamentul ulterior, va aloca sume îndestulătoare pentru administraţia locală, în aşa fel încât dezvoltarea comunităţilor locale să fie unul dintre obiectivele majore, nu numai ale acestei guvernări, cât şi pentru cele ulterioare”, a declarat liderul PSD.

Tot în privinţa acestei chestiuni, Dragnea a spus că vrea ca satul românesc „să fie scos din noroi”.

„Despre bugetele locale - în acest an vrem să se încheie toată perioadă de ani negri de mult timp în care administraţia locală a fost subfinanţată. Noi am avut ca obiective să scoatem satul românesc din noroi. Asta am avut prin programul nostru şi oameni din satele mici încep să vadă cum s-a ridicat nivelul de viaţă acolo”, a mai spus Liviu Dragnea.

Dragnea a mai spus că, în cazul în care 20% din bugetele locale vor fi îndreptate către investiţii, „atunci putem discuta de aproape 5 miliarde de euro, care în fiecare an să fie investiţi în comunităţile locale şi putem discuta ca în 5-6 ani de zile satul românesc să arate mai frumos decât un sat din vestul Europei”.

