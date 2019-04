Dragnea promite finalizarea Centurii Sucevei şi-l ameninţă pe şeful Regionalei Iaşi cu demiterea

Aflat în turneu la Suceava, preşedintele PSD a promis finalizarea Centurii Sucevei, începută în 2017, şi 190 de kilometri de drumuri naţionale, precum şi finalizarea programului de utilităţi şi mediu pentru comunităţile locale din judeţ. El a ameninţat cu demiterea şefului Regionalei Iaşi.

”Îl rog pe domnul ministru Teodorovici să repare cât de repede o nedreptate către comunităţile locale din judeţul Suceava, indiferent de culoarea politică. La rectificare trebuie să se aprobe sprijinul financiar pentru comunităţile locale care au fost prinse în programul vechi ”utilităţi şi mediu”, a spus Dragnea joi, la Suceava.

”Nu este vina comunităţilor locale de aici că atunci guvernul respectiv a aprobat acest spriijin financiar. Şi noi ce facem acum? Le lăsăm de izbelişte? Aici nu e vorba de primari, că sunt PSD, PNL sau din altă parte. Vorbim de comunităţile locale. Pentru că, dacă noi nu vă ajutăm nu o să mai puteţi folosi banii pentru treburile curente”, a adăugat Dragnea.

”Bun, acum aveţi PNDL, discutăm de miliioane de euro care se derulează în fiecare localitate. Dar asta nu e un moft. Asta nu înseamnă că nu trebuie să funcţioneze şi celelalte lucruri dintr-o administraţie. Am fost atent la ce a spus domnul ministru Cuc şi am ţinut să spună şi aici, sunt dispus să pierd pariul cu el, important e să se realizeze aceste lucrări de infrastructură în judeţul Suceava. Centura Sucevei. Câte minciuni au spus ăştia de-a lungul anilor, cum se lăudau ei cu Centura Sucevei! Am iniţiat-o în 2017, se termină. Cu Rădăuţii la fel, drum expres. În schimb, Răzvan (Cuc - n.r), eu m-am uitat pe hârtiile pe care mi le-aţi dat. Sunt vreo 190 de kilometri de drumuri naţionale, unde s-au alocat bani pentru reabilitare. Îi spui domnului de la regionala de drumuri Iaşi: ori se trezeşte din lene şi lucrează şi foloseşte banii, ori poate îl trimiţi la odihnă. Aici trebuie să fie cineva care să înţeleagă că România nu poate aştepta. Şi este vorba de funcţionari din orice post. Programul nostru de guvernare nu este făcut pentru puturoşi, este făcut pentru oameni care vor să muncească, care se trezesc dimineaţa ştiind ce au de făcut (...) aşa cum se stabilise în angajamentele luate”, a încheiat Liviu Dragnea.

