Ecaterina Andronescu: Nu voi fi prezentă la votul moţiunii de cenzură. Miercuri nu mi s-a înregistrat prezenţa/ Ce spune despre o eventuală plecare la Pro România

Ecaterina Andronescu a declarat, la RFI, că nu va fi prezentă joi la votul din Parlament asupra moţiunii de cenzură, deoarece se va afla la o conferinţă. Senatorul PSD a adăugat că nu a putut vota ordinea de zi în plenul reunit de miercuri, din cauza unor probleme tehnice apărute la cartele.

”Din păcate, nu voi fi la moţiune, pentru că este o delegaţie la o conferinţă a OECD-ului, m-am înscris de foarte multă vreme şi mă duc acolo cu o intervenţie, mi-e ruşine să spun acum «pardon, ştiţi, nu mai vin, nu mai pot să-mi exercit angajamentul». Personal, nu acord foarte mari şanse acestei moţiuni. Pentru ziua de alaltăieri, ar fi trebuit să existe o mobilizare suficient de mare, încât să pot să vă spun altceva decât v-am spus. De la 194 de prezenţe în sala de plen până la 233 distanţa e foarte mare. Din experienţa mea de parlamentar, v-aş spune că în general am constatat voturi mai puţine decât semnături. Am citit moţiunea, este destul de superficială, m-aş fi aşteptat să aibă un alt conţinut, după discursurile pe care le-am auzit public, din păcate, moţiunea nu dovedeşte un conţinut suficient de important, încât să poată fi convingător şi pentru cei care n-ar avea pornirea să semneze moţiunea sau să o voteze”, a declarat, vineri, pentru RFI, Ecaterina Andronescu.

Senatorul PSD a precizat că nu a putut vota, miercuri, ordinea de zi privind citirea moţiunii de cenzură în Parlament, deoarece nu i s-a înregistrat nici măcar prezenţa.

”Eu am introdus cardul în aparat. Nici prezenţa nu s-a înregistrat. N-am văzut, n-am fost atentă că acest aparat nu funcţionează şi când am realizat, atunci când efectiv am exercitat votul, deja m-am ridicat să spun că aparatul meu nu funcţionează, era prea târziu. A fost un accident", a subliniat Andronescu.

Moţiunea de cenzură a fost citită, joi, în plenul Parlamentului. Doar 128 de aleşi au fost prezenţi în sala de plen, din totalul de 465.

Moţiunea de cenzură trebuia să fie citită miercuri, iar votul ar fi urmat să aibă loc sâmbătă, însă ordinea de zi a şedinţei de miercuri a fost respinsă cu 194 împotrivă, 181 pentru, o abţinere, iar trei nu au votat.

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis ca dezbaterea şi votul asupra moţiunii să aibă loc joia viitoare, de la ora 10.00.

Preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu a declarat că PSD a pierdut matematic majoritatea în Parlament, în contextul votului de miercuri.

Numele moţiunii de cenzură iniţiată de PNL este „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis urgent”. În textul documentului obţinut de MEDIAFAX, Opoziţia vorbeşte despre şansele pe care România le-a ratat în perioada guvernării PSD şi despre „incompetenţa” premierului Viorica Dăncilă.

Ecaterina Andronescu, despre o eventuală plecare la Pro România: Niciodată să nu spui niciodată

Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a afirmat, vineri, la RFI, întrebată dacă se gândeşte să plece la Pro România, că „niciodată nu e bine să spui niciodată”. Andronescu a susţinut însă că încearcă să readucă PSD acolo unde a fost el cândva.

„Eu sunt o persoană cu foarte multă constanţă în comportament, zic eu. În general, dacă vă uitaţi la istoria mea publică, am fost un om cu un comportament constant. Sigur, niciodată nu e bine să spui niciodată, dar cred că ţine de constanţa aceasta să încerc aici în partid să am un punct de vedere, pe care poate îl vor împărtăşi şi alţii şi să încercăm să readucem PSD-ul acolo unde el a fost cândva”, a declarat Ecaterina Andronescu, la RFI.

Senatorul PSD a adăugat că atunci când faci parte dintr-un partid ar trebui să spui ceea ce te nemulţumeşte, nu neapărat printr-un vot.

„Eu cred că atunci când faci parte dintr-un partid, trebuie să ai curajul să spui ceea ce gândeşti, nu trebuie neapărat să transmiţi ceea ce gândeşti şi poziţia ta, opinia ta, neapărat printr-un vot. Poţi să-i spui exact, într-o structură organizată, domnule, lucrul ăsta nu e în regulă”, a răspuns Andronescu, întrebată dacă a vrut să îi transmită un semnal de alarmă Vioricăi Dăncilă, prin absenţa de la vot la ordinea de zi pentru citirea moţiunii în plenul Parlamentului.

