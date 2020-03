Deputatul Emanuel Ungureanu a fost desemnat candidat al Alianţei USR PLUS la Primăria Cluj-Napoca la alegerile locale din vara acestui an.

Emanuel Ungureanu este candidatul Alianţei USR PLUS la Primăria Cluj-Napoca

Reprezentanţii Alianţei USR PLUS Cluj au declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX că au fost stabilite şi listele de consilieri pentru Consiliul Local Cluj-Napoca şi Consiliulul Judeţean Cluj, pe care se regăsesc atât candidaţi ai USR, cât şi ai PLUS.

„În urma competiţiei interne pentru stabilirea candidaţilor la alegerile locale, Alianţa USR PLUS Cluj l-a desemnat pe deputatul Emanuel Ungureanu, din partea USR, candidat la funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca, iar preşedintele USR Cluj, Cătălin Sălăgean, va candida pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj. S-au stabilit şi listele cu candidaţii pentru Consiliul Local Cluj-Napoca şi pentru Consiliul Judeţean Cluj, şi ordinea pe aceste liste, care includ atât membri ai USR, cât şi ai PLUS", au spus reprezentanţii Alianţei USR PLUS Cluj.

Astfel, la Consiliul Local Cluj-Napoca pe primele 10 locuri ale listei figurează 6 candidaţi ai USR şi 4 ai PLUS în timp ce la Consiliul Judeţean Cluj cele două formaţiuni au fiecare câte 5 candidaţi.

Lista de candidaţi pentru Consiliul Local Cluj-Napoca a Alianţei USR PLUS Cluj este deschisă de Sergiu Hossu de la PLUS, iar cea de la Consiliul Judeţean Cluj de Ovidiu Nistor de la USR.

Emanuel Ungureanu este născut în Suceava şi va împlini 42 de ani în 12 martie. A absovit Facultatea de Istorie Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai" (UBB) Cluj-Napoca iar în anul 2007 a înfiinţat Asociaţia pentru Solidaritate şi Empatie „Delia Grădinaru" care se ocupă de peste 100 de copii şi tineri cu insuficienţă renală cronică.

„Candidatura mea la Primăria Cluj-Napoca are un sens bine stabilit, acela de a mobiliza energiile civice şi politice ale Clujului în jurul unui proiect major: spitale noi, de la zero, construite rapid în municipiu. Strâns legat de acest proiect de sănătate publică, este cel de modernizare a infrastructurii şi de extindere a liniei de troleibuz către Floreşti, dar şi a unei linii feroviare care să fluidizeze traficul în aceeaşi direcţie, un proiect viabil al trenului metropolitan", a declarat, marţi, Ungureanu, corespondentului MEDIAFAX.

