Eugen Teodorovici: Am lăsat colegului meu de la Finanţe, Florin Cîţu, un proiect de buget cu un deficit de 2,82%

Eugen Teodorovici a declarat că a lăsat la Ministerul de Finanţe un proiect de buget pentru anul viitor care prevede un deficit de 2,82%. Social-democratul a precizat că aşteaptă ca Guvernul să prezinte public proiectul de buget pentru a putea compara datele din cele două documente.

Teodorovici: Am lăsat colegului meu de la Finanţe, Cîţu, un proiect de buget cu un deficit de 2,82%

„Nu, proiect de rectificare nu se putea face, pentru că a fost moţiunea şi noi am rămas implicit fără această putere de a legifera. Calcule făcute şi un proiect de buget a fost lăsat colegului meu, Cîţu, la Finanţe, cu un deficit de 2,82%. Aştept să prezinte public Guvernul Orban proiectul de buget pentru a compara datele din aceste două proiecte. Ce am lăsat noi, cu ce propun dânşii a se merge în Parlament pentru o discuţie şi desigur un vot în Parlament”, a afirmat Eugen Teodorovici, sâmbătă la Antena 3, întrebat dacă a lăsat un proiect de rectificare bugetară înainte de a pleca de la MFP.

El a vorbit despre faptul că PNL a prezentat deficitul mai mare decât cel real, iar guvernarea PSD planificase pe acest an un deficit de 2,76%.

„Deficitul mai mare decât ar fi real. Noi am planificat pentru anul acesta un deficit de 2,76%. Cred că nimeni nu îşi poate închipui că noi singuri, eu ministru de Finanţe, proiectam un buget pentru noi, partid de guvernământ, PSD, cu un deficit care să sară de 3%. În cel mai rău caz s-ar fi închis acolo undeva în marja lui 3% şi noi am fi putut uza de acea clauză europeană de investiţii care spune că dacă depăşeşti până la 0,5 cei 2%, atunci Comisia îţi consideră această depăşire ca fiind, ca să zic aşa, în marja permisă. Noi am discutat şi anii trecuţi despre această posibilă clauză care merge până la 0,5”, a explicat Teodorovici.

Senatorul PSD a mai spus că PNL poate face orice rectificare bugetară doreşte, însă nu trebuie să urce peste ţinta de deficit de 3%.

„Am spus-o chiar şi în ziua când i-am predat mandatul domnului Cîţu şi chiar i-am spus că voi fi deschis la orice fel de discuţie, propunere pe care dânsul o să o aibă ca ministru de Finanţe. Am spus că prima sau a doua măsură pe care trebuie să o facă e aceea legată de rectificarea bugetară. Şi anume să asigure plăţile pentru ce cred dânşii că trebuie asigurat, facturi de PNDL, rambursare de TVA şi alte plăţi pe care dânşii le consideră prioritare, dar să nu meargă mai sus de 3%, urmând ca din execuţia anului în curs să vadă unde se ajunge. Asta era politica corectă a unui ministru de Finanţe. Nu să ascunzi”, a conchis Eugen Teodorovici.

