Ediţie de colecţie a emisiunii “Marius Tucă Show”, cu Victor Ponta invitat în platoul Aleph News. Preşedintele Pro România a dezvăluit detalii din culisele fostului parteneriat politic cu PNL şi Crin Antonescu. Acesta a mărturisit că nu ar fi candidat la prezidenţialele din 2014 împotriva acestuia, pentru ar fi pierdut alegerile.

„Chiar e unul dintre puţinii oameni pe care i-am considerat prieteni în politică. Era foarte clar că România se îndrepta într-o direcţie bună cu Crin Antonescu preşedinte. Această direcţie însemna o independenţă a României, iar Crin este mult mai independent decât mine. (...) În 2012 l-au suspendat pe Băsescu. Atunci au găsit metoda perfectă: câţiva oameni din jurul nostru, zi de zi, ne turnau lucruri despre fiecare în parte. La sfârşitul lui 2013, aceşti oameni l-au convins pe Crin că eu nu îl voi susţine la funcţia de preşedinte. Eu n-aş fi candidat niciodată, în 2014, împotriva lui Crin Antonescu pentru că luam bătaie. (…) Ca la divorţuri, consider că este o culpă comună”, a dezvăluit Victor Ponta

Victor Ponta, a făcut la Marius Tucă Show o radiografie a scenei politice româneşti în vreme de COVID şi a explicat de ce susţine categoric o moţiune de cenzură împotriva guvernului Orban.

„M-am uitat la cum acţionează Orban şi Guvernul lui. Ei au trecut de mult toate liniile roşii, cu 25 de OUG date într-o singură noapte. La el nu contează. De ce să nu îl dam jos şi să încercăm să punem nişte oameni normali? Orban este disperat acum pentru că ştie că nu este favoritul lui Klaus Iohannis, că nu are putere în partid. Şi acum trage în toate părţile. (…) Apropo de moţiune, acum încerc să îl conving si pe Marcel Ciolacu. Pe Tăriceanu l-am convins”, a spus şeful Pro România

Victor Ponta susţine că PNL şi Klaus Iohannis au un singur obiectiv: cel legat de alegeri. Acesta spune că modul în care autorităţile au acţionat în vreme de pandemie va avea efecte economice dezastruoase.

„Mă scandalizează că eu care înţeleg politica mi-e clar: nu există niciun obiectiv decât chestia cu alegerile. În ceea ce priveşte pandemia, zero! Nu îmi place Băsescu, dar era om. Aici lucrurile sunt clare. Apoi, inconştienţa economică şi faptul că nu s-au gândit la efectul distrugerii economice. Şi chestia cu sparanghelul m-a scandalizat. Ne va afecta mult timp de acum încolo”, a declarat fostul premier.

Victor Ponta a vorbit şi despre remaniere. În opinia sa, trei demnitari ar trebui demişi, prima pe listă fiind Monica Anisie, ministrul Educaţiei.

„Cu siguranţă doamna Anisie. Nu o cunosc , nu am nimic personal cu ea, am văzut-o doar în Parlament. Mi se pare că în Educaţie avem cea mai mare criză din această vară. Vorbim de Evaluare, Bacalaureat, Titularizare (…) Pe băiatul de la Mediu, care a zis că la noi nu se taie lemn şi că importăm de la austrieci şi nemţi, l-aş fi dat afară. E prea gogonată asta. (…) Eu eram supărat pe Teodorovici, despre care am o părere bună, că, la un moment dat, Cîţu a zis că a fugit din sală ca să nu îl voteze PSD-ul. (… )Da, l-aş demite pe Cîţu. Nu le fac eu politica de cadre“, a subliniat Ponta.

Cât despre viitoarele alianţe politice, Victor Ponta a punctat că sunt deja discuţii cu PSD şi ALDE. Invitatul lui Marius Tucă a dezvăluit că îl admiră foarte mult pe Adrian Năstase, despre care spune că a fost un premier mult mai bun decât acesta. Preşedintele Pro România a mai dezvăluit că îl respectă foarte mult pe un alt fost prim-ministru: Călin Popescu Tăriceanu

“E singura persoană (nr. Adrian Năstase) care a avut şi are un ascendent în faţa mea. Aşa arogant cum sunt, eu spun că a fost un premier mai bun ca mine. (…) La învestirea cabinetului Tăriceanu, în decembrie 2004, pentru că nu voia nimeni de la PSD să se certe cu el, erau toţi prieteni cu el, m-au pus pe mine. Am fost o fiară, l-am făcut în toate felurile. Ulterior ne-am cunoscut şi avem o relaţie mai mult decât amicală şi îl respect pe Călin Popescu Tăriceanu”, a mai spus Ponta.