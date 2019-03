„Febra aurului” cuprinde clasa politică. Norica Nicolai, către Isărescu: Vreau informaţii despre plasarea externă a rezervelor României

Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a declarat, sâmbătă, la Bistriţa, că modificările la legea BNR au fost create de lipsa de transperenţă a BNR şi i-a cerut lui Mugur Isărescu să ofere informaţii despre plasarea externă a aurului României.

„Eu ştiu foarte clar că noi avem o preocupare, pentru că noi am pierdut aurul României o dată în istoria noastră. Noi ştim foarte bine ce s-a întâmplat cu rezervele de aur din România. Nu vreau să se înţeleagă că aurul nostru, fiind la Bursa de la Londra, ar însemna o lipsă de respect faţă de Marea Britanie. Nu, piaţa de la Londra este o piaţă onorabilă şi decentă. Eu am o altă problemă cu această chestiune, care este problemă tipic românească. Domnul Isărescu ne spune că doar Banca Centrală Europeană va zice ceva în această situaţie. Nu! Este o chestie de politică monetară. (...) Eu îi cer Domnului Isărescu să îmi spună, pentru că niciodată nu ştim de când aurul este plecat, ştim luări de poziţie că a fost o perioadă în Elveţia, apoi am aflat că este în Marea Britanie. Este foarte bine să se ne spună public: <l-am plasat în cantitatea x în Elveţia>. Pe această perioadă aceasta este dobânda pe care această ţară a obţinut-o, pentru că este al ei, este aurul României, nu al Băncii Naţionale. Lipsa de transparenţă în această decizie de politică monetară a creat această discuţie şi eu vreau să discutăm această lege, să vedem cât este bine să lăsăm în ţară, dacă am câştigat ceva plasându-l în afară, dar nimeni nu ştie, de fapt, de când este plasat, ce bani s-au obţinut din acest aur. Vreau să ştiu clar care sunt condiţiile acestui plasament”, a spus europarlamentarul ALDE.

În opinia Noricăi Nicolai, lipsa de transperenţă vulnerabilizează ţara şi nu ar fi existat legea de modificare a statului BNR dacă în rapoartele băncii s-ar fi regăsit aceste informaţii.

„Nu ar fi fost această lege, vă spun foarte sincer, dacă BNR venea şi spunea în rapoartele ei că <am plasat la Londra şi am obţinut atât>. Este o informaţie publică, în alte ţări unii plasează, dar nu tot, pe celebra tradiţie <nu pui totul în loc>, că s-ar putea să păţim cum am păţit noi, am pus tezaurul la Moscova şi am rămas fără el. Anglia este o formulă onorabilă, nimeni nu a pierdut vreodată din Anglia, dar noi nu ştim practic nici valoare, nici cantitate şi nici cât s-a obţinut în aceşti zece ani. Îmi pare rău, dar eu nu las aurul într-o piaţă fără să câştig nimic şi cred că ar fi şi un dezastru să mai aflăm că am şi plătit ca să ni-l ţină, că atunci mai bine îl ţineam aici. Toate lucrurile acestea trebuie clarificate şi după aceea, sigur, proiectul de lege va fi în Parlament şi îl discutăm”, a adăugat europarlamentarul.

Norica Nicolai a spus că nu îşi permite să aibă un punct de vedere până nu cunoaşte realitatea şi nici să reacţioneze populist, doar vrea o decizie echilibrată: „Domnul Isărescu ne spune la ceas de seară că pe el nu îl schimbă decât Banca Europeană, ei na, ce să îţi spun... şi că tot ce a făcut este în contextul legii. Nu, politicile tale monetare, îţi place sau nu îţi place Guvernul, le discuţi cu el că plasarea unor fonduri sau unor bani în afara ţării nu este o decizie pe care o ia preşedintele Băncii Centrale Europene, o iei tu acasă şi îi cer domnului Isărescu să îmi răspundă la această întrebare”.

