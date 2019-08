Fenomene meteo extreme în Spania: MAE avertizează cetăţenii români | FOTO, VIDEO

„Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care tranzitează sau doresc să călătorească în Regatul Spaniei Agenţia Meteorologică de Stat locală - AEMET a emis o prognoză de fenomene meteorologice extreme ca urmare a faptului că, în vestul Peninsulei Iberice, s-a format o depresiune izolată de nivele înalte - DANA, care se va deplasa peste sudul peninsulei, iar, începând de miercuri, 28

august 2019, se va simţi şi în zona Balearelor”, au transmis reprezentanţii MAE, într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Sursa citată a mai anunţat că fenomenul extrem „DANA” urmează să se deplaseze de joi spre nordul Italiei.

„Odată cu deplasarea spre zona Mării Mediterane, prognoza indică faptul că se vor înregistra căderi de precipitaţii şi intensificări ale vântului, sub formă de furtuni, în zona Comunităţii Valenciene (în Provinciile Valencia şi Alicante), Regiunea Murcia şi zona Balearelor, persistând în zona de arhipelag până la data de 29 august 2019, când DANA se va deplasa spre nordul Italiei. Pe cale de consecinţă, zborurile operate pe aeroporturile internaţionale din Valencia, Elche, Almeria şi cele din Insulele Baleare pot înregistra întârzieri faţă de orarul normal de decolare/aterizare”, mai informează MAE.

Crazy flooding hit this historic street outside Madrid, Spain on Monday.



In addition to flooding and hail, tornadoes also touched down in parts of the country.



Our write-up: https://t.co/fvlYTNb0VD pic.twitter.com/PkbghRehOK