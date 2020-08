Fiica lui Robin Williams condamnă distribuirea pe Twitter de către Eric Trump a unui videoclip viral cu tatăl ei

Fiica în vârstă de 31 de ani a regretatului actor Robin Williams, a condamnat gestul lui Eric Trump de a distribui pe Twitter un videoclip viral în care tatăl ei îl ridiculiza pe oponentul lui Donald Trump la alegerile prezidenţiale, Joe Biden.

Eric Trump, în vârstă de 36 de ani, a distribuit un videoclip pe Twitter dintr-un show de comedie al îndrăgitului actor. Videoclipul are ataşat remarca lui Trump: „Robin Williams îl face praf pe Joe Biden”.

Zelda Williams a luat poziţie şi i-a transmis lui Eric Trump replica tot printr-un tweet: "În timp ce ne reamintim (pentru a-ţi continua agenda politică), ar trebui să te uiţi la ce a spus despre tatăl tău. Eu am făcut-o. Îţi promit, este mult mai dezlănţuit. Nu uitaţi, morţii nu pot vota în timp ce vii pot."

While we’re ‘reminiscing’ (to further your political agenda), you should look up what he said about your Dad. I did. Promise you, it’s much more ‘savage’.



Gentle reminder that the dead can’t vote, but the living can ♥️ https://t.co/CXDTovG5yo