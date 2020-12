Florin Cîţu: De mâine seară pornim la drum

„I-am transmis domnului preşedinte că sunt gata să-mi asum această guvernare în acest moment dificil pentru România, că vom continua ce am început în acest an şi binenţeles că avem un program de guvernare care aduce multe lucruri importante, măsuri importante pentru români. Am prezentat şi cum văd lucrurile imediat după votul de mâine seară (miercuri - n.r.), şedinţă de guvern, şi care vor fi măsurile din acea şedinţă”, a spus Florin Cîţu.

El precizează că a discutat cu şeful statului şi despre calendarul privind bugetul pe anul viitor.

„De mâine seară pornim la drum”, a conchis Cîţu, propus de PNL, USR PLUS şi UDMR pentru a forma următorul guvern.