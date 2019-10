Conferinţă MAS | Fostul consilier prezidenţial Iulian Fota: În programul partidelor politice, nu apare pe nicăieri securitatea naţională

Fostul consilier prezidenţial şi expert în securitate naţională, Iulian Fota, a declarat, joi, în cadrul Conferinţei Monitorului Apărării şi Securităţii, că securitatea naţională e extrem de marginalizată în România, din lipsă de profesionalism, precizând că partidele nu abordează deloc subiectul.

"Din punct de vedere conceptual, trebuie să punem egal între interese şi valori. În lumea occidentală, nu există diferenţe între interese şi valori. Cel mai important lucru pe care nu vrem să-l înţelegem este că securitatea în occident este o valoare şi în egală măsură un interes naţional. Astăzi, din lipsă de profesionalism, securitatea naţională este extrem de marginalizată. M-am uitat în ultimele săptămâni la programele partidelor politice. Nu apare pe nicăieri securitatea naţională, mai vezi politică externă, superficial tratată. Ideea de securitate şi politica de securitate, ambele sunt complet ignorate. Într-un moment în care deficitul de securitate naţională creşte, lumea e un loc din ce în ce mai periculos. Ameninţările la adresa României sunt mult mai bine conturate decât în trecut, mult mai puternice şi amplificate de vulnerabilităţile interne pe care le vedem cu toţii. Lista vulnerabilităţilor începe cu proasta guvernare. Reacţia noastră internă este din ce în ce mai firavă", a declarat, joi, Iulian Fota, în cadrul Conferinţei pe tema "Politica de securitate naţională, de la gândirea strategică la instituţiile de securitate şi apărare".

Acesta a spus că discuţiile privind securitatea naţională trebuie să aibă loc în interiorul României, şi nu ar trebui prezentate în continuare, precum în trecut, doar aliaţilor externi.

"Noi, inerţial şi oarecum inutil, continuăm să organizăm dezbateri care sunt cristalizate spre exterior, spre străinătate, îi vânăm pe aliaţii, cunoscuţii din străinătate, încercăm să le explicăm în continuare că România poate fi un furnizor de securitate, un lucru care a fost bine făcut începând cu '97, când România a început să-şi argumenteze cazul său, respectiv aderarea la NATO şi UE. Eu cred că dacă vom continua cu această abordare, care a fost foarte importantă în trecut, greşim. Principalele dezbateri pe care ar trebui să le organizăm sunt cele între noi", a mai spus Fota.

De asemenea, Iulian Fota consideră că România se află într-o confuzie ideologică. "Acest demers de a organiza discuţii cu aliaţii este viciat, pentru că în acest momennt, în interior, suntem într-un moment de gravă confuzie şi ideologică şi strategică. România este din ce în ce mai neputincioasă, lucrul ăsta se vede, are un deficit de securitate în creştere, pentru că lumea este un loc tot mai periculos. Cea mai importantă discuţie pe care trebuie s-o avem este între noi, românii. România este neputincioasă, nu că am fi noi incompetenţi, pentru că trăim într-o confuzie ideologică care generează şi paralizie strategică, într-un moment în care România se confruntă inclusiv cu scenarii teritoriale mai vechi pe care le-am crezut până acum vreo câţiva ani de zile dispărute din parohia a riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale", a afirmat acesta.

"Interesele sunt perene. Istoric, noi, românii, am avut trei interese naţionale mari de-a lungul timpului, primul să ne păstrăm integritatea teritorială, modernizarea noastră ca ţară şi unirea rămân în continuare valabile", a mai declarat fostul consilier prezidenţial.

Monitorul Apărării şi Securităţii (MAS) organizează joi, la Hotelul Marriott din Bucureşti, Conferinţa pe tema "Politica de securitate naţională, de la gândirea strategică la instituţiile de securitate şi apărare", un forum pentru dezbateri cu invitaţi de marcă din România şi din străinătate. Printre subiectele care vor fi abordate la eveniment se numără "interesele naţionale fundamentale şi ameninţările la adresa securităţii naţionale", "capacitatea României de a garanta securitatea naţională" şi conceptul de "securitate naţională a României" în context internaţional.

Pornind de la premisa că "securitatea naţională reprezintă bunul public cel mai de preţ al naţiunii", participanţii la conferinţă, printre care se numără dr. Thomas-Durell Young, generalul israelian (r.) Itai Brun, generalul polonez (r.) Jaroslaw Strozyk, vor analiza semnificaţiile conceptului de securitate naţională în contextul transformărilor din sistemul internaţional, în special în spaţiul euro-atlantic.

Obiectivele Conferinţei se referă la înţelegerea importanţei securităţii şi apărării naţionale de către cetăţenii României, la cunoaşterea rolului instituţiilor, la transparenţa utilizării fondurilor publice, la implicarea cetăţenilor în deciziile strategice şi identificarea principalelor obiective şi soluţii ale viitoarei Strategii Naţionale de Apărare.

