Funeriu, către Barna şi Cioloş, privind angajamentul cu securitatea: Protocolul USR-PLUS arată clar că vreţi să protejaţi pe cineva

Fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeriu a afirmat, vineri, că protocolul încheiat între USR şi PLUS privind prezidenţiabilele, prin care candidatul alianţei trebuie să nu fi încheiat angajamente cu securitatea, cu excepţia perioadei când acesta era minor, are ca scop protejarea unei anumite persoane.

„În anii grei ai comunismului aveam un coleg de clasă care, spre deosebire de noi toţi, avea de toate: pantofi Otter, rachetă de tenis din aluminiu, banane, portocale, -adidaşi cu crampoane-, blugi, -video-, ciocolată, aducea frecvent cafea profesorilor, etc. Era un elev foarte bun şi chiar plăcut celor din clasă, şef de detaşament. În clasa a VIII-a am făcut un -chef- în care limbile mai multor copii s-au dezlegat şi mulţi au vorbit, surprinzător pentru mine, destul de nasol de Ceauşescu.

Un coleg al cărui tată era trimis inginer în Siria chiar m-a surprins. A doua zi, în pauză, l-am văzut scriind cuvânt cu cuvânt ce au spus colegii despre Ceauşescu. Când a observat că citesc peste umăr ceea ce scria, s-a stresat, a mototolit hârtia deja bine umplută şi a băgat-o în buzunar. Nu am mai vorbit niciodată cu el de atunci.

Stimate domnule Barna, stimate domnule Cioloş: despre asta e vorba când cei care dorim o clasă politică nouă devenim brusc încruntaţi la mizeria cu -nu-i acceptăm pe cei care au semnat, majori fiind, angajament cu securitatea-. Nu este acceptabil aşa ceva şi arată clar că vreţi să protejaţi pe cineva anume. Nu e păcat să distrugeţi munca politică, pentru care v-au votat 22% dintre oameni, pentru a salva un gunoi uman care de mic îşi turna colegii?”, a scris Daniel Funeriu, pe Facebook.

Alianţa USR-PLUS a încheiat un protocol care arăta că una dintre condiţiile de integritate în vederea desemnării unei persoane drept candidat la prezidenţiale din partea alianţei viza ca acesta „să nu fi semnat angajament cu securitatea”. Ulterior, senatorul USR Stelian Ion a precizat că PLUS a cerut modificarea textului, astfel încât această condiţie să nu vizeze persoanele care au semnat angajamente când erau minori.

„O condiţie de integritate pentru a fi desemnat candidat din partea alianţei era aceea ca respectivul membru să nu fi semnat un angajament cu Securitatea. (art. 6.3) Colegii de la PLUS au ţinut morţiş ca aceasta condiţie să nu îi vizeze pe cei care semnaseră angajamentul când erau minori. La prima vedere nu e un capăt de lume. În realitate însă, avem o mare problemă, mai ales că unii ne acuză, şi pe noi dar şi pe cei de la PLUS, că suntem partidul securiştilor. Întrebarea mea acum este: suntem? Am impresia că cei de la PLUS au un interes aici, ceea ce mă nemulţumeşte profund. Pe cine protejează? Nu vedeţi aici o problemă? Cel care a semnat angajament cu securitatea când era minor şi a continuat colaborarea când a devenit major e ok pentru a fi desemnat candidat din partea USR PLUS?”, a afirmat Stelian Ion.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.