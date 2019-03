Gabriel Oprea: Executarea lui Gabriel Oprea continuă. Un nou episod din seria ”Atac la familie”

Preşedintele UNPR, Gabriel Oprea, a acuzat miercuri că există un plan pentru ”executarea” sa, afirmând că decizia CNATDCU de a retrage titlul de doctor pentru fiica sa şi ginerele său reprezintă un nou episod din seria “Atac la familie”.

”Planul pentru executarea lui Gabriel Oprea continuă. Astăzi, un nou episod din seria <Atac la familie>. După ce luna trecută mi-a fost atacat fiul, în mod intelligence, pentru că a îndrăznit să-şi depună dosarul la un concurs pentru un post de debutant, iată că atacurile la familie continuă. Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis retragerea titlului de doctor pentru fiica mea şi ginerele meu. Asta, în condiţiile în care plagiatul este exclus în tezele lor. De ce? Şcoala Doctorală a adoptat <Politica Antiplagiat a Academiei Naţionale de Informaţii Mihai Viteazul>, care a instituit obligativitatea verificării tezelor cu un soft antiplagiat autorizat de Ministerul Educaţiei, ca o condiţie fără de care teza nu poate fi susţinută”, a scris pe Facebook Gabriel Oprea.

El a menţionat că cele două teze de doctorat au fost verificate cu softul autorizat, pe site-ul sistemantiplagiat.ro, iar în urma verificării, softul a emis un raport pentru fiecare dintre lucrări, care este ”dovada că niciuna nu a fost plagiată”.

”În absenţa raportului care să ateste faptul că lucrările nu au fost plagiate, ei nu ar fi putut susţine tezele în faţa comisiei şi, evident, niciunuia nu i-ar fi fost acordat, de către ministrul educaţiei, titlul de doctor. Conform procedurii, comisia de doctorat constituită în cadrul şcolii doctorale a înaintat CNATDCU, spre validare, propunerea de acordare a titlului de doctor. La rândul său, CNATDCU a evaluat dosarele de doctorat şi a propus ministrului educaţiei acordarea titlului de doctor. Acelaşi CNATDCU care a decis acum retragerea titlurilor. Motivul este foarte simplu: ei au o legătură de rudenie cu Gabriel Oprea”, a adăugat el.

În opinia lui Gabriel Oprea, ”şi această acţiune se înscrie în linia unui plan ticluit” pentru ca el şi UNPR să fim eliminaţi din politică.

”S-a decis că această ascensiune politică trebuie stopată şi atunci s-a declanşat planul de executare a lui Gabriel Oprea. Planul a inclus construirea de dosare politice care - oricine poate să-şi dea seama cu uşurinţă - sunt pur şi simplu incredibile! Prima măsură a fost atacul la adresa mea în privinţa doctoratului. Am făcut doctoratul la Universitatea Bucureşti, cu reputaţi profesori de drept, în perioada 1995 – 2000, când nu aveam nicio legătură cu politica şi când legislaţia în domeniu era alta decât cea de astăzi. În urma acestui atac, o comisie constituită legal a verificat teza şi a emis oficial o decizie care arată că lucrarea nu a fost plagiată. Toţi cei 9 membri ai comisiei au votat în acest sens. Şi atunci ce au facut cei care au de aplicat planul de executare?! Au schimbat regulamentul şi legea pentru a-mi putea retrage, oricum, titlul de doctor. Cu toate că legea nu are caracter retroactiv!!! Voi câştiga în instanţă pentru că am dreptate. Aşa cum şi fiica mea şi ginerele meu vor câştiga după ce vor da în judecată instituţia care a emis decizii diametral opuse în privinţa tezelor lor şi în ciuda rezultatelor emise de un soft anti-plagiat acreditat. Încă un atac la familie, în stil intelligence”, a mai afirmat fostul ministru al Apărării.

El a mai afirmat că ”jocurile mârşave” făcute de unii pentru a deţine puterea cu orice preţ, trebuie să înceteze.

”Întotdeauna am sprijinit justiţia pentru că un stat nu poate fi puternic fără o justiţie puternică. Dar justiţia trebuie să fie dreaptă, nu abuzivă. Instituţiile statului trebuie să funcţioneze după lege, nu după cum consideră unii sau alţii, trecători prin funcţii. Mergem cu Dumnezeu înainte şi vom reuşi să facem România bine, pentru că în România încă mai există oameni cu coloană vertebrală, care joacă cinstit, trăiesc cinstit, votează aşa cum simt şi aşteaptă ca votul lor să conteze, nu să fie ignorat. Pentru toţi aceşti oameni merită să lupt! Împreună cu ei vom face România bine! UNPR merge înainte”, se arată în finalul postării.

CNATDCU a decis păe 15 martie să-i retragă titlul de doctor fiicei lui Gabbirle Oprea, Ana Maria Tudor, pentru teza ”Crima organizată transfrontalieră şi implicaţiile asupra securităţii naţionale. Analiza reglementarilor legislative interne şi internaţionale privind combaterea acestui fenomen”.

Tot pe 15 martie, CNATDCU a decis retragerea titlului de doctor ginerelui lui Gabriel Oprea, Marius Alexandru Tudor, pentru teza ”Rolul şi locul României în contextul evoluţiilor geopolitice în bazinul extins al Mării Negre. Armonizarea legislaţiei naţionale cu cea internaţională şi implicaţiile socio-politice ale acesteia”.

