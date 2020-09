Gabriela Firea dezvăluie cine l-a trimis pe Bădulescu la conferinţa lui Nicuşor Dan: „Am vrut să exprimăm un punct de vedere al primăriei”

„Cu o seară înainte de organizarea conferinţei de presă în zona Prelungirea Ghencea, am fost solicitaţi de către reprezentanţii presei să avem puncte de vedere tehnice cu privire la bilanţul care se doreşte a ni se face ad-hoc de către un contracandidat la Primăria Capitalei. Ceea ce am şi făcut. Oricum era programată, indiferent de această conferinţă de presă ad-hoc, verificarea care se face la orice sfârşit de săptămână la lucrarea noastră de la Prelungirea Ghencea. De obicei, viceprimarul Bădulescu, împreună cu colegii de la direcţia infrastructură, investiţii, sunt de fiecare dată la faţa locului. Ce s-a întâmplat ulterior în teren, acel dulap adus, care era o metaforă şi un paralelism la declaraţia dlui europarlamentar Rareş Bogdan care a afirmat în cadrul unei şedinţe interne de partid că pe timpul pandemiei Gabriela Firea a arătat că e primar general, iar candidatul PNL-USR a stat ascuns în dulap, nu face parte din ce am dorit noi să exprimăm, şi anume un punct de vedere al Primăriei, prin viceprimar, prin directorii de specialitate care oricum se aflau în teren, vizavi de acuzele care ni se aduceau şi vizavi de minciunile care se spuneau despre Prelungirea Ghencea”, a spus Firea, la Digi24.

Scene ireale, cu ţipete şi îmbrânceli au avut loc vineri într-o zonă plină de gropi din Prelungirea Ghencea, când Nicuşor Dan, candidat susţinut de PNL, USR şi PLUS la primăria Bucureşti şi Aurelian Bădulescu viceprimarul Capitalei, aliatul Gabrielei Firea, cunoscut pentru ieşirile sale suburbane s-au îmbrâncit după ce Nicuşor Dan a fost împiedicat de Aurelian Bădulescu să-şi ţină conferinţa de presă, în care voia să facă un bilanţ critic al mandatului Firea.