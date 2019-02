Ion Cristoiu spune că asaltul împotriva fostei şefe a DNA din ultimele zile este o operaţiune asemănătoare celei care a dus la căderea prim-adjunctului SRI, Florian Coldea. Jurnalistul a prezentat duminică, la emisiunea “Gândurile lui Cristoiu”, mai multe ipoteze privind dedesupturile operaţiunii ”blocarea ascensiunii lui Kovesi”. În opinia sa, convocarea Codruţei Kovesi vineri, la Secţia de investigare a magistraţilor de la Parchet, “ sună ca dracu”, în condiţiile în care aceasta e pe lista scurtă a candidaţilor pentru postul de procuror-şef european şi e susţinută de o serie de personalităţi europene.

Ion Cristoiu nu exclude ipoteza existenţei unor forţe care nu o vor pe Kovesi la şefia Parchetului european şi care au cerut desfăşurarea unei operaţiuni pe plan intern care să fie folosită ca pretext pentru a-i respinge candidatura.

În plus, el lansează şi ipoteza ca auto-victimizarea lui Kovesi să facă parte din scenariul unei candidaturi la prezidenţiale în urma căreia fosta şefă a DNA să îl radă pe Klaus Iohannis.

Pe de altă parte, Ion Cristoiu spune că Sebastian Ghiţă, autorul denunţului împotriva lui Kovesi, face totul calculat, iar dacă va da publicităţii caseta în care Kovesi apare la Sinaia, în vila SRI, cântând de gât cu Nelu Ploieşteanu ”La Chilia în port”, varianta DNA, va fi terminată ca procuror. “O să o dea, dacă nu se potoleşte o să o dea şi pe aia”, susţine jurnalistul.

Ion Cristoiu a abordat şi tema bugetului pe 2019, adoptat vineri de Parlament. El spune că preşedintele Iohannis este obligat să respingă bugetul pentru că nu respectă înţelegerea din CSATcu reprezentanţii Guvernului privind bugetele alocate serviciilor secrete.

El susţine că toată povestea cu Liviu Dragnea care taie banii de la servicii ca să dea vitamina D la copii îi confirmă ipoteza că liderul PSD a început pe şest campania electorală pentru prezidenţiale.

Din tabloul electoral fac parte şi atacurile PSD la BNR şi audierea guvernatorului Mugur Isărescu, spune jurnalistul. Ion Cristoiu susţine că dacă Isărescu ar intra în competiţia pentru Cotroceni, acesta ar avea mai degrabă o imagine de centru, şi că, dacă ar fi în locul PNL, pe guvernatorul BNR l-ar lansa în cursa prezidenţială şi nu pe Iohannis.

Ion Cristoiu mai afirmă că anul acesta campania electorală va merge pe emoţie, dar emoţie în sensul de ură faţă de contracandidat, iar Olguţa Vasilescu e singura de la PSD care poate să spună ”Şo, pe Iohannis”.

Redăm integral interviul:

Monica Mihai: Bun găsit la o nouă ediţie a emisiunii Gândurile lui Cristoiu. S-au întâmplat foarte multe pe la Parlament şi nu numai. Avem audierea doamnei Laura Codruţa Kovesi, care este acuzată de luare de mită, de abuz în serviciu şi de mărturie mincinoasă. Avem un buget care a trecut de Parlament, îl avem pe domnul Mugur Isărescu care a fost chemat şi dânsul şi audiat în Parlamentul României şi o avem pe doamna Carmen Iohannis care a fost audiată săptămâna aceasta la Parchetul General. Haideţi să vorbim despre cazul doamnei Kovesi, subiectul săptămânii.

Ion Cristoiu: Nu numai pentru că e recent, ci pentru că e cel mai important la ora actuală. E atât de important încât, în mod fericit pentru PSD, abate atenţia de la toate celelalte probleme, inclusiv de la problema fundamentală care e bugetul. Chestiunea că doamna Kovesi merge sau nu procuror general nu are nici o importanţă pentru oamenii care vor beneficia sau nu de bugetul pe 2019, dar mă rog aşa e, suntem atenţi la spectacolul mediatic. Nu că... am spus că norocul PSD-ului...

Monica Mihai: Că s-a întâmplat acest lucru. Doamna Laura Codruţa Kovesi a fost audiată vineri la Parchetul General, fiind suspectă într-un dosar în care este acuzată de Sebastian Ghiţă că ar fi luat mită, că ar fi avut o mărturie mincinoasă şi că, de fapt, ar fi folosit bani privaţi pentru aducerea în ţară a fugarului Nicolae Popa. De altfel avem şi declaraţia doamnei Kovesi imediat de la ieşirea din Parchetul General, haideţi să o ascultăm.

Fragment din declaraţia Laurei Codruţa Kovesi, Parchetul General, 15 februarie 2019.

”Mi s-a adus la cunoştinţăînvinuireaşicalitatea de suspect. Am depusdouăcereri de recuzare, unapentruprocurorul de caz, o cerere de recuzareşef de secţie. Niciodată nu am comisfaptepenale. Acuzaţiilepe care le-am văzutînspaţiul public, făcute de uninculpatdintr-un dosar al DNA sunt pure fabulaţii. Nu am avutînniciunfelatribuţii legate de extrădareacondamnatuluiNicolaePopa. Nu am exercitatniciun act abuzivînlegătură cu extrădareapentrucă nu aveamacesteatribuţii. De extrădare s-aocupatPoliţiaRomânăşiMinisterulJustiţiei”.

Monica Mihai: Asta a spus Laura Codruţa Kovesi la plecarea din Parchetul General după ce a fost audiată timp de o oră. Mai mult, aceasta a cerut, a făcut două solicitări, şi anume să fie recuzat procurorul de caz Adina Florea şi să fie recuzat şi cel care ar trebui să studieze cererea de recuzare Gheorghe Stan. Cum vedeţi tot ce s-a întâmplat?

Ion Cristoiu: In primul rând, cererile de recuzare sunt o victorie a sau o încercare a penalei, că fiind convocată, potrivit domnului Klaus Iohannis şi potrivit doamnei Kovesi, când era şefă, potrivit celor care o susţin, o simplă convocare, mai ţineţi minte, la Parchet, fie DNA, erai considerat penal. Cred că la vremea respectivă am răguşit spunând că este o prostie. Din punct de vedere, ştiţi şi dumneavoastră, procedural, convocarea chiar ca suspect la... e suspect deocamdată... la Parchet nu înseamnă nimic despre cel convocat. Din punct de vedere juridic, trebuie spus telespectatorilor şi în favoarea Codruţei Kovesi dar şi în a celor acuzaţi că ar fi penali, procurorul, ca şi un jurnalist de investigaţii, ca şi un detectiv, că cele trei meserii seamănă, are nişte indicii şi el începe o anchetă. În prima fază nu pentru a te trimite la puşcărie, cum făceau procurorii din subordinea domniei sale, ci pentru a vedea dacă...

Intrând în logica ei şi a lui Klaus Iohannis, e penală şi de regulă penalii încep cu tertipurile

Monica Mihai: Eşti sau nu vinovat.

Ion Cristoiu: Pe parcursul anchetei se poate ajunge la concluzia că eşti nevinovat şi atunci se clasează dosarul, sau ajunge la concluzia procurorul că are suficiente probe şi te trimite în judecată. Repet, convocarea la parchet nu înseamnă absolut nimic din punctul de vedere al etichetării personajului respectiv. Deci, putem să îi spunem acum, intrând în logica ei şi a lui Klaus Iohannis că e penală şi de regulă penalii, ca să ne reamintim şi dumneavoastră aţi văzut atâţia penali între ghilimele, încep cu tertipurile. Unu: se dezvinovăţesc, că spun că e o nedreptate...

Monica Mihai: Că sunt nevinovaţi.

Ion Cristoiu: Da, fac cerere de recuzare, cum spunea fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, chichiţa avocăţească, nu înţelegea nimeni chestia cu procedurile...

Monica Mihai: Dar totuşi, această convocare, cum i-aţi spus dumneavoastră, vine într-un moment şi un context deosebit. Trebuie să vorbim puţin despre asta. Laura Codruţa Kovesi ar urma să susţină candidatura pentru funcţia de procuror şef european în faţa Parlamentului European, mai exact pe data de 26 februarie. De altfel vineri, imediat după audierea de la Parchet aceasta a şi plecat spre Bruxelles. Este o coincidenţă între audierea ei în acest... convocarea ei la Parchetul General şi concursul pe care îl susţine pentru funcţia de procuror şef european?

Convocarea Codruţei Kovesi acuma la Parchet sună ca dracu. Nu numai că merge să dea examen, dar e în lista scurtă, o susţin personalităţi europene

Ion Cristoiu: Reamintiţi-vă că în istoria post-decembristă există o sintagmă celebră, printre alte sintagme, care îi sună aşa, ”sună ca dracu”. Ea a fost lansată şi ajung la... eu fac paranteză, de domnul Petre Roman, în după-amiaza lui 22 decembrie când se constituia FSN-ul. Şi atunci, cineva a propus, nu mai ştiu cum să îi spun, noului organism şi dacă nu mă înşel şi Petre Roman, de pe banda video a zis ”Dom`ne, ca dracu!”. Deci, după părerea mea convocarea acuma sună ca dracu. Putem să fim cum vreţi. Spun ”sună ca dracu” deoarece am fost atent şi la celelalte convocări ale ”penalilor” şi unde mi s-a părut că sună ca dracu am spus: eu nu mă dezmint nici în cadrul Codruţei Kovesi. Să spun că sună ca dracu, cum adică tocmai acuma când nu numai că ea merge să dea examen, dar sună ca dracu deoarece avem deja ştirea, şi confirmată, că ea e în lista scurtă, avem deja o serie de personalităţi europene care o susţin şi atunci nu ai cum să nu spui. Sigur, ea lansase când a fost cazul lui Ponta, când a fost convocat în 2015, dacă nu mă înşel, chiar în momentul moţiunii de cenzură, chiar în ziua aia şi Ponta a spus că nu e o coincidenţă, doamna Kovesi a ieşit şi a spus că e o coincidenţă, nu are nici o legătură.

Monica Mihai: Că vorbim de domnul Ponta, a fost şi el audiat vineri înaintea doamnei Laura Codruţa Kovesi. Este şi asta o coincidenţă?

Ion Cristoiu: Nu. Nu, nu este o coincidenţă, asistăm la ora actuală, în primul rând că vorbiţi cu un om care nu are încredere în justiţia română. Nu are încredere în general în justiţie, ştiu că o să mă contraziceţi, dintr-un simplu motiv, justiţia e făcută de oameni ca şi presa română, ca şi căile ferate şi în consecinţă, în justiţie poţi întâlni magistraţi, adică procurori, judecători deştepţi, proşti, corupţi. Cu atât mai mult în România post-decembristă unde şi aici nu există o tradiţie a onoarei profesionale, adică nici în presă, să vină judecătorul să spună stai puţin în spatele meu sunt 100 de ani de, suntem dintr-o familie... nu...

Este o operaţiune declanşată, cum a fost şi cea împotriva lui Coldea, de un auto-denunţ al lui Sebastian Ghiţă

Monica Mihai: Fiecare pentru el.

Ion Cristoiu: Nu, adică nu există şi atunci mă pot aştepta la orice acţiune. În cazul de faţă noi nu avem nici o legiuire aşa că toţi cei care mă mai sună şi îmi spun mie ce conţine dosarul, eu spun că nu are nici o legătură. Este o operaţiune declanşată, cum a fost declanşată şi cea împotriva lui Coldea, de un denunţ, mai mult un auto-denunţ al lui Sebastian Ghiţă, întemeiat cu multe probe, e şi normal cu multe probe deoarece este auto-denunţ. Este vorba de o întâmplare, Sebastian Ghiţă a jucat un rol important.

Monica Mihai: E ciudat şi momentul în care acesta a venit cu aceste dovezi.

Ion Cristoiu: Pe data de 3 decembrie. Şi asistăm la o operaţiune căreia eu nu îi desluşesc încă dedesubturile. Poate fi o operaţiune şi aici combinând şi cu ”sună ca dracu”. Deci, mi-e greu de presupus că, pe plan intern, secţia de investigaţii era alcătuită din aşa nerozi încât să nu îşi dea seama că se vede. Şi e o operaţiune care nu are nici o legătură cu PSD-ul.

Monica Mihai: Este Laura Codruţa Kovesi victimă a acestei operaţiuni?

Ion Cristoiu: Da, victimă, folosiţi un termen din ăsta militant. Nu ştiu, doamna ... o operaţiune pe care poate şi aici ajungem la... care nu are nici o legătură cu planul intern, pentru că marea problemă a acestei operaţiuni este dacă Codruţa Kovesi este oprită din drumul ei către procurorul european. Aici este singura chestiune. Din acest punct de vedere convocarea la DNA, la ăla, nu are nici o legătură, că dacă s-a decis pe plan european, în urma unor înţelegeri din culise, că ea să fie putem să şi o arestăm, nu putem să o ghilotinăm pentru că nu mai poate să mai fie... deci din punctul acestei operaţiuni. Cei care au pus la cale aici, nu sunt nici ei proşti ... chemarea, în primul rând. Dar vă atrag atenţia că s-a căutat să nu fie nici o fisură...

Monica Mihai: În denunţ.

Ion Cristoiu: Nu în denunţ, în toată operaţiunea, nu secţia a anunţat, deci secţia nu a mai lăsat să se scurgă nimic la presă, cum făcea DNA-ul.

Monica Mihai: De data asta a anunţat Laura Codruţa Kovesi.

Ion Cristoiu: Da! Domnul cu pricina, domnul prietenul nostru comun, aşa îi zic eu, domnul Sebastian Ghiţă, deşi a depus poza aia pentru care mă înjurau toţi că nu e adevărat, a depus-o, nu a apărut în presă pentru că domnul, sunteţi de acord, domnul Ghiţă nu putea...

Monica Mihai: Să o dea de atunci?

Ion Cristoiu: Nu, dar putea să o dea de acuma, adică dacă tot a depus-o. E, atunci era clar că nu voia să o depună. Deci, e clar că şi Sebastian Ghiţă e în piesă, că dacă era tumultos, era personal până acuma „O dau, ce mă interesează?” înseamnă că cineva i-a zis „Nu o da”, de acord?

L-a chemat pe Ponta că făcea parte din operaţiune, adică operaţiunea ”blocarea ascensiunii lui Kovesi”

Monica Mihai: De acord.

Ion Cristoiu: Bun! Pe de altă parte această secţie l-a adus dimineaţă pe Ponta, adică nu l-a adus pe Dragnea, a adus pe cineva care e duşman al PSD dar suficient... doi: o victimă, chiar dacă spune că nu e, o victimă, că toată lumea ştie şi trei: o personalitate destul de puternică dar cu anumite simpatii mai nou din partea tefeliştilor.

Monica Mihai: Ce să caute Ponta în acest dosar?

Ion Cristoiu: Ce să caute? L-a chemat că făcea parte din operaţiune, adică operaţiunea ”blocarea ascensiunii lui Kovesi”.Trebuia să fie, să aibă acest moment cu Ponta. Orice alt tip chemat ca martor nu avea impactul....

Monica Mihai: Aceeaşi greutate pe care a avut-o...

Ion Cristoiu: Nu greutate, impactul mediatic, da. Şi aici avem problema pe plan european, deci o scoatem din discuţie pe plan intern. Problema pe plan european este în felul următor: deocamdată noi avem nişte semnale că anumite forţe de pe plan european...

Monica Mihai: Ar vrea-o pe Laura Codruţa Kovesi în această funcţie?

Ion Cristoiu: Da, dar nu ştiu dacă nu cumva există şi nişte forţe care nu o vor sau chiar forţele astea care dau din gură nu ne-au zis nouă că operaţiunea nu e a judecătorilor, faceţi ceva pe plan intern ca noi să avem pretext să o respingem pe plan extern, este o chestie tipică.

Monica Mihai: De ce ar vrea-o cineva anume pe Laura Codruţa Kovesi în funcţia de procuror şef european?

Auto-victimizarea lui Kovesi poate să facă parte din ipoteza unei candidaturi la prezidenţiale în urma căreia ea să îl radă pe Klaus Iohannis

Ion Cristoiu: Deci, avem o ipoteză. O altă ipoteză la fel care e la fel de plauzibilă este următoarea pe care am lansat-o eu. Tot ce se întâmplă în aceste zile, victimizarea ei, toată această hărmălaie de la mersul ei la Parchet care nu are nici o influenţă, cei de la marile puteri zic „Aoleu, a fost ... şi zbierau ăia pe acolo şi hai, să o punem procuror!”. Nu. Dar chiar auto-victimizarea ei poate să facă parte, şi e a doua ipoteză pe care ţin neapărat să o lansez, am mai lansat-o dar acum mi se confirmă, să facă parte din ipoteza unei candidaturi la prezidenţiale în urma căreia ea să îl radă pe Klaus Iohannis. Sunt cele două ipoteze, nu pot să spun care din ele.

Monica Mihai: Să nu fie pur şi simplu ipoteza femeii care a avut o carieră şi care se simte acum atacată din toate părţile pentru că şi-a făcut datoria?

Ion Cristoiu: Nu, deveniţi sentimentală. Doamna Kovesi, toată văicăreala ei, face parte din piesa de teatru, e ciudată această văicăreală, da? Unu: staţi un pic, că nu avem de a face cu cineva, poetesa cutare, care a scris o poezie, nu avem Veronica Micle, deşi şi Veronica Micle avea sânge mult mai rece decât credem noi, avem un om care e procuror de meserie, care a fost şef la Parchet atâta timp, şefă la DNA şi ... adică ea e convocată... imaginea ei de miercuri seara, da? Dumneavoastră, sensibilă cum sunteţi, era să cădeţi în capcană. Adică, ea primeşte citaţia aia şi de odată se destabilizează, da? Şi pune mâna pe telefon şi ia turul televiziunilor şi începe să spună ”Aoleu, mă arestează!”. Păi, ea e procuror, ca dovadă că a înaintat recuzările alea. Încă odată, ea ştia, dacă ei în decembrie sau când ea a depus candidatura, moment că până atunci, vă atrag atenţia că de la revocarea ei ea nu a făcut ...

Monica Mihai: Nu s-a întâmplat nimic.

Ion Cristoiu: Păi, nu ea nu a făcut nici o mişcare, a stat. Acum, există o explicaţie. Ciudăţenia a fost faptul că ea nu a făcut nimic după revocare, a făcut conferinţa aia de presă, dar nu a făcut nimic.

Monica Mihai: Şi în decembrie a sesizat şi CEDO, în decembrie şi-a depus şi candidatura.

Ion Cristoiu: A început să pună lucrurile în mişcare. Ea nu făcea mişcarea cu asta, dacă nu era contactată din forţe din afară, nu din interior, care i-au spus ”Fii atentă, depune cerere”, „Păi, şi am vreo şansă?”, „Ai şanse”. Nu este exclus ca pe plan intern băieţii de prin păduri să îi fi spus ”Ai scăpat după revocare, faţă de Coldea nu o să se întâmple nimic, stai liniştită” şi că ei să fi acţionat la ordinul lor, nu al PSD-ului şi au spus ”Ia înaintează repede denunţul pentru că fata noastră nu stă liniştită”. E posibil şi aşa, deci eu încerc să văd dincolo de tot ce se întâmplă, o mişcare dar...

Domnul Klaus Iohannis să se roage de dimineaţă până seara ca ea să fie procuror

Monica Mihai: De ce o acuză Ghiţă, de fapt?

Ion Cristoiu: Spun o chestie istorică. Domnul Klaus Iohannis să se roage de dimineaţă până seara ca ea să fie procuror. Dacă nu e... bine şi atunci îi face rău. Dacă ipoteza este a unui scenariu de candidatură, dacă este, şi deocamdată văd că merge bine şi acest scenariu, îl devastează pe domnul Klaus Iohannis. Şi, iertaţi-mă, un singur lucru, nu vi s-a părut ciudat că în ziua în care... deci prima dată toate se lansează şi lumea spune că ea nu se va prezenta. Eram sigur, am intervenit la un moment dat vineri dimineaţă la EVZ şi eu am zis că se va prezenta, cum să se nu se prezinte? Dar nu ţineţi minte că era teoria asta?

Monica Mihai: Că nu va merge...

Ion Cristoiu: Că nu va merge, că fuge din ţară, dar ea nu numai că se prezintă, atenţie dar şi ...

Monica Mihai: Se şi victimizează.

Ion Cristoiu: Da, dar şi intră în joc, adică respectă statul de drept, face recuzare, nu e arogantă, aţi văzut când a ieşit nu a spus „Eu sunt Codruţa Kovesi”. În aceeaşi zi în care pe zeiţa, mergând pe scări, stând de vorbă, fiind răcită, mă rog aşa poate că aşa e, e răcită... se dă ştirea că soţia domnului preşedinte...

Monica Mihai: A fost audiată şi ea...

Ion Cristoiu: Pe şest.

Monica Mihai: Da.

Soţia domnului preşedinte se duce noaptea la audieri cu baticul. Ce bine lucrat, adică o face şi mai penibilă

Ion Cristoiu: Păi şi electoratul, nu PSD-işti, că ei au altă treabă, păi electoratul ăla a lui Iohannis nu zice ”Băi, domnule preşedinte, păi cum adică vine?” Codruţa Kovesi, de acord da? Zeiţa, vine, merge pe scări...

Monica Mihai: Suportă toate acele întrebări ale ziariştilor...

Ion Cristoiu: Şi soţia matale se duce...

Monica Mihai: Noaptea cu un batic negru pe cap...

Ion Cristoiu: Atenţie la nuanţe, cu baticul. Ce bine lucrat, adică o face şi mai penibilă, adică dom`ne s-a dus noaptea că, nu ştiu, tocmai atunci aveau ăia lumină, cu baticul? Vezi, ce bine lucrat la nivel de campanie electorală, adică şi văd pe una cu baticul, ideea de batic arată una care se ascunde, da? Care merge acolo pâş pâş.

Monica Mihai: Să nu fie văzută, să nu o recunoască?

Ion Cristoiu: Păi da, ca să se elimine orice presupunere că ea s-a dus că tocmai atunci a fost convocată, i-a vârât baticul. Care creează o imagine de femeie care se ascunde. Păi, de ce mă duc la Parchet cu batic? Nu cred că şi-a pus batic, dar a dat bine. În ziua asta. Păi, cum dracului tocmai azi s-a aflat?

Monica Mihai: Pe mine mă pune pe gânduri următoarea situaţie, candidează doamna Kovesi la prezidenţiale, să presupunem acest scenariu. Ce maşinărie din spate ar putea să o ajute pentru că fiecare candidat la prezidenţiale ar trebui să aibă o maşinărie care să strângă voturi, care să lipească...?

Ion Cristoiu: Păi, a anunţat USR-ul. După ce am anunţat eu, am lansat teza făcându-i pe mulţi să leşine, am lansat-o acum vreo două trei săptămâni, a anunţat USR-ul.

Monica Mihai: C-ar sprijini candidatura doamnei Laura Codruţa Kovesi.

Ion Cristoiu: Candidatura Codruţei Kovesi. Prezidenţialele de anul acesta, reprezintă un moment care ne depăşeşte, care e de mare interes pe plan extern. Preşedintele României este omul cu care se dialoghează în chestiuni de securitate şi de alianţe...

Monica Mihai: Şi de viziune...

Ion Cristoiu: Având în vedere tradiţia postdecembristă, marile puteri, care pot fi în confruntare, nu ştiu cum să spun, America poate chiar se confruntă cu Germania, şi, chiar dacă ar fi aliate, caută să aibă în România un preşedinte de-al lor, unuia căruia să poţi să-i ceri...

Monica Mihai: Cu care să poată să colaboreze.

Ion Cristoiu: Gândiţi-vă că la un moment dat americanii, şi în general marile puteri, gândesc pe termen lung şi poate că în laboratoarele americane poate că s-a făcut o strategie poate chiar de rupere de Uniunea Europeană, da? În acest moment, eu dacă-aş fi, vorba ăluia de la (...), în fruntea, nu Trump, ăia care alcătuiesc politica externă pe termen lung a Americii, au nevoie acolo,, în România, să nu fie al Uniunii Europene, am nevoie să fie al nostru, da, şi deci din acest punct de vedere răspunsul este ... nu ştiu, dacă o anumită mare putere pariază pe Kovesi, înfiinţează mâine partid, vine USR-ul, vine ordin, USR-ul renunţă, deocamdată USR-ul n-a anunţat candidatura, a anunţat candidatura lui Cioloş? Nu.

Monica Mihai: Nu. N-a anunţat momentan.

Ion Cristoiu: Păi, vine USR si spune, şi cu PLUS la un loc şi cu Cioloş, şi spune că e de acord cu candidatura ei, în sensul ăsta spun. Eu trebuie să iau în calcul şi ipoteza asta. Amândouă ipotezele exclud teoria întâmplării. E o operaţiune, o bătălie la care noi ne uităm şi la care noi uneori suntem traşi pe sfoară de aparenţe. Nu ştiu care va fi rezultatul acestei bătălii. Vom vedea. Deocamdată ea se duce la examen, ca să ne lămurim.

Monica Mihai: Trebuie trecuţi nişte paşi. Are o audiere în faţa Comisiei Parlamentului European...

Ion Cristoiu: Dar deocamdată între cele două, am luat cele două posibilităţi, posibilitatea că aceasta face parte dintr-o bătălie pentru Parchetul European şi cealaltă parte că face parte dintr-o campanie electorală pe şest, partea cu campania electorală s-a îndeplinit perfect, sunteţi de acord cu mine. Aia cu Parchetul nu ştiu.

Monica Mihai: De ce ziceţi asta?

Ion Cristoiu: Deocamdată ea este cea vizibilă pentru că aia cu Parchetul nu depinde nici de mulţimea care s-a strâns în jurul ei, nici de anchetare, aia depinde de nişte culise, sunteţi de acord?

Monica Mihai: Da.

Ion Cristoiu: Deci, tot ce se întâmplă în România n-are nicio influenţă asupra...

Monica Mihai: Deciziei de acolo.

Ion Cristoiu: Decât numai dacă e un pretext. Dacă e un pretext poate să vină demonstranţii să spună ”România e a ta, nu ne uita”, nu contează.

Monica Mihai: De altfel şi cei de la Comisia Europeană au dat un răspuns pentru emisiunea Gândurile lui Cristoiu şi neoficial au zis, printre altele, că ei ştiu ce se întâmplă aici şi tot ce se întâmplă acum e o presiune care se pune pe...

Ion Cristoiu: Ne trag pe sfoară. Nu numai că ştiu, nu-i interesează. Hai să fim serioşi, dacă, adică ei ştiu ce se întâmplă? Nu e, dacă s-a decis...

Monica Mihai: Numirea ei.

Ion Cristoiu: Numirea nu s-a decis prin vot, s-a decis în nişte cercuri oculte, cancelarii... dar mă întorc dumneavoastră, dacă eraţi în locul ei vă înscriaţi pe cont propriu la candidatură ştiind că veţi fi respins de prima dată?

Monica Mihai: Cu siguranţă ştia.

Ion Cristoiu: I s-a garantat. Se vede după semnalele de acum, nu ştiu, poate că sunt nişte forţe care vor să folosească împotriva numirii, împotriva altor forţe acest pretext, dar deocamdată ce funcţionează perfect este campania electorală. Autovictimizarea, florile care i se aduc...

Monica Mihai: Oamenii care o încurajează...

Ion Cristoiu: ... greşelile prosteşti ale părţii ăleilalte. O aduci pe Elena Udrea să o acuze, păi...

Monica Mihai: Totuşi, nu trebuie neglijat nici aspectul denunţului lui Sebastian Ghiţă, era vorba de operaţiunea aducerii în ţară a fugarului Nicolae Popa care a comis o infracţiune foarte gravă şi care era aşteptat, să zic, sosirea sa în ţară era mult dorită.

Domnul Ghiţă a executat un ordin de la SRI

Ion Cristoiu: Deci, domnul Sebastian Ghiţă, ştiu despre ce este vorba, a depus probe zdrobitoare pentru o operaţiune la care ea are dreptate. Să recapitulăm: Domnul Nicolae Popa trebuia adus în România în 2011. Să nu uităm că teza că noi aducem pe orice fugar a fost una din tezele îndrăgite de Traian Băsescu spre deosebire de Iohannis. Deci ordinul de aducere, unul de prindere atunci în 2009 când a fost clar din campanie electorală, dar apoi de aducere cu orice preţ în 2011, a fost un ordin venit de la Traian Băsescu. Şi ordinul a fost primit de SRI plus Parchetul General reprezentat de ea. În cadrul acestui binom care era atunci, domnul Ghiţă a executat un ordin de la SRI, el fiind un om de afaceri care s-a folosit de un serviciu, într-o bună tradiţie a tuturor serviciilor, pentru o operaţiune. Adică, ei nu au avut suficienţi bani, adică ei trebuiau să îl aducă cu un avion de linie, între noi fie vorba, aşa ...

Monica Mihai: Asta e procedura.

Ion Cristoiu: L-au adus şi au plătit o parte...

Monica Mihai: 53.000 de euro

Ion Cristoiu. Da, o parte cei de la poliţie şi o parte a plătit el, dar ea are dreptate că nu ea i-a cerut. A fost o operaţiune în care...

Monica Mihai: Şi Sebastian Ghiţă spune în denunţ că în baza prieteniei pe care o avea cu Laura Codruţa Kovesi aceasta i-a cerut ajutorul...

Ion Cristoiu: Aşa, şi SRI-ul şi ăia, şi ăia au spus: ”Vai de mine, Sebastiane, Sebi ce bine că m-ai ajutat că muream!”. Ea murea să-l aducă ea pe Popa! Nu, ea trebuia să facă frumos în faţa lui Traian Băsescu. L-am adus, gata şi Coldea, că şi el era dincolo la SRI... deci a fost o operaţiune în care domnul Sebastian Ghiţă a jucat rolul omului de afaceri care, în toate serviciile serioase din lume, inclusiv la noi, secrete, anumite operaţiuni nu se fac de către serviciu că trebuie să laşi acolo, adică trebuie să vină Curtea de Conturi. Se fac de către oameni de afaceri care sunt la dispoziţia... care sunt tot banii serviciului, dar el teoretic e om de afaceri. Cine a adus-o pe Codruţa Kovesi jumătate, un om de afaceri, un om generos.

Monica Mihai: Care s-a hotărât să spună.

Ion Cristoiu: Dar ea l-a adus. Deci, avem următorul lucru: de ce mărturie mincinoasă, că toată lumea mă întreabă. Deci în momentul în care el a invocat, şi inclusiv în interviul cu mine, că doamna Codruţa Kovesi a fost la el acasă, la Ploieşti, am avut şi interviu pe tema asta, paranteză, l-am întrebat dacă era şi nevastă-sa acasă când a venit doamna, mă rog, o întrebare de bărbaţi, şi el a spus că a fost.

Monica Mihai: Atunci când a fost făcută poza?

Ion Cristoiu: Da, atunci. Eu l-am întrebat:” Ia staţi un pic, de ce nu m-aţi invitat pe mine?” A zis că nu m-a invitat pe mine că nu mă ştia. ”Dar de ce nu aţi invitat-o să citiţi o carte?”, de ce la chef, şi atunci am înţeles că aşa erau... bun. Exista această fotografie, problema este că ea a negat public, are un talent de a nega realităţile, dar am impresia, nu am confirmat, că ea a negat asta şi în faţa unui procuror. Probabil că ea a fost chemată.

Monica Mihai: Şi de acolo e mărturia mincinoasă.

Ion Cristoiu: Da. Mărturia mincinoasă care s-a dovedit acum pentru că domnul Ghiţă a depus şi poza aia, dar şi filmul. Fac acum o dezvăluire, doar am fost în miezul interviului, el nu a dat drumul la film. Unu, n-a dat poza atunci...

Monica Mihai: Şi n-a dat nici filmul.

Ion Cristoiu: El n-a dat poza atunci pentru că avea mandat să n-o dea. Punct. Mai mult nu pot să spun. E clar că avea mandat, am fost acolo în mijloc, vă imaginaţi că am fost acolo în mijloc... Cu greu am obţinut să o văd eu în direct, vă spun acum ca dezvăluire. Iniţial el mi-a propus din proprie iniţiativă că am văzut poza...

Interviul cu Sebastian Ghiţă nu a fost iniţiativa mea. Ne-am înţeles să-mi arate poza cu Kovesi

Monica Mihai: Şi să o vedeţi ulterior...

Ion Cristoiu: Iniţial a fost scenariul aşa. Din propria lui iniţiativă, e foarte important ce dezvălui, nu eu am zis... chiar şi interviul nu a fost iniţiativa mea. E foarte important, apropo de iniţiativă, interviul respectiv nu a fost iniţiativa mea. Domnul Sebastian Ghiţă i-a promis lui Dan Andronic că-i dă un interviu video, că mi-l dă numai mie, cu un an înainte, da? După un an, într-o zi, m-am trezit la bibliotecă cu Dan Andronic care a zis: ”Domnul Sebastian Ghiţă vrea să-i dăm un interviu, să-i luaţi un interviu”. Ei, eu n-am... nu muream să... şi sigur am pus condiţia să meargă Dan Andronic cu mine că-s bătrân şi mă enervează să mă întreb pe unde e biletul. Şi ne-am dus acolo şi cum ne-am întâlnit seara Sebastian Ghiţă a deschis el discuţia, nu eu.

Monica Mihai: De ce să fi făcut asta?

Ion Cristoiu: Discuţia a fost că el zice: ”Vreau să discutăm despre poză”. Şi eu am zis: ”Ce, aveţi poza?” Că eu mereu i-am spus înainte că nu o are. Şi mi-a arătat-o şi mi-a spus prima seară că facem aşa: eu îl întreb şi zic că am văzut-o într-o pauză. Dimineaţa m-am trezit, că noapte este sfetnic bun, şi am zis: ”Stai puţin că e penibil”. Şi i-am spus: ”Domnul Ghiţă, hai să facem aşa, dumneavoastră mi-o arătaţi ”... apropo că asta este foarte important, de ce spun că e important lucrul ăsta, pentru că arată că el nu avea mandat să o dea. Că dacă era un om fără mandat...

Monica Mihai: O arăta atunci.

Ion Cristoiu: Ei, cum, ”Domnul Cristoiu, v-o dau cu totul”. Dar a zis că nu, nu o arată. Dovadă că nici n-a dat-o acum. Filmul, este dintr-un film mai mare, nu a fost dat deoarece în film apare Maior, că ea n-a fost singură acolo, era aşa o... Există...

Monica Mihai: Şi dacă apare Maior, cum schimbă asta situaţia?

Ion Cristoiu: Domnul Ghiţă nu avea niciun interes să apară domnul Maior la vremea respectivă, dovadă. Nu ştiu, eu am spus aceste amănunte foarte importante pentru a dovedi, pentru a semnala că tot ce face Ghiţă e...

Monica Mihai: Calculat.

Sebastian Ghiţă are o casetă mult mai tare. La Sinaia, în vila SRI, doamna cântă de gât cu Nelu Ploieşteanu ”La Chilia în port”, varianta DNA. Asta ca procuror, o termină

Ion Cristoiu: Da... La trei decembrie când a depus el denunţul, să nu cumva să credeţi că domnul Ghiţă a stat, un an de zile n-a vorbit, de la interviul meu, da? Şi la un moment dat a auzit el, noi nu ştiam pe 3 decembrie, nu-i aşa? Că doamna Kovesi şi-a depus candidatura şi a zis ”Nu mai suport, gata, mă duc şi fac denunţ”.

Monica Mihai: ”Trebuie să arăt tot ce am despre ea”.

Ion Cristoiu: Şi mai e încă o probă foarte puternică, pe de o parte chitanţa, păstrează chitanţele să ştiţi, vorba lui Udrea, adică el păstrează tot, nici nu ştiu ăştia ce păstrează şi el, în acelaşi timp, a depus şi un raport ANAF în care apărea firma. Dar el are o casetă mult mai tare. Anume la Sinaia, la vila SRI, acolo a fost un chef cu Nelu Ploieşteanu unde am înţeles, nu de la el, de la cei care au văzut-o, eu n-am văzut-o, că acolo doamna cântă de gât cu Nelu Ploieşteanu ”La Chilia în port”, de aia sa tot evocat... ”La Chilia în port” varianta DNA, am înţeles că ei au o variantă din asta modernă. Deci vă imaginaţi dată drumul...

Monica Mihai: Unei asemenea casete, în ce fel s-a comportat...

Ion Cristoiu: Asta, ca procuror, o termina general. Sunt foarte multe, dar, atenţie, Sebastian Ghiţă a filmat şi a păstrat totul.

Monica Mihai: Păi, şi vă întreb dacă există această casetă şi această filmare care ar putea să-i distrugă cariera, de ce nu e scoasă acum când e evident că se încearcă...

Ion Cristoiu: Păi, nu poate s-o scoată pentru că piesa de teatru... de aia spun, este că secţia aia se păstrează în limitele legi. Eu de aia v-am sesizat că şi secţia e sub control. Pentru că primul impuls al lui Ghiţă era să dea măcar poza, măcar să-mi confirme mie, nu mai ţineţi minte că poza a fost o temă a tuturor televiziunilor? ”Daţi poza, daţi poza”...

Am văzut poza. Sunt la o cramă, acolo jos, butoaie în spate. Şi este ea, fosta soţie a lui Sebastian Ghiţă şi încă o persoană

Monica Mihai: Toată lumea spunea că doar blufează şi nu ar avea poza...

Ion Cristoiu: Din ăştia care au zis că eu n-am văzut-o, ce eram nebun, am văzut-o, ştiu despre ce e vorba, sunt la o cramă, acolo jos, butoaie în spate, o prostie, el are butoaie, că l-am şi întrebat ”Dar de ce nu aveţi domnule o bibliotecă?” şi a zis ”Ce să fac cu biblioteca?”. Şi este ea, cred că o doamnă, ah, fosta soţie a lui Sebastian Ghiţă, că am înţeles că au divorţat, şi cred că mai e, nu ştiu mai e o persoană, mama, nu ştiu, mama lui Ghiţă.

Monica Mihai: Păreau că se distrează în poză.

Ion Cristoiu: Nu, făcuseră un selfie, e o poză de poză, erau acolo cu butoaiele în spate, nu e nicio carte, o să vă dezamăgesc. Aştept aia cu ”Chilia în port”.

Monica Mihai: Aşteptăm caseta, cred că cu toţii, filmarea....

Ion Cristoiu: O să o dea, dacă nu se potoleşte o să o dea şi pe aia.

Domnul Klaus Iohannis este obligat să respingă bugetul pentru că nu respectă înţelegerea de la CSAT

Monica Mihai: Săptămâna aceasta, Parlamentul României a avut foarte mult de lucru, a fost votat bugetul României cu aproape trei luni de întârziere. De ce s-a votat atât de greu acest buget? De ce s-a ajuns cu acest buget atât de târziu?

Ion Cristoiu: Mi-am pus şi eu această întrebare, a fost şi o cronică a acestei bâlbâieli, de regulă bugetul rareori întârzie, cu uriaşe excepţii, adică numai în momentul în care au loc alegerile în luna decembrie...

Monica Mihai: Dar nici atunci nu s-a întârziat până în luna februarie.

Ion Cristoiu: Până în februarie este o întârziere nepermisă pentru orice partid d-apoi pentru PSD care are şi majoritate, dar după părerea mea bugetul va întârzia şi mai mult deoarece domnul Klaus Iohannis este obligat să-l respingă pentru că nu respectă înţelegerea de la CSAT.

Monica Mihai: Vorbim de bugetul serviciilor

Ion Cristoiu: Acolo s-a întâmplat în felul următor: Data trecută, domnul Klaus Iohannis a respins legea bugetului pentru că serviciile nu aveau suficienţi bani. Anul acesta s-a ajuns la o înţelegere pe care Liviu Dragnea n-a respectat-o.

Monica Mihai: Şi care a fost votată în CSAT.

Ion Cristoiu: Da. Înţelegerea a fost aşa: facem o şedinţă CSAT în care discutăm bugetul şi vin Dăncilă şi miniştrii şi s-a aprobat în unanimitate, pe 19 decembrie. În momentul în care s-a aprobat bugetul, Guvernul nu putea să-l mai modifice deoarece Guvernul, în CSAT, a votat pentru acel buget. Deci toată operaţiunea aia a lui Dragnea cu ”Cer Guvernului” făcea parte dintr-o comedie electorală, că el ştia... Şi atunci domnul Klaus Iohannis este obligat să respingă legea pentru că n-au respectat o convenţie, chiar n-au respectat-o. Adică, aici nu vreau eu să-i dau dreptate domnului Iohannis, dar Klaus Iohannis chiar este obligat, deoarece de partea ailaltă n-au respectat o înţelegere. Păi, ne-am înţeles, ne-am dus la ăla, am stabilit, dacă ei aveau ceva împotrivă, PSD-ul, doamna Dăncilă era mandatată să voteze împotrivă la CSAT...

Monica Mihai: Sau să vină cu o propunere concretă pentru buget că doar ei au stat de vorbă înainte să meargă cu propunerea în faţa CSAT-ului pe bugetul serviciilor.

Ion Cristoiu: Dar ei au mers cu propunerea asta la CSAT. După ce au ascultat ce au avut de zis ăştia de la servicii s-a decis asta. Şi e şi normal să se decidă acolo pentru că n-o să vină acum...

Monica Mihai: În public să vorbească...

Ion Cristoiu: Despre repartizarea bugetului la servicii.

Monica Mihai: Şi totuşi, după prima şedinţă a Comitetului Executiv al PSD, Liviu Dragnea a ieşit şi a spus trebuie tăiaţi bani de la servicii şi date spre...

Ion Cristoiu: ”Eu cer!”. Atenţie!

Monica Mihai: ”Eu cer”

Ion Cristoiu: V-am explicat că e circ electoral pentru el ştia că Guvernul... După ce s-a publicat şedinţa CSAT, Guvernul a publicat pe 31 ianuarie 2019 proiectul pe site-ul Ministerului de Finanţe. Pe 3 februarie are loc şedinţa aia a Comitetului Executiv Naţional, da? După şedinţă, la şedinţă nu se discută bugetul, iar e foarte important, iese domnul Dragnea şi spune că am cerut premierului să scadă bugetul SRI. Este aberant, este ca şi cum ai cere premierului să se sinucidă, deoarece premierul...

Monica Mihai: A fost cel care a propus un buget.

Ion Cristoiu: Da, şi cu acceptul lui Dragnea. Deci după ce Dragnea a acceptat bugetul ăsta...

Monica Mihai: S-a răzgândit.

Ion Cristoiu: Păi, era imposibil, Guvernul nu putea modifica. Şi ca să vii apoi în Parlament să faci această modificare iar este ... repet, încalcă o înţelegere, încalcă o înţelegere normală.

Faptul că Dragnea a ocolit Comisia SRI arată o lovitură dată lui Manda, poate şi Olguţei Vasilescu pentru că ei fac o pereche acum

Monica Mihai: Şi chiar şi aşa, domnul Dragnea a depus acest amendament la Comisia de Sănătate unde indica sursă de finanţare Serviciul Român de Informaţii pentru aceste programe.

Ion Cristoiu: Da, el trebuia să depună, după părerea mea, la Comisia SRI şi din faptul că Comisia SRI de control este instrumentul care discută bugetul, faptul că a ocolit această comisie arată o lovitură dată lui Manda, poate şi Olguţei Vasilescu pentru că ei fac o pereche acum. Instrumentul principal al controlului parlamentar în toată lumea, inclusiv în America, este bugetul. Adică cei de la servicii ajung la mâna parlamentului cu bugetul.

Monica Mihai: Cât îmi dai, cât ne tai.

Ion Cristoiu: Normal era, tu care eşti Liviu Dragnea şi vorbeşti de control parlamentar, nu-i aşa, şi vorbeşti de întărirea acestui control parlamentar, nu să te duci la Comisia de Sănătate, să te duci la Comisia SRI, pe de o parte pentru că e de specialitate şi poţi discuta în secret anumite lucruri, pentru că reprezentatul SRI s-a dus, dar e foarte important, dai putere comisiei, comisia decidea dacă taie amendamentul sau nu taie.

Monica Mihai: Dacă poate SRI să funcţioneze fără acei bani sau nu poate să funcţioneze.

Ion Cristoiu: Da, dar e foarte important, comisia câştiga putere, el a luat Comisiei de control SRI instrumentul principal. Pe de o parte, el ne spune că trebuie să controlăm serviciile prin intermediul comisiei de control parlamentar, dar îi iau comisiei ăsteia principalul instrument care e dreptul de a se pronunţa asupra bugetului. Adică, normal era ca cei de la SRI să vină să se jelească la comisie, ajung la mâna...

Monica Mihai: Acolo puteau să discute concret.

Ion Cristoiu: Nu numai asta, s-a văzut că e electoral. Se duce la Comisia de Sănătate, da? Lasă la o parte comedia care e chiar ridicolă, ieftină, iau bani de la securişti, dau la Sănătate.

Monica Mihai: La copii, aşa s-a exprimat.

Trebuia să arate că el, el, Liviu Dragnea, e de partea copiilor nu bătălia cu securiştii

Ion Cristoiu: Dar e foarte important, a ţinut neapărat să ajungă în plen. Pentru că pe el nu-l interesa să taie, el trebuia să arate că el, el, Liviu Dragnea, e de partea copiilor nu bătălia cu securiştii.

Monica Mihai: Dar chiar şi aşa, preşedintele Klaus Iohannis în momentul în care a ieşit şi i-a certat, ca să spunem aşa, pe cei de la PSD cu privire la problemele din buget, nu a invocat această problemă, problema bugetului serviciilor pentru că, până la urmă, serviciile au rămas fără...

Ion Cristoiu: La o intervenţie anterioară a spus asta cu serviciile. Şi-a dat seama şi Klaus Iohannis că era o capcană pentru că, pentru nea Gigel de la sculărie, opoziţia securiştii de la SRI, copiii care n-au vitamina D, e de partea copiilor. Din experienţă vă spun e greu să mă duc să conving omul simplu că ăia au nevoie de la Băneasa de bani. Când spun de copii, aoleu, copiii. A fost bine gândit. Şi atunci i-a dat un şah lui Klaus Iohannis. Şahul consta în faptul că nu putea să iasă acum de ce aţi luat de la...

Monica Mihai: De ce aţi luat bani de la servicii ca să daţi copiilor.

Ion Cristoiu: Şi atunci a mers pe ideea că tot bugetul, deci el a pregătit terenul pentru a-l respinge, dar...

Toată această poveste electorală îmi confirmă o ipoteză că domnul Liviu Dragnea e şi el în campanie electorală. A început pe şest

Monica Mihai: Dar şi atunci rolul PNL în mărirea alocaţiilor...

Ion Cristoiu: Ajungem imediat. Atenţie, asta, cu toată această poveste electorală îmi confirmă o ipoteză lansată de mai mult timp că domnul Liviu Dragnea şi el e în campanie electorală. A început pe şest. Campania aceasta a început după şedinţa de consiliu din decembrie. Şi postura pe care merge el, am înţeles că consilierii sunt israelieni, este aceasta: el, Liviu Dragnea, este un om care n-are putere, aţi observat? El cere, el personal....

Monica Mihai: El ar vrea să ajute dar nu poate.

Ion Cristoiu: Nu poate. Şi nu poate pe de o parte Guvernul nu-l mai ascultă, aţi observat, nu?

Monica Mihai: Viorica Dăncilă face lucrurile de capul ei...

Ion Cristoiu: Aşa, dar... Da, dar când vrei să candidezi, vii cu..., că altfel vine poporul şi spune, domnul Dragnea, păi nu eraţi şef? ”Nu eram domnule şef, aţi văzut cât mult m-am, aţi văzut până şi Comisia de Buget Finanţe mi-a respins”... da?

Monica Mihai: Se delimitează de tot...

Ion Cristoiu: Nu, e în postura de victimă. Ca să poţi să câştigi într-o campanie electorală prezidenţială e mult mai uşor să fi în opoziţie, adică vii şi spui, eu n-am putut să fac, altfel vine poporul şi spune:”Dragnea de ce să te votăm, c-ai fost la putere?” Şi Dragnea spune: ”Eu, Doamne fereşte, n-aţi văzut?”

Monica Mihai: E în opoziţie în propriul partid

Ion Cristoiu: Da. Nu, el nu poate să facă nimic săracul şi atunci sigur că trebuie să-l votăm.

Monica Mihai: Ca să poată să facă pe viitor.

Ion Cristoiu: Şi ajungem la PNL.

Monica Mihai: Ajungem la PNL care a vrut, a cerut şi a reuşit să obţină dublarea alocaţiilor copiilor.

Amendamentul PNL privind creşterea alocaţiilor copiilor e dezastruos, o prostie fără margini

Ion Cristoiu: O prostie fără margini.

Monica Mihai: Este acesta un amendament de stânga, ca să spunem aşa?

Ion Cristoiu: Un amendament dezastruos, adică am scris, că bugetul trebuie să fie o posibilitate, prin amendamentele partidelor sau chiar prin declaraţii generale, de afirmare a programului partidului. Aceasta este la şirul de.... PNL până acum, partidul oamenilor de afaceri, ne-a bătut la cap că PSD-ul, şi am fost şi noi de acord, face pomeni electorale. Că studenţii pe gratis, copiii pe gratis, am înţeles, pomeni, da? Partidul ăsta de dreapta serios a zis:”Stai, noi suntem oameni serioşi, avem şi investiţii”, şi atunci vine el cu o demagogie de doi lei:”Hai să creştem alocaţia la copii”. Bun, hai mâine să dăm fiecărui, nu ştiu, român o carte pe... deci a venit cu o propunere cumplit de stânga care n-are nicio legătură. Aşa se şi explică de ce PSD deştept, prin Dragnea, şi-a asumat... Pentru că, normal, dacă era o măsură de dreapta trebuia să vină cu un amendament care să spună nu mai plătesc impozite micii meseriaşi. Adică era o măsură de dreapta. Uite, luăm de la pensii sau de la copii, că eşti cu întreprinzătorii, şi nu mai plătesc întreprinzătorii, da? Nu-mi vi mie cu demagogie şi ... dăm copiilor. Este o măsură de stânga şi mai ales o măsură PSD-istă. PSD-iştii sunt cu aruncatul banilor.

Monica Mihai: Deşi este o măsură de stânga şi spuneaţi că şi-a asumat-o PSD, imediat după trecerea acestui amendament. Înţeleg că în Partidul Social Democrat s-a creat panică.

Ion Cristoiu: Nu s-a creat deloc panică, a fost o comedie. S-a creat panică pentru că PNL-ul începuse să le ia din...

Monica Mihai: Din electorat.

Ion Cristoiu: Din tortul lor. Şi atunci au făcut o mişcare foarte deşteaptă. Ca să poată să şi-o asume au spus că umblă la deficitul bugetar, şi atunci se dă o Ordonanţă de Urgenţă prin care..., dar, repet, acest lucru ar fi fost imposibil dacă Partidul Naţional Liberal, partid de dreapta din România nu se preta la una dintre cele mai banale măsuri de stânga, de pomeni de stânga. Cum poţi să vii tu PNL şi să propui creşterea alocaţiilor. Este cea mai simplă măsură pe care...

PNL arată ca un partid bezmetic, tot un partid de bugetari. Au vrut să câştige electorat

Monica Mihai: Ce a încercat PNL să câştige prin această mişcare?

Ion Cristoiu: Arată ca un partid bezmetic. Arată că sunt tot un partid de bugetari. Au vrut să câştige electorat. Ei nu înţeleg un lucru, e un partid care e într-o ceaţă continuă. Are momente când vrea să ia electoratul USR, care nu e, e anticorupţie, radical, din ăsta PRM-ist aşa, care nu e electoratul lor. După asta vrea să ia de la PSD. Asta nu este politică. La un moment dat dacă eşti un partid serios chiar rişti să scazi în sondaje...

Monica Mihai: Pentru că te pierzi cu ideologia.

Ion Cristoiu: Dacă o ţii într-una cum o ţine Trump cu zidul ăla şi o ţine, cam în genul cum e Cataramă, da? Noi suntem sângeroşi, noi vrem să reducem taxele la oamenii de afaceri şi să luăm de la protecţia socială.

Monica Mihai: Asta ar fi o măsură de dreapta.

Ion Cristoiu: Aşa trebuie să fie, nu să-mi vină mie cu protecţia socială.

Monica Mihai: Că tot ne aflăm în parlament, în această săptămână, guvernatorul Băncii Naţionale a fost, cu întregul consiliu BNR, audiat în parlament. Cum vedeţi această situaţie?

L-au chemat pe Mugur Isărescu ca să vadă nea Gigel de la sculărie că, de fapt, creşte preţul euro pentru că îs ăia de la Banca Naţională

Ion Cristoiu: Partidul Social Democrat poate fi pus jos numai printr-o criză economică sau financiară, creşterea euro, şi atunci ei au încercat o mişcare din asta electorală prin care să arate că de fapt pentru această criză economice... încep să apară semnele crizei economice, ivite tocmai din excesul de bani aruncaţi şi nu taxe. Şi l-au chemat pe Mugur Isărescu ca să vadă nea Gigel de la sculărie, care este pentru mine alegătorul perfect, simplu, care nu înţelege nimic, că de fapt creşte preţul euro pentru că îs ăia de la Banca Naţională. Ăia, totuşi, ştiu meserie.

Monica Mihai: Şi totuşi, în ultimii ani, Mugur Isărescu a fost atacat constant, fie de PNL, fie de ALDE, fie de PSD. El totuşi dacă este să ţinem cont că are poate cea mai curată imagine politică, putem spune şi aşa, şi pe plan internaţional. Care este mişcarea? Pot să vorbească nişte oameni neavizaţi despre...

Ion Cristoiu: Nu, nu pot. Dar eu am discutat că era o chestiune strict electorală. Politicienii nu ţin cont. Ei ştiu că sunt neavizaţi, tocmai pentru a încerca o explicaţie pentru marele public de ce nu merge, de ce nu merg treburile, deci din punctul acesta de vedere... mi-este limpede, chiar ca om de stânga ce sunt, că uriaşele cheltuieli cu protecţia socială, unele absolut aiuritoare...să dai să meargă studenţii pe gratis, toţi studenţii, la alocaţia de copii, da putea s-o dea dar numai la ăia care n-au venituri...

Monica Mihai: Adică să punem un prag de câştig al părinţilor.

Ion Cristoiu: La Bucureşti, de ce trebuie să meargă elevii pe gratis?

Monica Mihai: E o măsură populistă şi asta?

Ion Cristoiu: Păi da, e o măsură prostească. Pentru că la un moment dat nu reuşeşti să strângi atâţia bani

Monica Mihai: Ca să acoperi toate cheltuielile populiste.

Ion Cristoiu: Lasă la o parte faptul că aceste cheltuieli reduc investiţiile. Asta ştiu de la Ceauşescu. Că tot dai mulţi bani cu protecţia socială e foarte frumos, dar la un moment dat nu mai ai autostrăzi, nu mai ai spaţii publice, din punctul acesta de vedere...

Monica Mihai: Şi spuneţi că Mugur Isărescu ar fi găsit ţap?

Ion Cristoiu: Banca unde sunt specialiştii este ca în presă. Vine unul şi vă învaţă pe dumneavoastră că trebuie să scrieţi invers. Îi spui, stai puţin că... Adică sunt nişte reguli mult mai rigide decât în presă, dar de regulă în profesia aceasta de bancher, ei vin cu regulile astea, numai că regulile astea sunt contrazise de nişte politicieni care bat câmpii. Că nu creşte euro că vrea Banca Naţională. Sunt nişte motive economice, atâta am învăţat şi noi la şcoală.

Monica Mihai: Spuneaţi că sunt nişte atacuri ale unor politicieni, să reprezinte Mugur Isărescu un contracandidat la prezidenţiale? Să le fie frică?

Mugur Isărescu dacă intră în competiţie, are mai degrabă o imagine cam de centru. Ar fi candidatul PNL, pe el l-aş pune, nu pe Iohannis

Ion Cristoiu: Mugur Isărescu dacă intră în competiţie, a mai fost o dată, dar atunci nu era pregătit pentru asta, el nu va intra pe spaţiul de stânga. Dacă mă uit la imaginea lui el nu are nici de dreapta, are mai degrabă o imagine cam de centru. Dacă ar intra şi el ar lua de la ambele şi de la dreapta şi de la stânga.

Monica Mihai: Ar fi o ameninţare pentru Iohannis, pentru Kovesi dacă ar candida?

Ion Cristoiu: Ar fi tot pentru Iohannis. La ora actuală stânga nu, Liviu Dragnea nu prea are mari ameninţări pentru primul tur pentru că nu cred că Corina Creţu dacă va fi candidata ProRomânia va rupe nori pentru că nu are structuri, nu are maşinărie. Deocamdată la stânga nu avem... Dincoace, poate să intre Cioloş, poate să intre Codruţa, poate să intre Mugur Isărescu care ia şi el de la PNL. Deci, Mugur Isărescu n-ar lua de la USR, adică nu ia de la electoratul ăsta radical. Chiar uite, acum mi-am dat seama, ar fi candidatul PNL, pe el l-aş pune, nu pe Iohannis pentru că el e teoretic e un bancher şi poţi să vii să ii spui lui nea Gigel:” Îl punem pe domnul, a fost la Banca Naţională şi după ce o să ajungă el o să duduie afacerile în România”. Uite, am dat o idee.

Monica Mihai: Mandatul domnului Isărescu expiră în acest an. Cine ar putea să-i ia locul?

Ion Cristoiu: Nu ştiu. Oricum nu îl mai aleg.

Monica Mihai: De ce?

Ion Cristoiu: Pentru că PSD mai are doi ani şi vrea să-şi pună un om. În iluzia PSD-ului că dacă pui şef la Banca Naţională schimbi şi economia, probabil că o să pună, dar, repet, legile economiei nu le poate înfrânge. Poţi să înfrângi orice, şi Banca Naţională, susţin nişte legi ale economiei, tot ce se întâmplă din punct de vedere economic este rezultatul unor legi pe care le respectă sau nu le respectă PSD-ul. Poţi să chemi de 50 de ori guvernatorul Băncii Naţionale în Senat că tot creşte euro dacă trebuie să crească. În sensul acesta am zis. Taxa pe lăcomie e frumoasă numai că...

Monica Mihai: Nu se regăseşte în buget...

Ion Cristoiu: E făcută... Eu în domeniul economiei sunt foarte prudent, e un domeniu ca la mersul vremii, e bine să nu umbli, că nu ştii. Niciodată nu ştii. Poţi să dai legi ale justiţiei, ale culturii, dar la economie nu ştii niciodată, acolo sunt nişte legi şi dacă le încalci, ţi se pare că acum obţii bani, zici ”Gata, am dat lovitura”, şi peste jumătate de an descoperi că te-ai îngropat, nu ştiu, pui taxa pe energie şi la un moment dat te trezeşti că creşte preţul la energie şi nu-l poţi opri. Fenomenele economice nu le poţi opri că vrei tu, aici chiar nu sunt de voinţa omului, dacă ar fi fost supravieţuia comunismul.

CITEŞTE CONTINUAREA ARTICOLULUI ÎN PAGINA 2

Citește mai departe:

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.