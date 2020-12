George Simion: Călin Georgescu este propunerea AUR pentru funcţia de prim-ministru

Călin Georgescu este propunerea AUR pentru funcţia de prim-ministru, pentru că îl recomandă experienţa internaţională şi faptul că este „cinstit, patriot şi bun profesionist”, spune copreşedintele AUR George Simion.

„Propunerea AUR pentru funcţia de prim-ministru, văzând că partidele de pe locurile 1, 2 şi 3 nu au venit cu nume convingătoare, am hotărât noi să propunem ţării un prim-ministru - dl. Călin Georgescu. (...) Îl recomandă experienţa internaţională şi cele trei elemente pe care noi le cerem de la conducătorii României - să fie patrioţi, cinstiţi şi buni profesionişti. Am mai venit cu o propunere - vrem sub orice formă redeschiderea şcolilor”, spune George Simion.

El spune că a dialogat cu liderii PSD şi PNL.

„Probabil că pe Kelemen Hunor dintre toţi. Glumim!”, spune George Simion, întrebat pe cine ar prefera ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, dintre Ludovic Orban, Dan Barna şi Kelemen Hunor.

George Simion spune că nu s-a testat înainte de consultări: „Nu ni s-a solicitat. A fost un zvon”.