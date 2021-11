Ghinea: Cum renegociază Marcel Ciolacu PNRR-ul. Vorbeşte prin semne cu ăia, că nu ştie engleză?

„Era bancul ăla că dacă se poate aplica comunismul în Elveţia şi răspunsul era se poate, dar ar fi păcat. Cam aşa şi aici. Pe regulament, un stat membru poate să ceară Comisiei nişte modificări, dar acestea trebuie să fie foarte bine fundamentate şi Comisia trebuie să reaprobe PNRR-ul, trebuie să repropună Consiliului UE reaprobarea şi dacă CE consideră că sunt motive justificate, durează luni de zile, timp în care PNRR-ul este blocat”, afirmă la RFI fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristi Ghinea, despre intenţia PSD de a renegocia PNRR.

Fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene precizează că PNRR nu a fost negociat de USR, aşa cum sugerează Marcel Ciolacu, ci de Guvernul României.

„Nu USR-ul a negociat, ci Guvernul României, care a negociat în numele ţării PNRR. Cum se duce Ciolacu cu o cerere şi spune vreau eu să renegociez, că vreau eu, aşa vor muşchii mei? Hai să se ducă! Totuşi, o să fie un nivel al penibilului, pe care Ciolacu îl atinge în fiecare zi. Doi: care sunt motivele, că nu ştim sigur ce vrea, e pe surse. Spune că trebuie renegociat PNRR-ul, ca să poată fi introduse agenţiile de dezvoltare regională în schemă. Nu e nevoie, se poate, e o simplă decizie a Ministerului Dezvoltării (...). Spune domnul Ciolacu: trebuie să limităm consultanţa la 3%. În primul rând că nu se numeşte consultanţă, ci asistenţă tehnică. Asta ce înseamnă? Un minister din România spune: domnule, noi nu ne pricepem la un subiect, avem nevoie să luăm nişte oameni să ne ajute (...). Eu personal am tăiat cele mai multe cereri de asistenţă tehnică de la ministere, pentru că ele sunt acceptabile doar în condiţii extraordinare în regulamentul european. Deci au rămas câteva, am făcut suma lor şi este mult, mult sub 1%. Deci este complet stupid să zici: vreau să modific PNRR, ca să nu depăşească 3%. Păi, fă, o cerere, Ciolacule, la Comisie, că o să râdă ăia de tine şi o să ţi-o aprobe imediat, că vor trebui să modifice PNRR-ul, ca să-ţi modifice ceva care nu-i acolo (...). Adică ideea că se duce Ciolacu la Bruxelles şi vorbeşte prin semne cu ăia, că nu ştie engleză şi vor leşina cei de la Comisie că a venit Ciolacu şi trebuie să-i aprobăm repede o modificare ţine aşa de o politică penibilă de Dâmboviţa”, conchide Ghinea.

Şeful Delegaţiei Române PSD din Parlamentul European, Dan Nica, afirmă că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă trebuie renegociat.

„Este absolut necesar să mergem la Comisia Europeană pentru a renegocia anumite capitole din PNRR, chiar alături de cei din PNL. Realitatea politică, dar şi cea economică cer ajustări ale acestui plan negociat prost de USR şi PNL. Trebuie să înţeleagă şi liberalii că ceea ce este sustenabil rămâne, ce nu este, noi nu putem gira. Nu putem păcăli poporul. Nu putem susţine angajamente ce se dovedesc a fi împotriva interesului cetăţenilor. România este deja în pierdere după ce PNL şi USR au dat undă verde dezafectării unor centre de producţie de energie electrică, fără a exista vreo alternativă de noi surse de energie care să asigure nevoile cetăţenilor în plină iarnă. Când scoţi din funcţiune mai mult decât pui, oare nu se numeşte prostie cu acte în regulă? Când ţări precum Spania adoptă măsuri concrete şi necesare pentru a-şi proteja poporul în faţa celei mai grele perioade economice, iar noi nici măcar nu luăm în calcul să facem acelaşi lucru şi cu fonduri din PNRR, oare nu arată ca şi cum am avea o altă agendă cu aceşti bani? PSD nu va susţine un plan fără viziune şi în care sunt prevăzute inclusiv angajamente care au rolul de a bloca majorarea veniturilor românilor în plină criză economică. Putem şi trebuie să renegociem PNRR în favoarea oamenilor”, a punctat eurodeputatul PSD.