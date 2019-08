Gîrbovan anunţă că a acceptat, de principiu, propunerea Vioricăi Dăncilă, dar pune condiţii: Să-mi fie asigurată independenţa deplină şi preşedintele să fie de acord

Preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România, Dana Gîrbovan, a anunţat, vineri, că a acceptat de principiu propunerea Vioricăi Dăncilă a fi ministru al Justiţiei, cu condiţia să-i fie asigurată independenţa deplină în exercitarea mandatului şi ca preşedintele Iohannis să fie de acord.

Dana Gîrbovan precizează că a fost contactată de premierul Viorica Dăncilă cu propunerea de a prelua Ministerul Justitiei, "mai ales pentru a actiona, in limitele competentei, in vederea combaterii criminalitatii organizate si a traficului de persoane".

"Am acceptat de principiu propunerea, cu conditia de a-mi fi asigurata independenta deplina in exercitarea mandatului si, de asemenea, ca Presedintele Klaus Iohannis sa fie de acord de principiu. Am solicitat acest lucru pentru ca nu doresc ca ministerul sa devina subiect de dispute politice si electorale intre palate, ci discutiile publice sa fie pe gasirea de solutii pentru problemele din justitie. Pe langa problema traficului de persoane si a criminalitatii, justitia are probleme recurente ce nu au fost solutionate, cum sunt cele legate de resursele umane si infrastructura sau de supraaglomerarea instantelor si parchetelor, probleme de prea mult timp neglijate", a scris Dana Gîrbovan, pe Facebook.

Preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România menţionează că e deschisă la colaborare, "in ipoteza in care Presedintele e de acord cu numirea, atat cu toti factorii decizionali, cat si cu toti cei interesati, pentru a avea o justitie independenta, eficienta si respectata in Romania, astfel incat cetateanul sa vada ca drepturile si libertatile sale sunt respectate si protejate".

Preşedintele PSD Viorica Dăncilă a anunţat, vineri, după şedinţa CEx PSD, că social democraţii îi propun pe Dana Gîrbovan la ministerul Justiţiei, pe Şerban Valeca la Educaţie şi pe Mihai Fifor la ministerul Afacerilor Interne.

Propunerile urmează să fie transmise luni preşedintelui Klaus Iohannis.

