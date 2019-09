Graţiela Gavrilescu: Vreau să vă transmit tuturor că eu rămân în ALDE

Graţiela Gavrilescu transmite, luni, pe Facebook, că a demisionat din grupul ALDE din Camera Deputaţilor şi că va fi deputat neafiliat, "urmare unei hotărâri luate sub deviza unei execuţii politice", precizâd însă că rămâne în ALDE.

"Vreau să vă transmit tuturor, dar în primul rând simpatizanţilor şi votanţilor ALDE, faptul că eu rămân în ALDE. Eu, astăzi, am demisionat din Grupul ALDE din Camera Deputaţilor şi sunt deputat neafiliat, urmare unei hotărâri luate sub deviza unei execuţii politice de către un Birou Politic Executiv, întrunit ad-hoc. Au hotărât...radierea mea din baza de date ALDE.! Am considerat că, radiată fiind, pot să mă retrag, pentru moment, din Grupul ALDE, să îmi continui demersurile în instanţă. Nu am spus întâmplător “execuţie politică” A încălca dreptul oricărui cetăţean de a se apăra, de a spune ce are de spus, ESTE o execuţie politică!", scrie, luni seară, pe Facebook, Graţiela Gavrilescu.

Aceasta susţine că i-a fost luat dreptul de a-şi spune punctul de vedere, de a se apăra.

"Consider că am dreptul de a ataca şi a mă apăra în instanţă de această decizie luată de Biroul Politic Executiv şi îmi voi continua demersurile în zilele următoare", a conchis Graţiela Gavrilescu.

Teodor Meleşcanu a fost ales preşedinte al Senatului, la propunerea PSD, iar Graţiela Gavrilescu, Ion Cupă şi Alexandru Băişanu au acceptat să fie propuşi miniştri în Guvern astfel că ALDE a decis să îi excludă pe cei patru din partid. Aceştia, la rândul lor au spus că vor contesta în instanţă decizia ALDE.

Totodată, Marian Cucşa Graţiela Gavrilescu, Ion Cupă şi Alexandru Băişanu au depus la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor demisiile din grupul ALDE, lucru care va lăsa partidul fără grup parlamentar. Deja la Senat, grupul ALDE a fost desfiinţat. Călin Popescu Tăriceanu a solicitat înfiinţarea grupului mixt „Democraţia”, care include şi senatori de la Pro România. Cererea a fost trimisă, în plenul de luni al Senatului, la Comisia de Regulament pentru analiză.

