Guvernul a adoptat rectificarea bugetară pentru anul 2019. Bugetul pentru pensii, alocaţii şi indemnizaţii a fost suplimentat cu două miliarde de lei / Peste 760 milioane de lei pentru medicamente

Guvernul a adoptat, joi, rectificarea bugetară pentru anul 2019. Ministrul Finanţelor Florin Cîţu a anunţat că a fost suplimentat bugetul pentru decontarea concediilor medicale cu 1,2 miliarde de lei. Totodată, Executivul a acordat 1,8 miliarde de lei pentru plata facturilor aferente PNDL.

„Am mai vorbit despre cifrele din rectificarea bugetară, dar cred că este foarte bine să ştiţi unde se duc aceşti bani, de ce a trebuit să suplimentăm partea de cheltuieli, pentru că altfel companiile din sectorul privat, cetăţenii, persoanele fizice şi pensionarii nu şi-ar fi primit banii pe care îi meritau. Am suplimentat plăţile pentru decontarea concediilor medicale cu 1,2 miliarde de lei. Nu au mai fost bani in buget in ultimele patru luni de zile pentru plata acestor concedii. Nu au mai fost bani în buget în ultimele patru luni de zile pentru plata acestor concedii medicale. Ştiţi bine că la TVA am fpcut deja două plăţi şi până la finalul anului ne asigurăm că toate companiile vor primi TVA-ul, celor care au avut controale şi raport favorit”, a anunţat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern.

Executivul a alocat încă 1,8 miliarde de lei pentru proiectele din PNDL.

„Facem o suplimentare cu 1,8 miliarde de lei pentru plata facturilor pentru companii care au efectuat proiecte aferente programului PNDL. Asta este partea pentru sectorul privat. Nu este normal ca sectorul privat să fie cel care susţine iresponsabilitatea guvernului precedent. Sunt aici companii care, dacă nu ar fi primit aceşti bani, una dintre ele chiar ar fi intrat în faliment”, a subliniat Cîţu.

Guvernul a suplimentat bugetul cu două miliarde de lei pentru pensii, alocaţii şi indemnizaţii

Executivul a suplimentat, joi, prin rectificare bugetară, cu două miliarde de lei bugetul pentru acordarea pensiilor, alocaţiilor de stat şi indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap. Anunţul a fost făcut de ministrul Finanţelor, Florin Cîţu. „Am suplimentat cu două miliarde de lei pentru plata până la finalul anului a drepturilor de asistenţă socială. Bani care nu erau incluşi în buget. Vorbim de pensii, alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii pentru persoane cu handicap, pentru persoane aflate în concediu de creştere a copilului, etc. Vă daţi seama că aceşti bani nu erau incluşi în buget şi aceşti oameni nu şi-ar fi primit banii”, a spus Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern.

Guvernul alocă peste 760 milioane de lei pentru medicamente

Executivul a alocat, joi, prin rectificare bugetară, 766,6 milioane de lei pentru medicamente, anunţă ministrul Finanţelor Florin Cîţu. Totodată, Guvernul a alocat încă 460 milioane pentru achitarea diferenţelor salariale, sumă restantă pentru 2018 şi 2019. „Pentru medicamente, iar un sector sensibil. A trebuit să mai adăugăm pe final de an încă 766,6 milioane de lei. A trebuit să suplimentăm bugetul cu 460 milioane de lei pentru achitarea diferenţelor salariale prevăzute de legea 85/2016. Sunt plăţi restante pentru 2018 şi 2019 pentru universităţile de stat. În acelaşi timp, la pensii am suplimentat iniţial cu suma de 585.9 milioane de lei pentru asigurarea plăţilor integrale, dar în şedinţa de astăzi am suplimentat cu încă 40 milioane de lei pentru că s-a făcut o recalculare”, a spus Florin Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern. El a precizat că a fost suplimentat bugetul şi pentru programul de tomate. „Tot în şedinţa de guvern de astăzi un program la care fostul guvern tot făcea referire, programul de tomate, nu avea bani prevăzuţi în buget. A trebuit să includem 70 milioane de lei ca să fie făcute aceste decontări”, a subliniat Cîţu.

