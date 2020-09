Guvernul amână pentru săptămâna viitoare hotărârea de prelungire a stării de alertă pentru 30 de zile

Hotărârea de prelungire a stării de alertă va fi emisă în apropierea expirării actualei date, de 16 iunie. Practic, acest lucru va permite ca actul normativ să intre în vigoare până la votul în Parlament.

„Nu vom lua astăzi decizia de prelungirea stării de alertă. Decizia o vom lua săptămâna viitoare.

Hotarârea de guvern va trebui publicată în Monitorul Oficial în 16 iunie. Starea de alertă e indispensabilă pentru a putea menţine în vigoare toate reglementările care sunt necesare pentru a garanta protecţia sănătăţii şi vieţii cetăţenilor.

Nu e o decizie care are un conţinut politic. Am fost mirat că se politizează acest subiect. Am fost implicaţi în trimiterea de echipe medicale în alte ţări. Am acordat un ajutor umanitar către fraţii noştri de peste Prut”, a menţionat Orban.

Pe de altă parte, Orban a anunţat care sunt măsurile care se relaxează de la 15 iunie, adăugând altele noi.

Surse guvernamentale susţineau anterior că astăzi va fi adoptată hotărârea de guvern pentru prelungirea stării de alertă după 16 iunie.

Perioada de prelungire discutată la nivelul Guvernului este de 30 de zile, însă Raed Arafat a avansat la discuţiile cu liderii politici din Parlament de miercuri şi termenul de 15 zile.

Hotărârea Guvernului ar putea conţine o serie de măsuri de relaxare anunţate deja de preşedintele Klaus Iohannis. Acestea sunt redeschiderea mall-urilor, a piscinelor exterioare şi a grădiniţelor private.

Pe de altă parte, restaurantele rămân închise, iar purtarea măştii de protecţie, regulile de distanţare şi termoscanarea rămân obligatorii.

După adoptatea hotărârii de către Guvern, aceasta este trimisă Parlamentului care trebuie să o voteze în termen de 5 zile.

În cazul unui vot negativ, măsurile îşi pierd efectul. PSD, Pro România şi ALDE au anunţat că votează împotrivă, în timp ce USR şi UDMR aşteaptă prezentarea unor date epidemiologice pentru a lua o decizie.

UPDATE

Hotărârii adoptate de către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU):

HOTĂRÂRE NR 28 din 11.06.2020 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual, aplicabile începând cu data de 15.06.2020

Luând în considerare contextul epidemiologic actual, caracterizat de o scădere a incidenţei numărului de cazuri confirmate pe teritoriul naţional, respectiv de o menţinere relativ constantă, la o valoare aproximativă de 2%, a indicelui de confirmare, calculat prin raportarea numărului de teste pozitive la numărul total de teste efectuate în condiţiile în care stocurile de materiale şi echipamente medicale sunt suficiente pentru asigurarea capacităţii de gestionare a cazurilor confirmate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale şi a sistemului sanitar, având în vedere necesitatea de creare a condiţiilor socio-economice necesare relansării graduale a economiei naţionale, concomitent cu menţinerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) şi art. 8′ din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă.

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art.1 Se exceptează de la măsura de carantinare/izolare persoanele sosite din ţările stabilite pe baza analizei efectuate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, aprobate prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

(2) Persoanele care vin în România din ţările care fac obiectul excepţiei de la carantinare/izolare prevăzută la alin. (1), dar care, înaintea plecării din ţara respectivă, nu au stat cel puţin 14 zile pe teritoriul acesteia intră în carantină/izolare la locuinţa/ locaţia declarată, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparţinătorii, după caz.

(3) Persoanele care fie au plecat din România şi petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile în altă ţară exceptată de la măsura carantinării/izolării, fie au petrecut o perioadă de cel puţin 14 zile cumulativ în ţări exceptate de măsura carantinării/izolării nu intră în carantină/izolare la intrarea în România.

Art.2 Se exceptează de la măsura izolării/carantinării persoanele care intră în România pentru prestarea de activităţi medicale.

Art.3 Se măreşte la 6 numărul de persoane care nu locuiesc împreună şi care pot participa la activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, respectiv ciclism, drumeţii, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit şi alte activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art.4 (1) Evenimentele private în spaţii închise se pot organiza cu participarea unui număr maxim de 20 persoane. (2) Evenimentele private în spaţii deschise se pot organiza cu participarea unui număr maxim de 50 persoane.

Art.5 Se măreşte la 6 numărul de persoane care nu aparţin aceleiaşi familii şi pot circula ori forma grupuri pietonale.

Art.6 Se pot relua zborurile către şi din ţările pentru care persoanele care sosesc în România sunt exceptate de la măsura de carantină / izolare, stabilite de Institutul Naţional de Sănătate Publică şi aprobate de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

Art.7 (1) Se reiau activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici. (2) În interiorul centrelor comerciale prevăzute la alin. (1), nu se permite: a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau altor asemenea localuri publice, cu excepţia celor dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe minime de 2 metri între mese şi cel mult 4 persoane care nu sunt membri ai aceleiaşi familii la o masă. b) exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri şi a cinematografelor.

Art.8 Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis, de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii.

Art.9 Se reia activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness, cu obligaţia respectării normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, în baza căruia îşi pot desfăşura activităţile.

Art.10 Se reia activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratament balnear, cu obligaţia respectării normelor de prevenire stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art.11 Se permite desfăşurarea activităţilor în creşe, grădiniţe şi after-school pe perioada vacanţei de vară, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

Art.12 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.