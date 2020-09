Guvernul va ataca la CCR dublarea alocaţiilor copiilor

Premierul Ludovic Orban a anunţat, luni, că Guvernul va ataca la CCR proiectul de lege care respinge amânarea dublării alocaţiilor copiilor.

„Decizia pe care am luat-o a fost să atacăm la Curtea Constituţională, pentru că este un proiect in care nu sunt prevăzute sursele de finanţare, cum sunt multe proiecte care au fost adoptate fără un punct de vedere al Guvernului şi fără o încercare de colaborare şi deja am câştigat la CCR câteva sesizări pentru că ele (legile n.r.) nu au prevăzut sursa de finanţare şi nu au posibilitatea efectivă de punere în practică”, a declarat Ludovic Orban.

El a precizat că Guvernul va ataca la CCR acest proiect de lege.

„În baza raportului semestrial privind starea economiei, vom stabili cu cât vom putea stabili cu cât creşc alocaţiile. Ne dorim creşterea. Vom stabili un grafic de creştere progresivă, astfel încât, să reuşim creşterea cum a fost votată în Parlament, dar nu din primul moment”, a mai spus Orban.

La începutul lunii iunie Camera Deputaţilor a respins ordonanţa de urgenţă a Guvernului care amâna până la 1 august dublarea alocaţiilor copiilor de la 150 la 300 de lei. Decizia a fost luată cu 209 voturi ”pentru”, trei ”împotrivă şi 98 de abtineri.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 14 ianuarie 2020, legea ce prevedea dublarea alocaţiei de stat pentru copii, sumă care ajunge la 300 de lei, respectiv 600 de lei pentru copiii cu handicap.