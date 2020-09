UPDATE 15.10 Premierul Orban a anunţat adoptarea hotărârii prin care se propune prelungirea stării de alertă pentru 30 de zile, începând cu data de 17 iunie

„Am avut sedinţa în cadrul Comitetului pentru situatii de urgenţă. Am adoptat în unanimitate următoarea hotărâre. Se propune prelungirea stării de alertă pentru 30 de zile din 17 iunie.

Am luat decizia de a face un nou pas în relaxare. Se ştie că se va permite desfăsurarea activităţilor în centrele comerciale de tip mall cu excepţia cinematografelor, restaurantelor, sălilor de jocuri.

Se va relua activitatea pentru sălile de fitness si aerobic. Se reia activitatea în afterschool-uri, grădiniţe pe perioada verii. Odata cu incetarea scolii inceteaza masura de sprijin prin care am asigurat un venit unui parinte pentru ca parintele sa poata sa stea acasa cu elevul. Parintii trebuie sa isi reia activitatea”, a declarat Orban la începutul şedinţei de Guvern.

Premierul a confirmat că, în plus faţă de celalalte măsuri de relaxare, vor fi reluate slujbele în interiorul bisericilor.

„Am luat decizia de a permite oficierea de slujbe şi în interiorul bisericilor. Noi nu am inchis bisericile. Bisericile au fost deschise. Nu s-a permit oficierea slujbelor. Bisericile nu au fost inchise. Cei care au titrat asta nu au titrat corect adevarul. Decizia e de aceea de a permite oficierea slujbelor si in interiorul bisericilor. Va fi un numar redus de credinciosi care vor putea asista la slujbe in interior”, a afirmat Orban.

Cele mai importante declaraţii susţinute de Ludovic Orban la începutul şedinţei de Guvern:

- Vreau să abordăm câteva subiecte importante. Am fost atacaţi cu privire la programul IMM invest. Datele arată că 3450 de firme carora li s-a aprobat creditor si plafoane de 3, 8 miliade. Exista două bănci care şi-au atins plafonul maxim. Aici va trebui să realocam plafoanele.

Florin Citu: Ne uitam la cum evalueaza programul. Vom face o realocare între plafoane.

Orban: E o crestere a plafonului, dar trebuie primită aprobare de la Comisia Europenă. Aceste modificari afecteaza schema de ajutor de stat.

- Foarte multi analişti au prevăzut apocalipsa în domeniul pietei muncii, un somaj înspăimâtător. Am fost acuzati de faptul ca nu am luat masuri. Pe luna mai numarul de cetateni cu contracte de munca a fost mai mic cu doar 14.000 fata de numarul de romani cu contracte de munca pe 2019. Masurile pe care le-am adoptat au aparat locurile de munca ale romanilor.

- Peste 1 milion de romani au beneficiat de somajul tehnic. Peste 70.000 de romani au beneficiat de forme de indemnizatie de sprijin. Nu s-au pierdut locuri de munca foarte multe in domeniile unde au existat restrictii. Noi am pastrat masura de plata a somajului tehnic pentru angajatii din domeniile care au ramas inca sub restrictii.

- As mai mentiona ca exista cerere pe piata muncii. Sigur ca disponibilitatea de mana de lucru nu corespunde intotdeauna cu cererea. Va trebui sa alocam resurse semnificative dar cu mecanisme schimbate.

- Să redirecţionăm spre beneficiari. Există aproape 200.000 de beneficiari ai masurii de amanare a ratelor la banci. Acesti 200.000 sunt doar cei care au beneficiat de ordonanta de urgenta emisa de Guvern.

- Suma totala a ratelor pe care trebuiau sa le plateasca e cifrata la 4,6 miliarde de lei. Am atins un record absolut in ceea ce priveşte decontarea concediilor medicale. In luna mai am decontat pste 600 milioane de lei. Decontarea medie a fost de sub 100 de milioane pe luna.

- Domnule Vela, din nou Ungaria a luat masuri care sunt contrare tratatului UE privind libertatea de circulatie. Interveniti de urgenta pe langa omologul dumneavoastra maghiar. Sunt familii care au plecat impreuna.

Vela: Maine la ora 15 o sa am o videoconferinta cu doamna comisar si o sa ridic si problema intalnita la frontiera cu Ungaria. Comportamentul partenerilor maghiari lasa de dorit.

Orban: Noi am fost extrem de deschisi. Nu putem accepta asta.

- Aseara s-a incheiat campania de depunere a cererilor unice de plata. S-au comasat unele dintre exploatatii. Anul acesta am eliberat adeverintele APIA cu 2 luni mai devreme. Am ajutat mult. Suprafata totala care a fost calamitata este de 1 milion 165 de mii de hectare.

Orban: Domnule Tataru, ati primit necesarul din partea autoritatile ucrainiene?

Tărăru: Da. Incepem licitatia.

UPDATE 13.10: Guvernul a decis să includă redeschiderea bisericilor în Hotărârea de Guvern care va fi adoptată astăzi, pentru prelungirea stării de alertă, în urma presiunilor PSD, au declarat surse liberale pentru MEDIAFAX.

Înainte de şedinţa de guvern, anunţată iniţial pentru ora 12.30, premierul Ludovic Orban a coordonat şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, care va gestiona situaţia în timpul stării de alertă.

Premierul Orban nu a exclus ca starea de alertă să fie instituită de trei ori. De altfel, el a respins propunerea PSD de limitare a perioadei la 15 zile.

”De unde au scos ei 15 zile?! Starea de alertă este necesară pe o perioadă mai lungă. S-ar putea să fie necesară încă o prelungire a stării de alertă. Nu putem anticipa evoluţia epidemiei.

Se vede clar că de câteva zile există o creştere a numărului de cazuri. De asemenea, numărul persoanelor depistate pozitiv a depăşit numărul persoanelor vindecate. Asta trebuie să ne determine la şi mai multă atenţie”, a precizat premierul într-un interviu acordat Pro Tv.

Premierul Ludovic Orban a considerat ”o enormitate şi o prostie” atacul lansat de Marcel Ciolacu pe tema redeschiderii bisericilor.

Preşedintele interimar al PSD a acuzat guvernul de corupţie pentru că e de acord ”ca într-un spaţiu închis să se joace păcănele şi într-un alt spaţiu închis să nu se ţină slujbe”.

”O enormitate şi o prostie. PSD lansează tot felul de slogane.

Măsurile de relaxare se iau în funcţie de riscul epidemiologic. Acolo unde există un număr mare de persoane, acolo unde persoanele stau în contact mult timp, acolo unde e dificil de respectat măsurile de protejare a cetăţenilor, o dificultate de a resepcta distanţa fizică de protecţie sanitară”, a spus Orban în interviul acordat Pro TV.