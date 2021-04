Iaşul rămâne fără buget după 10 ore de dezbatere. Primar: Oraşul nostru intră în era întunericului

Mihai Chirica, primarul Iaşului, a declarat, joi seara, că Alianţa USR PLUS şi PSD au votat împotriva bugetului Iaşului, blocând funcţionarea oraşului.

„După o dezbatere de peste 10 ore în care toţi ne-am implicat, toţi cei prezenţi, în încercarea de a găsi soluţiile cele mai viabile pentru bugetul local al anului în curs, Alianţa toxică USR PLUS, alături de PSD, a blocat în totalitate funcţionarea oraşului nostru. (...) USR PLUS, respectiv PSD au blocat funcţionarea oraşului nostru. Votul împotriva bugetului local nu este împotriva unui partid politic, lucru pe care l-am explicat de fiecare dată. (...) Astăzi USR PLUS a dat lovitura de graţie şi s-a aliat cu PSD. Nici Dragnea nu a reuşit să frâneze atât de mult municipiul Iaşi cum a reuşit USR PLUS astăzi. Practic Alianţa de la Bucureşti, de guvernare locală, nu există la Iaşi. Există doar o bătălie politică împotriva ieşenilor. Îmi cer mii de scuze pentru toţi cei care aţi votat USR PLUS. Nu aţi făcut corect (...) Începând din această seară, oraşul Iaşi intră într-o altă eră. Este era întunericului în care a fost aruncat cu nesimţire datorită votului pe care l-au prestat cele două partide”, a spus Mihai Chirica.

Primarul a explicat faptul că potrivit legilor din România, neavând buget nu se mai pot aproba niciun fel de transferuri financiare pentru niciuna dintre activităţi.

„Deci nu mai putem plăti indemnizaţiile pentru cei aproape 12.000 de oameni cu probleme cu handicap şi însoţitorii lor. Nu mai putem susţine educaţia, nu mai putem transfera nicio sumă pentru nicio şcoală din Iaşi. Nu mai putem susţine centrele de vaccinare (...). Transportul public este blocat. Nu mai am angajament de plată pentru ei. (...) Iluminatul nu mai are resurse, termoficarea nu mai poate fi susţinută. Spaţiile verzi, curăţenia şi toate proiectele de infrastructură. Votul împotriva bugetului ne aruncă cu 10 ani în urmă. Nu a fost niciodată o etapă atât de grea în istoria acestui oraş”, a mai spus edilul.

Acesta a afirmat că având „rânjetul pe buze”, Cosette Chichirău le-a „ordonat într-o manieră dictatorială” consilierilor locali USR PLUS să nu voteze bugetul.

La rândul lor, reprezentanţii PSD au acuzat că cei de la PNL au ales „într-un mod abuziv” să oprească şedinţa şi să oprească microfoanele din sală, pentru ca ei să nu aibă posibilitatea să îşi spună punctul de vedere.

„Realitatea este în felul următor: timp de şase luni de zile atât PNL, cât şi USR au blocat activităţile în Iaşi. De ce le-au blocat? Pentru că nu au avut capacitatea să negocieze şi să ajungă la un consens ca partide politice care se află în guvernare şi în alianţă naţională. Ceea ce avem în forma obţinută după această şedinţă de zece ore nu este un buget real, este un buget simulacru, este un buget de circ politic”, a spus Bogdan Balanişcu, lider de grup PSD în Consiliul Local Iaşi.