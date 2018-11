Întâlnirea de la Varna: Bulgaria-România-Grecia-Serbia-Israel | Autostrada Timişoara-Panciova, printre proiectele de infrastructură discutate de cele patru state | VIDEO

Boyko Borisov: De ce să nu aibă grecii un port la Ruse?

Boyko Borisov, premierul Bulgariei, a declarat vineri, după reuniunea la nivel înalt Bulgaria-România-Grecia-Serbia-Israel, că proiectele de infrastructură sunt foarte importante şi nu vede niciun motiv pentru ca bulgarii să nu aibă un port la Salonic şi grecii la Ruse.





"Securitatea energetică e foarte importantă. Nu întâmplător am denumit proiectul nostru balcanic. Grecia devine astfel la fel de importantă ca Bulgaria. Proiectele despre care au vorbit şi Tsipras şi premierul israelian, ele îşi pot modifica traseul, putem vorbi de conductă de gaze lichefiate şi spre Alexandropolis, ceea ce ne va da posibiltatea de alegere şi de reducere a preţurilor, pentru că va exista şi concurenţă. Eu cred că trebuie să ne unim eforturile. Nu există niciun lucru care să ne despartă", a declarat Boyko Borisov, premierul Bulgariei.

Oficialul bulgar a vorbit şi despre importanţa preluării preşedinţiei Consiliului UE de către România.

"De aceea am decis să semnăm cu Tsipras o declaraţie. Iată unde sunt autostrăzile construite. E vorba de un drum de 120 km care să facă legătura şi din Grecia, prin Bulgaria, România, Belgrad spre Istanbul. O parte din aceste drumuri sunt construite şi vor fi modernizate. De ce să nu aibă Bulgaria un port la Salonic şi Alexandropolis? De ce să nu aibă grecii un port la Ruse, de exemplu? Noi construim foarte intens acum şi autostrăzile noastre, dar se poate spune că în drumul dinspre Belgrad şi Istanbul nu există niciun semafor. Preşedinţia română a Consiliului UE e foarte importantă pentru noi, pentru că strategia Dunării şi a Mării Negre este foarte importantă pentru dezvoltarea şi la nivel regional şi la cel european, pentru intensificarea cooperării în regiune", a mai spus Boyko Borisov.

Întâlnirea de la Varna: Premierul Viorica Dăncilă a vorbit despre autostrăzi şi poduri peste Dunăre

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri, la Varna, după reuniunea la nivel înalt Bulgaria-România-Grecia-Serbia-Israel, că principalele teme au fost legate de infrastructură, construcţia de autostrăzi, dar şi poduri noi peste Dunăre.



"Întrevederea noastră a fost o bună ocazie cu privire la cooperarea interregională. Trebuie să rămână principala politică la nivelul UE, această contribuind la dezvoltarea echilibrată a statelor membre. Am vorbit despre strategia pentru regiunea Dunării. Am amintit că organizăm săptămâna viitoare forumul SUERD, în contextul preluării preşedinţiei Consiliului UE de la Bulgaria. Ne propunem să promovăm coeziunea şi eliminarea disparităţii teritoriale la nivelul UE. Dorim ca Dunărea să devină un important coridor între Vestul şi Estul Europei, de aceea ne dorim să fie o cale navigabilă. Am avut ocazia de a reevalua stadiul proiectelor comune în domeniul infrastructurii de transport. (...) În domeniul transportului am reafirmat interesul României pentru crearea unui cadru de lucru, aşa cum a zis domnul Tsipras, care să analizeze studiile de fezabilitate legat de autostrăzi dar şi de construirea unor poduri peste Dunăre", a declarat Viorica Dăncilă, la Varna.

Premierul a vorbit şi despre autostrada Timişoara-Panciova.

"Proiectul privind drumul de mare viteză Timişoara-Panciova este susţinut politic de ambele părţi şi suntem încrezători că se va implementa. La nivel tehinic a fost creat cadrul pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Grecia e un partener cheie, dorim să continuăm colaborarea noastră bilaterală. Discuţiile de azi cu domnul Tsipras arată încă o dată că avem opinii convergente. Din perspectiva relaţiilor economice bilaterale am exprimat interesul pentru consolidarea tendinţei ascendente în cadrul schimburilor economice", a mai spus Dăncilă.

Întâlnirea de la Varna: Autostrada Timişoara-Panciova şi conexiunea feroviară Bulgaria şi România

La întrevederea de vineri la Varna, în cadrul reuniunii la nivel înalt Bulgaria-România-Grecia-Serbia-Israel, principalele teme sunt legate de infrastructură, preşedintele Serbiei vorbind despre autostrada de viteză Timişoara-Panciova. O altă temă a fost legată de conexiunea feroviară.



"Noi astăzi am discutat trei aspecte. Prima interconectivitatea energetică importantă pentru Balcani, atât pentru Bulgaria şi Serbia. Am prezent premierului Netanyahu proiectele East net pentru aprovizionarea cu gaze a Estului Europei. Conducta energetică va fi foarte importantă pentru toată părţile, nu numai din Balcani, ci şi pentru Europa. Sper să putem până în decembrie să concretizăm lucrurile şi să mai includem o ţară din regiune. Am vorbit şi despre conexiunea feroviară Bulgaria şi România. Am în vedere autostrada de viteză Timişoara-Panciova", a declarat Aleksandar Vučić, preşedintele Serbiei.

Totodată, premierul Greciei, Alexis Tsipras a atras atenţia asupra importanţei pentru întreaga zonă a preluării României a preşedinţiei Consiliului UE.

"Acum un an am început să promovăm această instituţie, pentru că reuniunile acestea s-au transformat într-o instituţie. Domnul Netanyahu a fost un interlocutor important pentru noi. E un mare prieten al popoarelor noastre cu care am vorbit despre colaborarea noastră din viitor, având în vedere că Israel poate avea un rol foarte important în zona, în regiunea noastră. Acum un an, situaţia din Balcani şi din regiune nu a fost prea optimistă. Astăzi dificultăţile persistă, dar se poate spune că am avansat mult, am făcut paşi importanţi. Aş vrea să vă amintesc unde am fost acum 4 ani, când domul Juncker vorbea că nu e nicio şansă pentru extinderea UE. Atunci trăisem şi marea criză a migraţie şi toate urmările pe care le-a avut migraţia în societăţile noastre, mai târziu în vara lui 2016 am avut probleme în Albania şi în Macedonia. Dar după toate aceste dificultăţi a venit preşedinţia bulgară a Consiliului pe care noi l-am denumit o preşedinţie balcanică. Acum sperăm că preşedinţia României va oferi o nouă perspectivă asupra Balcanilor de Vest. Acordul de la Prespa a fost foarte important. E vorba de un acord care va avea multe foloase pentru dezvoltarea întreg sud-estului European şi dezvoltarea stabilităţii în regiune, pentru rezolvarea problemelor între Grecia şi Macedonia", a declarat Alexis Tsipras, premierul Greciei.

"Am mai discutat despre oportunităţile de a investi în securitatea energetică a Uniunii şi anume conductă de interconectare între Bulgaria şi Grecia. E vorba de un proiect esenţial şi atunci prin prezenta premierului Netanyahu am avut posibilitatea să discutăm despre un proiect cu o influenţă mare politică şi economică în Sud-Estul Mediteranei. Conducta aceasta trebuie să facă legătură între infrastructurile dintre Bulgaria şi Grecia. Am mai discutat şi o serie de probleme referitoare la colaborarea economică şi comercială între ţările noastre", a mai spus Tsipras.

Întrevedere pe tema parteneriatul România-Israel

La întrevederea de vineri la Varna, în cadrul reuniunii la nivel înalt Bulgaria-România-Grecia-Serbia-Israel, cei doi oficiali au vorbit despre aprofundarea relaţiilor bilaterale în "domeniul cooperării strategice, securitate cibernetică şi energetică, medicină, cercetare şi inovare", arată Executivul într-un comunicat de presă remis, vineri, MEDIAFAX.

"Premierul israelian a exprimat sprijinul pentru Guvernul României şi a reiterat interesul pentru efectuarea unei vizite în România, discutând despre reprogramarea şedinţei comune a celor două guverne. De asemenea, cei doi oficiali au convenit organizarea, înaintea şedinţei comune a guvernelor, a unui forum economic cu o secţiune dedicată contactelor business to business. Şeful Executivului român a prezentat omologului israelian modificările legislative realizate în domeniul parteneriatului public privat, modificări care au sporit atractivitatea mediului investiţional românesc", potrivit sursei citate.

Cei doi premieri au apreciat faptul că au avansat negocierile pentru încheierea parteneriatului România-Israel în domeniul noilor tehnologii, care va stimula interesul reciproc al comunităţilor de afaceri din cele două state. Totodată, discuţiile s-au axat şi pe importanţa consolidării relaţiilor în domenii precum sănătate, turism şi educaţie.

"În continuare, au fost discutate posibilele modalităţi de cooperare dintre România şi Israel, inclusiv din perspectiva deţinerii de către ţara noastră a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, începând cu ianuarie 2019. Totodată, cei doi premieri, au avut un schimb de opinii cu privire la aspecte legate de situaţia internaţională actuală. În cadrul întrevederii a fost evocat, de asemenea, rolul comunităţii israelienilor originari din România la edificarea Statului Israel modern şi a fost evidenţiată contribuţia acestora la consolidarea relaţiilor între cele două state", conchide sursa menţionată.