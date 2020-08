Deşi Klaus Iohannis a respins din start vaccinul rusesc împotriva COVID, Moscova nu interpretează anunţul drept un refuz. Într-un interviu exclusiv pentru MEDIAFAX, ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Valerii Kuzmin, a declarat că România va avea toată libertatea să verifice eficacitatea vaccinului, dacă îl va cere.

”Nu am văzut niciun refuz din partea României. (…) România nu a propus să cumpere şi nimeni nu a refuzat. Preşedintele vostru, din câte ştiu, a spus că se orientează spre vaccinurile dezvoltate în Uniunea Europeană (…) Vaccinul trebuie certificat de autoritatea de reglementare naţională. Dacă o astfel de situaţie, ipotetică, se va întâmpla, instituţia voastră de reglementare va avea toate atribuţiile să se convingă, să verifice, să consulte pe cineva. Nu vom forţa pe nimeni, e libertate absolută”, a spus Kuzmin.

Ambasadorul Rusiei a fost întrebat şi despre graba cu care a fost înregistrat vaccinul Sputnik-V, după doar două luni de teste. A insistat că serul se bazează pe tehnologii deja verificate.

”Nu e nicio grabă. Este o echipă de cercetători (n.r. de la Institutul Gamaleia) care sunt precum pionierii. (...) Institutul are o experienţă de muncă de peste 20 de ani în această direcţie. Ei au creat două vaccinuri eficiente împotriva Ebola. (...) Se poate crea impresia că s-au grăbit, dar ei lucrau demult la asta”, a explicat diplomatul.

Valerii Kuzmin spune că e gata să se vaccineze. „M-aş vaccina cu mare plăcere. Mi-aş dori să mai trăiesc, să văd cum revoluţia informaţională schimbă lumea. (...) Trebuie să fii suficient de hotărât şi deschis pentru a încerca produse noi, vaccinuri noi, pentru că apar ameninţări noi.”

Ambasadorul a denunţat o campanie de denigrare a Rusiei dusă de presa mainstream, despre care spune că este „fake news”. S-a referit şi la acuzaţiile că hackerii ruşi ar fi furat reţeta vaccinului de la britanici, americani şi canadieni: „Unele state îşi arogă dreptul de a învinui hackerii ruşi de tot ce le trece prin cap. (…) Noi nu avem mai puţine pretenţii către Occident când ne atacă site-urile, când face tot felul de tentative de a pătrunde în infrastructuri vitale. Nu facem din asta scandal.”

Cât despre neîncrederea cu care Occidentul priveşte înspre vaccinul rusesc, Kuzmin spune că e de înţeles, de vreme ce „comunitatea ştiinţifică mondială depinde foarte mult de principalii săi patroni - corporaţiile farmaceutice”.

Redăm integral interviul.

Jurnalist: Indiscutabil, nevoia de a găsi un leac împotriva COVID e acută şi presantă. Vaccinul rusesc e deja înregistrat, deşi nu a trecut de faza a treia, aşa cum prevăd procedurile standard internaţionale. De ce această grabă?

Valerii Kuzmin, ambasadorul Rusiei: Nu e nicio grabă. Este o echipă de cercetători (n.r. de la Institutul Gamaleia) care sunt precum pionierii, inovează în cercetare şi acţionează cu curaj. Prin sacrificiu propriu, şeful echipei, academicianul Ginsburg (n.r. Alexandr Ginsburg, directorul Institutului Gamaleia), care va împlini 69 de ani şi care se află în grupa de risc, s-a vaccinat. La fel au procedat, dacă e să ne uităm în istoria medicinei, mai mulţi oameni care au descoperit metode unice de vindecare. Aceşti oameni au fost mânaţi de dorinţa de a ajuta oamenii. Acest institut a avut un mare avantaj în faţa tuturor colegilor care lucrează şi acum în alte ţări, precum Marea Britanie, SUA, China, la producţia de vaccin. Institutul are o experienţă de muncă de peste 20 de ani în această direcţie. Au avut succese evidente în acest domeniu, în dezvoltarea unui vaccin. De exemplu, ei au creat două vaccinuri împotriva Ebola, cu care au fost vaccinaţi, în principal, oamenii din Guineea. Vaccinuri eficiente. Se poate crea impresia că s-au grăbit, dar ei lucrau demult la asta. Studiile clinice, pe faze, continuă şi vor continua. Dar datele care au arătat rezultatele primelor faze de testare, subliniez încă o dată - cu voluntari, au arătat că sunt eficiente. Din acest motiv, Ministerul Sănătăţii a înregistrat acest vaccin în forma actuală. Vaccinarea este voluntară. Toţi cei care au dubii, astfel de oameni există şi printre oamenii de ştiinţă, oameni de ştiinţă faimoşi chiar, să aştepte până când se vor convinge că dezvoltatorii acestui vaccin au făcut toate verificările, că au luat toate măsurile de precauţie, dacă vreţi.

„Înregistrarea vaccinului nu e temporară. Există doar unele limitări”

Jurnalist: Putem spune că înregistrarea vaccinului e „temporară”? Luaţi în calcul să retrageţi vaccinul, dacă nu-şi dovedeşte eficacitatea?

Valerii Kuzmin: Întrebarea dumneavoastră îmi aminteşte de situaţia în care se naşte un copil, părinţii merg la starea civilă să ia certificatul de naştere. Dumneavoastră întrebaţi: „ce vom face în cazul în care copilul se va îmbolnăvi, în cazul în care va creşte un infractor?”. Întrebarea este prematură. De ce? Pentru că înregistrarea vaccinului nu are caracter temporar. Există unele limitări, din câte ştiu. Pentru că nu a fost terminată testarea în masă, se recomandă să fie vaccinaţi cei din grupa de risc, cei care sunt faţă în faţă cu coronavirusul: medicii, profesorii şi oamenii în vârstă. De asta s-a făcut un pas înainte. A fost creat un vaccin care arată că e eficient. Mai departe, doar timpul va arăta ce se va dezvolta în acest domeniu.

„M-aş vaccina cu mare plăcere. Mi-aş dori să mai trăiesc, să văd cum revoluţia informaţională schimbă lumea”

Jurnalist: Aţi spus că vaccinarea va fi voluntară. Ce arată sondajele? Câţi dintre ruşi sunt gata să se vaccineze? Dumneavoastră v-aţi face vaccinul?

Valerii Kuzmin: Nu am astfel de date (n.r. despre sondaje). Eu îmi propun ca în timpul concediului, nu ştiu când va fi anul ăsta, să merg la medicul meu. Dacă el va spune că da, puteţi face vaccinul, cu mare plăcere mă voi vaccina. Mi-aş dori să mai trăiesc, să văd cum revoluţia informaţională schimbă lumea. Încă în Epoca Victoriană din Anglia, unul dintre personajele lui Dickens zicea că garanţie sută la sută îţi dă doar asigurarea de sănătate. Vremurile acelea demult au apus. Garanţie sută la sută nu-ţi dă nicio asigurare. Trebuie să fii suficient de hotărât şi deschis pentru a încerca produse noi, vaccinuri noi, pentru că apar ameninţări noi pentru oameni.

„Nu forţăm pe nimeni să cumpere vaccinul. E libertate absolută”

Jurnalist: Cum comentaţi refuzul României de a lua vaccinul dezvoltat de Rusia? Ipotetic vorbind, dacă România va cere, Rusia e dispusă să vândă?

Valerii Kuzmin: Eu nu am văzut niciun refuz din partea României. Din două motive. În primul rând - România nu a propus să cumpere, în al doilea – nimeni nu a refuzat. Preşedintele vostru, din câte ştiu, a spus că se orientează spre vaccinurile dezvoltate în Uniunea Europeană şi, când va fi certificat vreun vaccin, România va face o solicitare şi va primi. Este o poziţie normală. Nicăieri şi niciodată nu se zice că cineva ar impune acest vaccin (n.r. vaccinul rusesc). Când faci un contract, există o clauză. Vaccinul trebuie certificat de autoritatea de reglementare naţională. La voi, probabil e Ministerul Sănătăţii sau nu ştiu dacă există o altă instituţie. La noi e Roszdravnadzor, o agenţie federală care se ocupă cu controlul calităţii. De aceea, dacă o astfel de situaţie, ipotetică, se va întâmpla, autoritatea voastră va avea toate atribuţiile să se convingă, să verifice, să consulte pe cineva. Nu ştiu procedurile lor. Nu vom forţa pe nimeni, e libertate absolută.

„Singura ţară care va avea prioritate la primirea vaccinului este Rusia”

Jurnalist: Ce ţări vor avea prioritate şi cât va costa doza?

Valerii Kuzmin: În ceea ce priveşte preţul, mi-e greu să spun. În lume, acolo unde măcar la nivel teoretic se recunoaşte existenţa economiei de piaţă, preţul se formează din cerere şi ofertă. Aşa că cererea o putem aprecia aproximativ. Oferta, din câte am înţeles din informaţiile care vin de la Moscova, va creşte treptat, paralel cu apariţia cererii. Singura ţară care va avea prioritate la primirea vaccinului este, bineînţeles, Rusia.

„Faţă de Ucraina, nu avem sentimente neprieteneşti. Ucraina nu are relaţii bune cu noi”

Jurnalist: Dar cum veţi proceda, de exemplu, în cazul Ucrainei?

Valerii Kuzmin: Dacă Ucraina ni se va adresa, atunci va fi pe lista ţărilor care vor vaccinul. Faţă de Ucraina, nu avem sentimente neprieteneşti, aşa cum, nu ştiu de ce, faceţi aluzii. Ucraina nu are relaţii bune cu noi. Nu avem nimic împotriva poporului ucrainean, vă asigur de asta. În schimb, suntem împotriva elementelor neonaziste, antidemocratice, care au dus la lovitura de stat ilegală, care se numeşte Maidan.

„Unele state îi învinuiesc pe hackerii ruşi de tot ce le trece prin cap. Presa mainstream e fake news”

Jurnalist: De ce majoritatea statelor şi a experţilor internaţionali în Sănătate pun la îndoială siguranţa vaccinului rusesc? Ne amintim şi de acuzaţiile că hackerii ruşi ar fi încercat să fure reţeta vaccinului de la americani, britanici şi canadieni.

Valerii Kuzmin: Până şi dumneavostră folosiţi termenul „au încercat”. Asta presupune că ei nu au reuşit, dar, totuşi, vacinul a apărut. Există o situaţie paradoxală, când un grup de state îşi arogă dreptul de a învinui hackerii ruşi de tot ce le trece prin cap. De tot ce le trece prin cap îi învinuiesc pe hackerii ruşi. De ce? Încep să aducă nişte argumente de genul că au găsit însemne chirilice, datele sunt scrise în rusă sau calculatorul vorbea cu accent rusesc. Glumesc, evident. Dar, cu părere de rău, calitatea argumentelor e cam de felul acesta. Presa mainstream, despre care preşedintele Trump spune că e fake news, este, pur şi simplu, fake news şi atât. Credeţi-mă, noi nu avem mai puţine pretenţii către Occident când ne atacă site-urile, când fac tot felul de tentative de a pătrunde în infrastructuri vitale. Nu facem din asta scandal. În ceea ce priveşte părerea experţilor internaţionali din Sănătate, nu vreau să vă sperii cu comparaţii din istorie, precum arderea pe rug a lui Giordano Bruno, care a spus că în centrul sistemului se află Soarele, că Pământul se roteşte în jurul Soarelui şi nu invers. Acesta e un fenomen normal, pentru că, de fiecare dată, printre oamenii de ştiinţă, există păreri diferite. Unii nu sunt familiarizaţi cu această tehnologie, unii nu au încredere. Bineînţeles, în mod ideal, dacă sute de mii de oameni nu ar muri, poate că încet, fără grabă, am merge la simpozioane, am verifica, am discuta. Dar avioanele nu zboară, economia stagnează, oamenii mor. Trebuie să căutăm o soluţie şi iată că se găsesc astfel de oameni care nu urmăresc niciun interes personal şi care sunt în stare să facă o descoperire. Sperăm că societatea medicală internaţională treptat, convingându-se de rezultatele administrării vaccinului, îşi va schimba opinia. Apoi, să nu uităm, comunitatea medicală internaţională depinde foarte mult de principalii săi patroni, care sunt corporaţiile farmaceutice.