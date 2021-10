INTERVIU. Gheorghe Flutur: USR, imatur politic, PSD stă ascuns în tufişuri şi fuge de guvernare

Prim-vicepreşedintele PNL Gheorghe Flutur susţine că PNL îşi doreşte să rămână la guvernare, dar că nu este de acord ca partidul pe care îl reprezintă să fie ”vioara a doua”: ”Din punctul nostru de vedere, Partidul Naţional Liberal îşi doreşte să rămână la guvernare. De ce? Pentru că noi suntem interimari la guvernare, avem nişte răspunderi uriaşe. Să vedem ce se conturează, nu ştiu dacă se conturează ceva cu Dacian Cioloş. Eu am cerut ca partidul nostru să găsească nişte soluţii pentru că avem nişte promisiuni faţă de electorat şi trebuie să ne ţinem de ele. Dar aşteptăm să vedem dacă Dacian Cioloş va face o majoritate. Azi vor fi nişte întâlniri. La noi în partid nu se acceptă ideea ca PNL cu 25%, USR cu 15%, să fie USR primul partid acum după ce tu săptămâna trecută m-ai dat jos. Asta ne uităm şi îi întrebăm: <Cine v-a învăţat politică? Săptămâna trecută ne-aţi dat jos, săptămâna asta vii şi te guduri pe lângă mine, hai la guvernare>. Dar mă duc şef şi tu vii mâna a doua. Totuşi e un partid de 120.000 de oameni, e criză, va trebui să curmăm destul de repede aceste lucruri”.

Gheorghe Flutur spune că dacă USR şi PSD au dat jos Guvernul PNL, atunci cele două partide ar trebui să caute să formeze majorităţi şi să-şi asume guvernarea: ”Ei ne-au dat jos. I-am lăsat să vedem cum se vor înţelege cu AUR şi cu PSD. Noi suntem interimari acum încă la butoane. Dar atunci de ce ne-aţi dat jos dacă nu aveţi soluţii alternative? De ce nu veniţi ca să curmaţi criza? Tot noi suntem vinovaţi? Şi acum, desigur, cartoful fierbinte este la USR, ei vor trebui zilele astea să găsească o soluţie, PSD-ul nici nu vrea să audă. Ei îşi fac nişte calcule simple: mă duc în Parlament, mă fac că dublez alocaţiile, mă fac că măresc pensiile, mă fac că reduc facturile. Domnule PSD, dacă tot eşti atât de generos, du-te la guvernare iarna asta şi fă de la guvernare lucrurile astea. Pentru că totul e asumat de PNL, am plătit, am scăzut în sondaje, dar vino tu, <ficior> frumos, PSD, şi apucă-te de guvernare. Nu aştepta când vine vremea bună la primăvară ca să guvernezi această ţară în ideea că poate moare cu totul PNL-ul. (...) De ce stai în tufişuri şi nu vii? Eu asta nu înţeleg la PSD”.

Gheorghe Flutur reproşează USR-ului că a plecat de la guvernare doar pentru că a fost schimbat ministrul Justiţiei, considerând că este apanajul premierului să înlocuiască miniştrii: ”USR, din punctul meu de vedere, a fost imatur politic. Nu se poate spune că a fost de conjunctură, pardon, te-am dat jos, după care vin la uşa ta şi spun haideţi să facem din nou cununia între noi. Păi, dar nu tu mi-ai spart capul? Cum vine asta? Adică m-am supărat că mi-a schimbat un ministru. Păi, un premier dacă un ministru nu îl ascultă e normal să îl schimbe. Şi eu am fost ministru (ministru al Agriculturii în Guvernul PNL condus de Călin Tăriceanu, în perioada decembrie 2004 - octombrie 2006 - n.r.). Dacă aveam altă părere decât Tăriceanu plecam acasă. Ţineţi minte că în 2006 am avut şi eu contradicţii. Am plecat. Nu se poate să te văicăreşti atât. Practic, USR a avut o mare problemă. USR a zis aşa suntem trei partide în coaliţie, nu vă atingeţi de miniştrii noştri. Ei vroiau trei premieri. Ne trebuie un pic de cultură politică minimă. Totuşi, comanda este la un prim ministru. Că-i vreme bună, că-i vreme rea, aici am avut nişte discuţii. (...) Vii tu că m-ai dat jos. Păi, atunci dacă m-ai dat jos nu a fost un exerciţiu şmecheresc numai să-ţi arăţi muşchii după care să fugi în tufişuri înapoi? Lasă-i pe proştii de la PNL să guverneze că plouă afară, e brumă, e pandemie. Bun, vino tu şi guvernează, asta trebuie să înţeleagă”.

Gheorghe Flutur consideră că PNL stă slab la capitolul comunicare: ”Pe mine m-a deranjat şi comunicarea în PNL. Noi nu suntem foarte buni comunicatori să explicăm astea. Avem şi noi pe acolo oameni care îşi fac stagiatura, avem păcatele noastre, greşeli multe, şi eu sunt unul din cei mai critici în şedinţele noastre pentru ca să intrăm într-o normalitate”.

Gheorghe Flutur spune că dacă se va reface coaliţia, acest lucru se va întâmpla numai după ce va fi semnat un protocol stufos, după modelul german: ”Dacă vreodată vom mai face coaliţie va trebui să reglementăm, aşa cum au făcut nemţii, pe o sută de pagini, un protocol de colaborare şi ce nu funcţionează să rezolvăm prin acest protocol. Da, şi au negociat vreo două luni de zile. Germania a fost condusă printr-o mare coaliţie, şi mulţi ani de zile, pentru că altfel era instabilitate. Şi ei ce spun? Noi ca să avem un cuvânt mare în Europa, în Comisia Europeană, noi trebuie să fim stabili acasă. Poate învăţăm şi noi ceva de-acolo”.

Dacian Cioloş a fost consilierul lui Gheorghe Flutur pe vremea când acesta era ministru al Agriculturii şi întrebat dacă preşedintele USR are capacitatea de a negocia cu succes formarea unei majorităţi politice, prim-vicepreşedintele PNL a spus că nu-şi vorbeşte de rău subordonaţii: ”Eu aş împărţi lucrurile în două. Eu am lucrat cu Dacian. Am lucrat bine, el avea o experienţă europeană şi atunci. Nu mi-am vorbit niciodată de rău subordonaţii. Am avut o relaţie normală şi după aceea, însă acum este o conjunctură: Dacian Cioloş este preşedinte USR şi are o mare provocare, el trebuie să răspundă, să spunem aşa, la acţiunile făcute săptămâna trecută, când au dărâmat un guvern. PNL a votat în foruri: dacă USR-ul votează să picăm noi nu mai facem nici o construcţie cu ei. Aceasta este o decizie a Biroului Politic al PNL. Numai că, deocamdată, îi lăsăm să discute cu ceilalţi, vom discuta şi noi astăzi cu ei, vom vedea ce va fi. Dacă mă întrebaţi pe mine, toţi trebuie să contribuim la scurtarea crizei politice”. Gheorghe Flutur consideră, totuşi, că lui Dacian Cioloş îi va fi greu să formeze un guvern: ”Nu sunt foarte optimist, pentru că PSD fuge, AUR fuge de USR, cu noi are o problemă de ce a dat guvernul jos, deci e mai complicat”.

Prim-vicepreşedintele PNL nu crede că vor avea loc anticipate, pentru că parlamentarii nu ar fi dispuşi să renunţe la mandate: ”Nu am văzut eu mulţi parlamentari care să-şi dea autogol, nu am văzut aşa ceva, că până la urmă vor trebui să respingă de două ori un premier propus şi să meargă la anticipate. Eu nu cred că acest lucru va fi posibil”.

În condiţiile în care România este condusă de un guvern interimar, deci cu puteri reduse, Gheorghe Flutur propune ca locul acestuia să fie luat, pentru moment, de Parlament: ”Eu am mai cerut ceva aseară (în şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL - n.r.): să cerem Parlamentului şi celor care vor avea majoritatea să se întâlnească şi vinerea, şi sâmbăta. (...) Sunt diverse legi de luat pe pandemie. Sau pe criza facturilor. Sigur, l-am văzut pe domnul Ciolacu că are nişte soluţii pe facturi. Eu sunt destul de critic şi în interiorul partidului. Aceste probleme cu facturile nu sunt numai în România că au explodat preţurile. Sunt peste tot, dar trebuie să fim un pic mai atenţi. Şi eu am cerut plafonarea în această iarnă, pentru că acesta este un joc internaţional. Ruşii au jocul lor. Noi nu cred că am negociat suficient de bine internaţional. Trebuie să fim puţin mai atenţi la nuanţele astea. A fost o şedinţă în care eu am cerut plafonarea preţurilor pentru aceasta iarnă. Şi trebuia să se întâmple înainte de căderea guvernului. Trebuia să se întâmple atunci. Dar s-a dat acea compensare. Din câte ştiu sunt vreo 13 milione de beneficiari în România cu o compensare de 27% la factura de curent. Cu toate acestea, dacă îţi vine dublu, ce faci? Trebuie să dăm drumul la plafonare. Şi mai este legea consumatorului vulnerabil. Lucruri care s-au întâmplat, dar nu este suficient, pentru că evoluţia se schimbă de la o zi la alta”.

În ceea ce îl priveşte pe fostul preşedinte PNL, Ludovic Orban, Gheorghe Flutur îi reproşează acestuia că a cedat ministerele economice USR: ”Tu, PNL, care ai 25% procent în Parlament cedezi ministerele economice doar ca să fii preşedinte de Cameră, Ludovic Orban, care l-am văzut supărat pe mine. Dar măcar un minister economic să laşi la liberali, pentru că eu ce voi spune în 2024 , că toate sunt la USR, şi Transporturile, ministere foarte importante, cu vizibilitate. Când eu tremur dacă vine A 7 până la Paşcani sau se duce până la Suceava şi Siret. Trebuie să mă duc să mă rog frumos la USR, am făcut-o şi pe asta, dar trebuia să fim mai atenţi la negocierea ministerelor. Una dintre marile greşeli pe care a făcut-o Ludovic Orban la negocieri”.

În ceea ce priveşte viitorul politic al lui Ludovic Orban, despre care se speculează că ar vrea să părăsească partidul, Gheorghe Flutur a spus că este loc în PNL pentru toată lumea şi că ştie din proprie experienţă cât de greu este să construieşti o nouă formaţiune politică: ”E treaba lui. Eu am făcut apel la unitatea partidului, şi cei care au pierdut la congres trebuie să le găsim un loc lângă noi, nu are rost. Vă spune un om care în 2006 pentru o neînţelegere cu Tăriceanu am făcut PLD-ul. Ştiu ce a însemnat pentru asta să alerg cu raniţa în spate. Loc în PNL este”.