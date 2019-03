Ion Cristoiu face dezvăluiri în premieră. La emisiunea “ Gândurile lui Cristoiu”, jurnalistul a citit din multvânatul document CSAT despre care s-a crezut că stă la baza protocoalelor secrete, a povestit despre audiere şi a dezvăluit ce planuri ar avea preşedintele Iohannis cu referendumul pe Justiţie.

Ion Cristoiu spune că nu Hotărârea CSAT nr.17/2005, prin care corupţia devine risc la siguranţa naţională, este baza protocoalelor secrete, ci o hotărâre a Guvernului Tăriceanu din 30 martie 2005. În opinia sa, această hotărâre trebuia desecretizată deoarece nu conţine nimic secret, iar cel care ar trebui să o facă este preşedintele Iohannis. Ion Cristoiu crede că şeful statului nu a luat această măsură până acum “ca să poată să înflorească teza că Traian Băsescu este autorul protocoalelor”.

După ce a citit în premieră din documentul CSAT, Ion Cristoiu a povestit despre audierea sa ca martor într-un dosar al Codruţei Kovesi. El a fost chemat joi la Secţia de investigare a magistraţilor pentru a confirma dacă poza depusă de Sebastian Ghiţă în dosarul readucerii lui Nicolae Popa în ţară este cea pe care fostul deputat PSD i-a arătat-o jurnalistului cu ocazia unui interviu, la Belgrad. Ion Cristoiu spune că nu este fotografia originală, ci o reproducere şi nu exclude posibilitatea ca acest lucru să fie un motiv pentru Kovesi de a o contesta. De asemenea, jurnalistul a spus că ancheta se concentrează pe petrecerea de la Crama Budureasca la care a fost imortalizată Kovesi, motiv pentru care la audieri vor fi chemaţi şi alţi participanţi la chermeză.





Cum preşedintele Iohannis a declarat că este “aproape hotărât” să convoace referendumul pentru justiţie odată cu europarlamentarele, Ion Cristoiu spune că, de fapt, există calcule ca această consultare populară să se facă la alegerile prezidenţiale de la sfârşitul anului. El spune că întrebarea va fi legată de Liviu Dragnea, ceea ce îl va face erou pe liderul PSD.



Acelaşi lider PSD, spune Ion Cristoiu, a dat şi lovitura electorală a săptămânii după ce s-a îmbolnăvit şi internat la o clinică privată, sporindu-şi astfel zestrea de imagine. Liviu Dragnea nu ocupă însă primul loc şi nici nu se află în Top 5 politicieni ai săptămânii în care poziţia fruntaşă e ocupată de Klaus Iohannis pentru “meritul” de a fi revoluţionat limba română.

Redăm interviul integral:



Monica Mihai: Avem o săptămână în care s-au întâmplat mai multe lucruri, dar în special, poate cel mai important lucru, faptul că un document pe care o ţară întreagă ar dori să-l citească sau să ştie despre el, dumneavoastră l-aţi văzut, este vorba despre hotărârea CSAT care practic pune bazele protocoalelor secrete dintre servicii şi Ministerul Public. Avem, de asemenea, o audiere surpriză în dosarul Laurei Codruţa Kovesi, nimeni altul decât dumneavoastră care aţi fost chemat la secţia pentru anchetarea magistraţilor în cursul zilei de joi.



Ion Cristoiu: Ca martor.



Monica Mihai: Ca martor.



Ion Cristoiu: Că sunt în stare să spună că eram suspect, acuzat şi criminal. Ca martor.



Monica Mihai: Ca martor. Aşteptăm să ne povestiţi din culise ce s-a întâmplat la acea audiere. Avem pentru prima dată după câteva luni pe masa de discuţii posibilitatea unui referendum. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat în această săptămână că este aproape hotărât să demareze un referendum, nu se ştie încă despre întrebarea pe care acesta o va adresa sau când anume va avea loc acest referendum. Se presupune că va fi în aceeaşi zi cu alegerile europarlamentare. O săptămână importantă şi pentru Brexit, subiect care ar trebui adus în atenţie pentru că are o importanţă majoră şi un impact economic asupra Uniunii Europene. Şi avem obişnuitul top al săptămânii cu politicienii care s-au făcut remarcaţi în această săptămână. Vom începe cu subiectul cel mai greu şi cel mai important, documentul CSAT pe care dumneavoastră, singurul jurnalist din România care l-aţi văzut şi l-aţi citit.



Este vorba de un document pe marginea căruia înfloresc multe ipoteze. Unul din rolurile mele istorice e cel de a vedea documente



Ion Cristoiu: L-am văzut. E foarte important pentru că, probabil, telespectatorii se întrebă că de ce e un eveniment că eu l-am văzut. În zilele acestea s-a discutat într-o comisie a Senatului o lege la care au trudit de anul trecut domnul Liviu Dragnea şi domnul Călin Popescu Tăriceanu pentru desecretizarea hotărârii CSAT nr. 17 din 28 februarie 2005, hotărâre despre care toată lumea spune, şi cei doi care au iniţiat, că ar fi... ar prevedea, ar prevedea, e foarte importantă afirmaţia, înfiinţarea protocoalelor şi colaborarea strânsă dintre serviciile secrete şi Parchetul General.



Monica Mihai: Prevede această...



Ion Cristoiu: Acum trebuie să justific, de ce m-am apucat să văd, că aşa... puteam să văd copacii înfloriţi. Tocmai plecând de la insistenţa cu care în spaţiul public, la fel ca şi poza de la Belgrad, se vorbeşte, se legendarizează, deci este vorba de un document pe marginea căruia înfloresc multe ipoteze, l-am văzut, nu pot să spun că şi îl am pentru că nu am voie că e secret, trebuia desecretizat. O să vi-l povestesc, sigur, probabil când o să ajungem la convocarea mea la comisie o să spun că văd că unul din rolurile mele istorice e cel de a vedea documente. La interviul de la Mediafax am amintit acest rol al meu de a vedea şi am spus bileţelul lui Călin Popescu Tăriceanu, am spus că sunt posesorul jurnalului politic al Elenei Udrea, că am văzut poza de la Belgrad şi, adăugăm acum, un alt document istoric pe care l-am văzut şi este această hotărâre numărul 17. O să încerc să o prezint... sigur, imediat după ce am văzut-o mi-am notat unele lucruri ca să nu uit. Este vorba de o pagină, nu mai mult. Ca să dovedesc că chiar l-am văzut acest document, ca la toate hotărârile de stat scrie sus România, Consiliul Suprem de Apărare al Ţării, Hotărâre privind, este foarte important, combaterea corupţiei fraudei şi spălării banilor. Deci aşa se intitulează această hotărâre pentru că ea, o să vedeţi, cinci articole are mari şi late, o singură filă, nu sunt articole dezvoltate, sunt aşa, lapidare, atacă şi chestiunea evaziunii... nu, a fraudării, nu numai a corupţiei dar şi a strângerii de bani la buget şi, evident, Consiliul Suprem de Apărare al Ţării hotărăşte. Sunt cinci articole.



Cel mai important articol - ”integrarea problemei corupţiei pe structura strategiei de securitate naţională ca factor de risc şi obiectiv de securitate”



Monica Mihai: Ce conţin aceste articole?



Ion Cristoiu: Cel mai important articol, după părerea mea, este articolul numărul unu care stipulează, şi cred că încep să citez cu ghilimele, ”integrarea problemei corupţiei pe structura strategiei de securitate naţională ca factor de risc şi obiectiv de securitate”. Este...

Monica Mihai: Fraza care pune bazele sau fundamentul pentru protocoalele care s-au...



Ion Cristoiu: CSAT-ul nu avea de unde să ştie că se vor face protocoale, vom vedea imediat că e vorba de o hotărâre de Guvern care stipulează protocoale. Eu am spus că este un articol istoric deoarece pe 28 februarie 2005, la nici două luni de la preluarea puterii, Alianţa DA şi trebuie să fim corecţi era alcătuită din Traian Băsescu şi Călin Popescu Tăriceanu, sigur, între timp şi Traian Băsescu a mai făcut nuanţe, a făcut nuanţe şi Călin Popescu Tăriceanu...



“Decizia CSAT şi hotărârea de guvern aparţin şi lui Călin Popescu Tăriceanu”



Monica Mihai: Călin Popescu Tăriceanu, este important de spus.



Ion Cristoiu: Dar ca om care a trăit 2005, 2006, 2007, 2008 chiar în prima linie a bătăliei cu ei, cu cei doi, sigur la un moment dat s-au certat, pot să spun că totuşi că decizia CSAT şi, vom vedea ulterior, şi hotărârea de guvern, aparţine şi lui Călin Popescu Tăriceanu.



Monica Mihai: A uitat Călin Popescu Tăriceanu că a fost prezent la acea discuţie din 2005?



Ion Cristoiu: Vom vedea că... nu cred că a uitat hotărârea de Guvern care este o hotărâre publică, o să spun imediat. Este foarte important, deci este momentul în care, şi aici putem discuta, inclusiv cu Traian Băsescu, momentul în care corupţia, aţi văzut, este factor de risc şi obiectiv de securitate. Deci...



Monica Mihai: Pentru prima dată apare acea...



„Lumea uită că cel care s-a angajat categoric în lupta împotriva corupţiei a fost Adrian Năstase”



Ion Cristoiu: Putem discuta de atunci sub semnul acestei paradigme. Putem discuta cu Traian Băsescu, cu cei care au participat, de ce corupţia este factor de risc pentru că ea presupune, ca şi la terorism, presupune şi posibilitatea, nu încălcării legii, dar şi posibilitatea unor măsuri speciale şi mai ales posibilitatea ca presa aservită lor, structurilor de informaţii, să spună ”Domnule, până la urmă, fiind vorba de un risc aşa de mare, mă rog, putem trece cu vederea”. De ce este foarte important, nu în apărarea lui Traian Băsescu, noi suntem în februarie 2005, lumea uită că cel care s-a angajat categoric în lupta împotriva corupţiei a fost Adrian Năstase. În martie, 10 martie, 2004 domnul Adrian Năstase a fost la Bruxelles...



Monica Mihai: S-a plimbat?



Ion Cristoiu: Nu, acolo la ”Înalta poartă”, mă rog, fiecare când intră în opoziţie zice că ălalalt a fost la ”Înalta poartă”. Şi s-a întors de acolo, pentru că una din condiţiile admiterii noastre în UE era acest pachet de măsuri privind lupta împotriva corupţiei. S-a întors de acolo cu mai multe măsuri de luptă împotriva corupţiei. Prima, cea mai importantă, era scoaterea Rodicăi Stănoiu din funcţia de ministru al Justiţiei şi înlocuirea ei cu domnul Cristian Diaconescu. Deci, e foarte important, nu Traian Băsescu a făcut, el a făcut şi modificarea celor trei legi ale justiţiei, erau un angajament la Bruxelles, în aşa fel încât să se stimuleze lupta împotriva corupţiei. Deci într-un fel...



Dacă vrem să discutăm despre faptul că au avut loc abuzuri, trebuie să începem de la întrebarea ”De ce corupţia este factor de risc de siguranţă naţională?”



Monica Mihai: Trebuia creat mecanismul?



Ion Cristoiu: Traian Băsescu, CSAT-ul venea în prelungirea acesteia, să nu uităm însă că una dintre deciziile din campanie, unul dintre angajamente, angajamentul numărul unu, a fost în legătură cu lupta împotriva corupţiei. Dar, încă o dată, se poate discuta, mă miră că la noi nu se discută, mi se confirmă o axiomă pe care am tot vânturat-o.



Monica Mihai: Care este aceasta?



Ion Cristoiu: Şi anume că dacă vrem să discutăm despre faptul că au avut loc abuzuri, trebuie să începem de la întrebarea ”De ce corupţia este factor de risc de siguranţă naţională?”.Urmează un articol doi, e foarte interesant, care vizează aducerea banilor la buget. Citez: ”Ministerul Finanţelor Publice să continue şi să aplice măsurile pentru blocarea conturilor firmelor car au datorii către bugetul de stat sau către asigurările sociale”. Este hotărâre CSAT. Nu ştiu dumneavoastră cât vă pricepeţi, care era impactul asupra...?

Monica Mihai: Economic şi de siguranţă naţională.



Ion Cristoiu: Da, probabil că, nu ştiu, la vremea respectivă nu erau bani. E limpede că asta cu blocarea nu are legătură cu lupta împotriva corupţiei...



Monica Mihai: Cât cu aducerea banilor la bugetul de stat.



„Articolul 3 precizează necesitatea ”unei colaborări între Ministerul Public, PNA, şi structurile de informaţii”



Monica Mihai: Parchetul Naţional Anticorupţie...



Ion Cristoiu: ... pe de o parte şi, citez, ”structurile de informaţii”



Ion Cristoiu: E foarte interesant articolul trei.



Monica Mihai: Care spune ce?



Ion Cristoiu: Care merită discutat şi spune aşa, precizează, zic eu, necesitatea ”unei colaborări între Ministerul Public, PNA, era...

Monica Mihai: Parchetul Naţional Anticorupţie...

Ion Cristoiu: ... pe de o parte şi, citez, ”structurile de informaţii” şi MAI pe de altă parte pentru ”stabilirea priorităţilor şi identificarea mecanismelor de luptă împotriva corupţiei, fraudei şi spălării banilor. Nu e vorba de protocoale, dar e vorba, iată se citează pentru prima dată structurile de informaţii care...



Monica Mihai: Ar trebui să colaboreze...



Ion Cristoiu: Da, să facă un plan, e foarte corect. Nu spune nicăieri că trebuie să facă protocoale. Spune că trebuie...



Monica Mihai: Dar creează cadrul legislativ...



Ion Cristoiu: Creează... ştiţi, e ca la preşedintele american, ei au aplicat, nu preşedintele Traian Băsescu.



Monica Mihai: Ei au interpretat.



Ion Cristoiu: Ei au interpretat. Şi a patra, care am înţeles că nu s-a aplicat, cere Ministerului Justiţiei să iniţieze procedurile de revizuire a Codului de Procedură Penală pentru introducerea ca prevedere legală a sistemului de investigaţii preliminare. Am încercat să văd despre ce e vorba, am înţeles că nu este introdusă în codul care a fost. Ultimul, recomandă Guvernului ca derularea contractelor de mari dimensiuni care vizează bani publici să se desfăşoare pe bază de licitaţii, sunteţi de acord, nu era nimic. Hotărârea, Bucureşti, numărul 17, semnat de Traian Băsescu olograf.

Ion Cristoiu: Am avut această hotărâre CSAT care, repet, creează cadrul de siguranţă prin care corupţia este declarată



Monica Mihai: Problemă de siguranţă naţională.



Ion Cristoiu: De siguranţă naţională, cum e şi terorismul. În momentul în care se declară...



Monica Mihai: Problemă de siguranţă naţională...



„Hotărârea de Guvern 231din 30 marie 2005 stabileşte implicarea serviciilor în combaterea corupţiei şi instituţiile cu care trebuie să colaboreze”



Ion Cristoiu: Vine un lucru... un document care e public, dar pe care nu l-a amintit nimeni până acum, şi aici este foarte important, asta putem să arătăm...



Monica Mihai: Hotărârea de Guvern 231



Ion Cristoiu: Din 30 martie 2005, a intrat în vigoare la 1 aprilie 2005 şi a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 272 din 1 aprilie 2005.



Monica Mihai: De ce este importantă această hotărâre de Guvern?



Ion Cristoiu: Ea este foarte importantă, este semnată de prim-ministrul Călin Popescu Tăriceanu, contrasemnată, să ştim şi noi, de Monica Luiza Macovei, domnul Blaga la Interne, integrării europene Ene Dinga, îl mai ştiţi? ministrul Finanţelor Publice Ionel Popescu. Spune aşa, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: Articolul 1:se aprobă strategia naţională anticorupţie pe perioada 2005-2007, prevăzută în Anexa 1, vom vedea, şi Articolul 2: se aprobă planul de acţiune pentru implementarea strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007. Anexele numărul 1 şi 2 fac parte din hotărâre. De ce este foarte important? Este foarte important pentru că hotărârea e mare, este stufoasă, dar, vom vedea la punctul 4, paragraful 5...



Monica Mihai: Ce prevede acest punct 4?



Ion Cristoiu: Trebuie să le spunem telespectatorilor că la început, aici, la anexa aceasta este un fel de tabel...



Monica Mihai: Fiecare ce are de făcut.



Ion Cristoiu: Da, fiecare ce are de făcut. Şi avem aşa, deci avem ”Sesizarea de îndată a procurorului care instrumentează în cazul de crimă organizată sau corupţie de către structurile informative şi de investigaţie”.



Monica Mihai: De investigaţie?



Ion Cristoiu: Păi, structurile informative le ştim cine sunt... ”prin transmiterea oricărei informaţii şi suport probator”...



Monica Mihai: Aşa...



Ion Cristoiu: Adică, suportul probator, poze...



Monica Mihai: Exact.



Ion Cristoiu: ”Referitoare la săvârşirea unor acte sau fapte de corupţie sau crimă organizată”. Asta înseamnă implicarea...



Monica Mihai: Serviciilor...



Ion Cristoiu: ...serviciilor. Şi să vedem instituţiile care trebuie să colaboreze.



Monica Mihai: Să lucreze împreună.



Ion Cristoiu: Este vorba de CSAT, avem acolo SRI, SIE, structurile de informaţii departamentale, oho, ia uitaţi câte sunt acolo, toate astea...

„Protocoalele s-au bazat pe o hotărâre de Guvern”



Monica Mihai: Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne



Ion Cristoiu: PNA, acum am constatat că sunt atâtea şi în ce constă uitaţi acolo ”procedurilor de comunicare şi protocoale semnate de instituţiile implicate”. Protocoale. Protocoalele s-au bazat pe o hotărâre de Guvern.



Monica Mihai: Care a fost publică.



Ion Cristoiu: A fost publică, dar eu spun, cele două documente, inclusiv şedinţa CSAT, arată că la vremea respectivă, baza luptei împotriva corupţiei, nu spun nici că e bine nici că e rău, a fost pusă de Alianţa DA, de PD, Alianţa DA din care făceau parte PDL al lui Traian Băsescu şi PNL al lui Călin Popescu Tăriceanu, deci şi cei de acum. Ăsta trebuie spus corect. Am dat acest document, în sfârşit l-am văzut. Dumneavoastră ce părere aveţi, că l-aţi văzut în premieră. Şi cum interpretaţi dumneavoastră că eu l-am văzut şi poate sunt subiectiv.



Monica Mihai: Mi se pare interesant faptul că şeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, face cumva abstracţie de acea şedinţă a CSAT-ului în care s-a pus baza a acestor...



„Este un moment istoric, este momentul în care lupta împotriva corupţiei se transformă în problemă de siguranţă naţională”



Ion Cristoiu: Dacă nu ne-a explicat până acum poate n-a fost, deşi...



Monica Mihai: Apare semnătura lui şi apare numele lui şi ce este interesant este că hotărârea de Guvern este publică încă de atunci şi mai există un bilanţ al CSAT-ului în care apare exact această menţiune.Şi acel bilanţ este public încă din anul 2005 de la sfârşit, când l-au prezentat, în care reiese negru pe alb că se va semna sau că vor exista anumite protocoale.



Ion Cristoiu: Vedeţi, aici avem o problemă... o problemă, cum se spune, Hudson are o problemă... Problema este în felul următor, noi nu avem, deşi s-a petrecut în 2005, este un moment istoric, este momentul în care lupta împotriva corupţiei se transformă...



Monica Mihai: În problemă de siguranţă naţională...



Ion Cristoiu: ... în problemă de siguranţă naţională şi o hotărâre de Guvern, nu avem amintiri. Mi s-ar fi părut normal şi Traian Băsescu şi cei care au participat să spună ce s-a discutat acolo. A obiectat cineva, a zis cineva ”Băi, staţi băi un pic, cum adică lupta împotriva corupţiei?” sau erau toţi.... Încă o dată, faptul că se luptă împotriva corupţiei noi nu criticăm, noi spunem că e un moment despre care noi nu avem date.



„Klaus Iohannis ar trebui să desecretizeze hotărârea CSAT. Nu a făcut-o pentru ca să poată să înflorească teza că Traian Băsescu este autorul protocoalelor”



Monica Mihai: Susţineţi că populaţia ar fi trebuit anunţată?



Ion Cristoiu: Nu, după părerea mea domnul Klaus Iohannis ar trebui să desecretizeze, aţi văzut, încă o dată, nu e nimic secret, ce, să facă o lege, uite că mă şi enervez. Aţi văzut, din ce-am povestit eu vi se pare ceva secret sau ultrasecret? Nu, spune nişte lucruri pe care...



Monica Mihai: Şi care credeţi totuşi că este motivul pentru care nu s-a discutat deschis despre această situaţie?



Ion Cristoiu: Nu, nu că nu s-a discutat după, măcar acum. Aia cu ”să discutăm” poate că domnul Călin Popescu Tăriceanu a fost tras pe sfoară.



Monica Mihai: Poate se va discuta despre această emisiune.



Ion Cristoiu: Nu ştiu, eu am spus că avem această mare problemă că trebuie să scoatem cu forcepsul de la oameni...



Monica Mihai: Informaţii care sunt de interes.



Ion Cristoiu: Încă o dată, în perioada post-decembristă este chiar un eveniment istoric. Pentru că este evenimentul în care a fost, de la americani, sigur că a fost în campania lui Traian Băsescu... deci au fost de acord ceilalţi, că totuşi era alianţa DA. La CSAT se iau hotărâri prin consens. Traian Băsescu e mereu acuzat, nu poate să spună despre acest document, că e secret, eu pot să spun că sunt jurnalist, spune că nu are (menţiuni despre protocoale, n.r.) pentru că păstrarea lui secretă, cred că ... în problemă de siguranţă naţională



Monica Mihai: Poveştilor...



Ion Cristoiu: Aoleu, ce conţine... Nu conţine nimic, nu conţine nimic deosebit, sigur. Deci iată ce înseamnă păstrarea secretului în legătură cu o chestiune care nici măcar nu e... şi e o lege întreagă, a fost trecută pe la promulgare.



Monica Mihai: O întrebare vă rog. Cine trebuia să desecretizeze hotărârea CSAT?



Ion Cristoiu: Klaus Iohannis.



Monica Mihai: De ce credeţi că n-a făcut-o?



Ion Cristoiu: Pentru ca să poată să înflorească teza că Traian Băsescu este autorul protocoalelor. Sigur, încă o dată, nu văd de ce. Nu numai că a trecut atâta timp, dar în documentul ăsta nu e absolut nimic, nimic, nimic. Nu spune nimic nici de americani, nici de Wikileaks, nici dacă sunt presiuni. Un document ... şi dacă îl publica, se termină. Este o lecţie pentru toată clasa politică. Orice lucru care se păstrează secret, în jurul lui înfloresc zeci de ipoteze, scenarii idioate uneori. Ca şi aici, dacă se dădea ...nu-i nimic, gata şi discutam, şi discutam şi cu hotărârea, venea domnul Tăriceanu şi spunea ”Da, domnule, prin protocoalele astea se înţelege altceva”, nu ştiu, deocamdată aşa scrie. Scrie acolo? Între instituţii sunt serviciile secrete aici?



“Întreaga hotărâre şi atmosferă era de accelerare a proceselor de corupţie. era teza ”băgaţi cărbuni”. În justiţie nu există cărbuni”

Monica Mihai: Sunt.



Ion Cristoiu: Sunt. Sigur că dumneavoastră o să obiectaţi că s-a făcut protocolul de abia în 2009, dar poate că domnul Călin Popescu Tăriceanu s-a luptat, nu-i aşa, şi nu le-a aplicat, dar e prevăzut până în octombrie 2005 şi mai era şi modificarea celor trei legi ale Justiţiei. Întreaga hotărâre şi atmosferă era de accelerare a proceselor...



Monica Mihai: A luptei împotriva corupţiei.



Ion Cristoiu: De accelerare a proceselor cu care eu nu sunt de acord. Ce e aia accelerarea proceselor? Adică era teza ”băgaţi cărbuni”. În justiţie nu există cărbuni, poate să dureze un proces de corupţie 100 de ani, de ce să le accelerăm? Că dacă începe accelerarea ştiţi cum e, începe să pufăie locomotiva şi poate să cadă de pe şine.



Monica Mihai: Că vorbim despre Justiţie, aţi fost audiat săptămâna aceasta în calitate de martor în dosarul Laurei Codruţa Kovesi. Cum a fost experienţa, ce puteţi să ne spuneţi despre...?



„Am fost audiat în dosarul Nicolae Popa. Procurorii urmăresc printre altele şi acuzaţia de mărturie mincinoasă”



Ion Cristoiu: Trebuie precizat că, şi aici este foarte important de precizat, că eu am fost audiat în dosarul Nicolae Popa. Deci doamna Laura Codruţa Kovesi are două dosare, probabil că o să aibă şi mai mult.



Monica Mihai: Este cel în care este acuzată că i-ar fi cerut...



Ion Cristoiu: Domnul Sebastian Ghiţă, în decembrie, la începutul lui decembrie 2018, a făcut un denunţ de la Belgrad în care spune că doamna Codruţa Kovesi i-a cerut bani pentru ca să plătească...



Monica Mihai: Să-l aducă pe Nicolae Popa în ţară.



Ion Cristoiu: Să plătească avionul particular şi introducerea acelui denunţ, aproape că îl ştiu pe de rost, spune ”eu am fost în relaţii foarte bune...



Monica Mihai: De prietenie...



Ion Cristoiu: De prietenie, cutare, cutare. În dosar, procurorii de la această secţie urmăresc printre altele şi acuzaţia de mărturie mincinoasă. Deoarece în ianuarie 2017 domnul Sebatian Ghiţă a avut nişte înregistrări istorice la RomâniaTV şi într-una din acele înregistrări vorbea despre aceste petreceri şi mai ales această petrecere.



Monica Mihai: Care aveau loc la reşedinţa dânsului.



Ion Cristoiu: La el acasă. Este foarte important asta deoarece tema... prin asta el spunea că au fost în relaţii de prietenie. De asta trebuie să înţelegeţi şi poza, că nu era vorba de o poză în sine. Deci, domnul Sebastian Ghiţă, în momentul în care a intrat în malaxorul DNA, a susţinut ”Cum adică, doamna Codruţa Kovesi cu care am fost prieten, a venit şi la mine acasă, îmi cunoaşte familia...”



Monica Mihai: Drept dovadă am şi o poză cu ea de la o petrecere.



Ion Cristoiu: Da, e foarte important asta, deci controversa a pornit de acolo. Domnul Sebastian Ghiţă, în momentul în care a început să fie chemat, în 2015, la DNA, a început să spună că, să susţină, că a fost prieten cu doamna Codruţa Kovesi. Doamna Codruţa Kovesi a reacţionat de fiecare dată, e foarte important...



Monica Mihai: Susţinând că nu este adevărat şi că au interacţionat doar instituţional.



Ion Cristoiu: Instituţional. În sprijinul tezei...



Monica Mihai: De prietenie....



Ion Cristoiu: Domnul Sebastian Ghiţă a invocat o petrecere, este foarte important deoarece eu înaintea interviului de la Belgrad am avut un interviu la B1 cu el care e mai interesant decât partea de la Belgrad, dedicat Codruţei Kovesi.



„La Belgrad, eu m-am dus să-l întreb de această poză. Pentru că era o poză, ca şi hotărârea CSAT”



Monica Mihai: Ce-a spus atunci?



Ion Cristoiu: Sigur, în primul rând, eu l-am întrebat cum de un procuror, deci doamna Codruţa Kovesi era procuror general, se urcă în maşină, se duce până la Ploieşti şi, repet acolo fiind ziua de naştere a domnului Sebastian Ghiţă, nu, nu ştiu, stă până la sfârşitul petrecerii. L-am întrebat pe domnul Sebastian Ghiţă de ce nu m-a invitat pe mine şi a zis să nu, el a invitat numai prietenii. Aşa mi-a răspuns, că eu nu eram prieten. L-am întrebat în calitatea mea de cititor ”Dar nu v-aţi plictisit, câteva ore să petreceţi?” şi mi-a explicat că acolo era o petrecere şi l-am şi întrebat, o întrebare mai zurlie, dacă soţia lui ştia de relaţia de prietenie, mă rog, fiind vorba de două femei, şi a spus că da, şi soţia lui ştie. Doamna Kovesi spunea că nu a fost niciodată, că n-are nicio treabă cu Sebastian Ghiţă. Şi atunci domnul Sebastian Ghiţă a început să invoce o fotografie.



Monica Mihai: Pe care dumneavoastră aţi văzut-o la Belgrad.



Ion Cristoiu: La care, eu când m-am dus la Belgrad, că e foarte important şi în declaraţia de martor, eu m-am dus să-l întreb de această poză. Pentru că era o poză, ca şi hotărârea CSAT...

Monica Mihai: Misterioasă, pe care nu o văzuse nimeni şi toată lumea discuta despre ea.



Ion Cristoiu: Când a depus la dosar, în decembrie, denunţul, domnul Sebastian Ghiţă a depus şi fotografia pe care am văzut-o. În mod normal, doamna procuror Adina Florea m-a chemat ca să confirm că aia e poza pentru că putea să fie depusă la dosar de Sebastian Ghiţă, nu ştiu, altă poză.



Monica Mihai: Era aceeaşi poză?



Ion Cristoiu: Da, era aceeaşi poză, este într-un dosar, este într-un format aşa (A4), cam mare, dar ce m-a surprins pe mine este faptul că e foarte proastă, de calitate.



Monica Mihai: Nu este poza originală.



„La dosar nu e depusă poza originală, ci o fotocopie, o reproducere”



Ion Cristoiu: Nu, deci domnul Sebastian Ghiţă avea poza în telefon, aşa mi-a şi arătat-o, care era de o claritate... era poză electronică, da? Domnul Sebastian Ghiţă a susţinut că e un stop-cadru dintr-un film.



Monica Mihai: Pe care, la fel, nu l-a văzut nimeni şi despre care se vorbeşte.



Ion Cristoiu: Acum, la dosar, şi aici vine marea enigmă, nu e depusă varianta electronică, e depus de domnia sa o fotocopie, o reproducere.



Monica Mihai: Poză printată.



Ion Cristoiu: Da, deci după telefon, nu ştiu, IT-iştii se pricep, după telefon, dar şi eu făceam mai bine printatul ăsta.



Monica Mihai: De ce credeţi că a depus o poză de o asemenea calitate?



Ion Cristoiu: ... sunt şi imprimante mobile, pe care le ţii în poşetă.



Monica Mihai: Şi care scot poze de bună calitate.



Ion Cristoiu: Era un fel de copie. Ciudat. Plus nu e depus niciun film, cel puţin aşa mi-a spus doamna procuror în calitatea mea de martor. Nu există. Acum nu exclud, sunt un om prudent, ca asta să fie o comedie jucată chiar de către Parchet.



Monica Mihai: De ce?



Ion Cristoiu: Păi să, eu să vorbesc, mi s-a dat voie să vorbesc, să spun că poza aia era aşa şi aşa, doamna Codruţa Kovesi să se ducă în instanţă şi să spună ”Vai de mine, dar ce asta e poză?”. Ea, mai ales, nu se vede în poza asta. Şi să o conteste că e adevărată şi să vină cineva cu filmul, nu ştiu, nu v-aţi gândit şi la asta?



Monica Mihai: Va fi chemat Sebastian Ghiţă la audieri?



Ion Cristoiu: Nu, este foarte important că pe banca aia era socrul, care a fost chemat, fostul socru, şi a depus mărturie că într-adevăr ea a fost acolo şi că era o relaţie de amiciţie. Din câte am înţeles fosta nevastă n-a fost ... Ceea ce spun, pentru că, încă o dată, misterul acelei audieri, este calitatea groaznică ... e depusă, nu e făcută de ei, este depusă de domnul Sebastian Ghiţă, e la dosar odată cu denunţul... ei n-au primit varianta... că altfel mi-arătau varianta electronică



Monica Mihai: N-au primit varianta electronică?



Ion Cristoiu: Păi mi-arătau varianta electronică aşa cum am văzut-o eu. Mi-a arătat, e o poză într-un dosar aşa şi în dosarul ăla mi-a deschis doamna procurorşi mi-a arătat poza. ”Da, domnule aşa e” am zis, dar poza asta e ca dracu’, mai ales că se vede foarte prost, repet faţă de ce-am văzut eu, pot să vă povestesc şi cu ochii închişi, adică mi-amintesc perfect, aici era o poză din asta. Nu ştiu de ce, poate îl întrebaţi pe domnul Sebastian Ghiţă de ce e aşa de proastă, repet, din câte ştiu eu chiar dacă sunt mai bătrân, la ora actuală după telefonul mobil, după o variantă electronică se pot face... dar se pot face şi după film, nu-i aşa?



Monica Mihai: Seamănă pozele, dar nu e aceeaşi cu cea pe care aţi văzut dumneavoastră la Belgrad sau vorbim doar de calitatea...



Ion Cristoiu: Nu, e aceeaşi poză, dar repet misterul: eu am văzut o poză aşa (landscape) despre care mi s-a spus că e stop-cadru dintr-un film, care film nu a fost depus sau cel puţin aşa zic eu, nu ştiu, poate că a fost, dar oricum nu a fost depus la dosar.



Monica Mihai: Dacă era depus filmul credeţi că nu v-ar fi întrebat sau nu v-ar fi arătat filmul să recunoaşteţi fragmentul?



Ion Cristoiu: Da. Aveţi dreptate, era obligatoriu să-mi arate pentru că era probă la dosar. Mie mi s-a confirmat numai proba poza.



Monica Mihai: Dar este aceeaşi poză.



Ion Cristoiu: E aceeaşi poză numai că pentru mine este... numai ea prezentată în instanţă e făcută pulbere pentru că e proastă. Adică orice acuzat vine şi spune ”Domne, stai puţin, asta e poză făcută, aţi improvizat-o dumneavoastră”, una e să ai variantă... Acum e posibil, repet, ca să fie şi varianta electronică sau să vină să se întindă o capcană, nu ştiu, doamnei Codruţa Kovesi şi ea să spună că nu-i adevărată.



Monica Mihai: Rămâne să vedem ce se va întâmpla în acest dosar foarte important.



Ion Cristoiu: Rămân în istorie ca sunt omul care a văzut...



Monica Mihai: Care aţi văzut şi această poză şi aţi fost şi audiat în acest dosar. Săptămâna aceasta preşedintele Klaus Iohannis a făcut o declaraţie istorică, cum aţi spune dumneavoastră



Ion Cristoiu: Aproape istorică...



Monica Mihai: Aproape istorică, că este aproape hotărât să demareze un referendum. Haideţi să vedem ce a declarat preşedintele Klaus Iohannis la începutul acestei săptămâni când acesta a participat la un eveniment cu un public ales, aşa cum bine aţi remarcat dumneavoastră în editorialul din această săptămână.



Ion Cristoiu: Selectat, nu ales.



Monica Mihai: Selectat. Haideţi să vedem ce a declarat preşedintele.

