Ioana Mihăilă a primit aviz negativ pentru mandatul de ministru. Măsurile propuse pentru limitarea valului 4

Întrebată cum îşi explică recordul pe linie de marţi, în privinţa COVID-19, Ioana Mihăilă a dat viona pe rata mică de vaccinare. Totodată, ea a precizat că restricţiile despre care a amintit preşedintele Klaus Iohannis ar fi trebuit impuse de mai multă vreme.

„Cred că aceste cauze aşa cum au fost analizate şi de reprezentanţii OMS, care se află acum în vizită la noi, principala cauză pentru care rata de spitalizare este atât de mare este legată de rata mică de vaccinare şi cred că măsurile acestea restrictive anunţate de domnul preşedinte astăzi puteau fi luate mai repede, atunci când se apropia limita superioară a capacităţii de îngrijire. Au trecut 6 săptămâni de când incidenţa a crescut peste 1 la mie la nivel naţional, acum suntem la peste 10 mie la nivelş naţional şi încă există destul de mare libertate de mişcare”, a spus Ioana Mihăilă.

Mihăilă a mai spus că în momentul în care a plecat de la Ministerul Sănătăţii, incidenţa era de aproximativ 1 la mie la nivel naţional şi doar 30% din capacitatea maximă de ocupare a paturilor la Terapie Intensivă avea pacieţi.

Mihăilă a fost întrebată de ce a tăcut atunci când preşedintele Klaus Iohannis şi premierul au spus că pandemia a fost învinsă. Ea a răspuns că e responsabilă doar de propriile afirmaţii.

„Dacă aţi fi atentă la declaraţiile mele anterioare, constant am spus că valul 4 va veni, dar că intensitatea va depinde de rata de vaccinare şi de rata destul de mare de transmitere pe care o are tulpina Delta. (...) Niciodată nu am spus că pandemia a fost învinsă”, a răspuns Mihăilă.

Ioana Mihăilă a primit şapte voturi „pentru”, 18 „împotrivă” şi 9 abţineri, avizul din comisiile de specialitate fiind negativ.

Propunerile făcute de Ioana Mihăilă pentru limitarea efectelor valului 4

Ministrul propus al Sănătăţii în Guvernul Cioloş, Ioana Mihăilă, a vorbit, marţi seară, în timpul audierii în comisiile de specialitate, despre măsuri „nepopulare, dar necesare” pentru limitarea dezastrului din valul 4 al pandemiei.

Aceasta a menţionat limitarea evenimentelor sociale neesenţiale în spaţii închise, decalarea anului şcolar cu recuperare în lunile de vară şi certificat verde obligatoriu pentru anumite activităţi.

„Este clar că spitalele sunt depăşite, e nevoie de măsuri ferme, care să limiteze transmiterea. Nu sunt măsuri populare, dar este ceea ce avem nevoie în acest moment”, a afirmat Ioana Mihăilă.

Ministrul propus al Sănătăţii a vorbit despre o serie de măsuri care ar ajuta la limitarea efectelor valului 4 al pandemiei:

Limitarea evenimentelor sociale şi a activităţilor neesenţiale în spaţiu public închis; Limitarea nnumărului de participanţi şi distanţare fizică la evenimentele care au loc în spaţiu deschis; Decalarea anului şcolar, cu vacanţă de două săptămâni pentru ciclul gimnazial şi liceal, cu excepţia claselor terminale şi cu recuperare în lunile din vară - clasele primare şi preşcolarii continuând în format fizic; Relarea testării în şcoli; Accesul în anumite spaţii închise, neesenţiale, doar cu certificatul verde; Accesul în spaţiile comerciale neesenţiale, la finalul săptămânii, doar cu certificat verde; Măsurile de ridicare a restricţiilor să fie previzibile, corelate cu rata de incidenţă, dar şi cu cea de vaccinare din unitatea administrativ-teritorială, iar acestea să fie proporţionate ca intensitate cu riscul de transmitere pe care îl imprimă o anumită activitate; Pe termen mediu şi lung, Ioana Mihăilă mizează pe creşterea încrederii populaţiei în instituţii care gestionează pandemia: decuplarea deciziilor privind sănătatea publică de factorul politic, cu crearea Grupului tehnico-ştiinţific cu specialişti recunoscuţi în epidemiologie, boli infecţioase, pneumologie, imunologie, sănătate publică, medicină de familie, pediatrie şi ştiinţe comportamentale.

Critici la adresa lui Florin Cîţu

Ioana Mihăilă l-a acuzat pe Florin Cîţu, în cadrul audierilor, că a faultat măsurile propuse pentru preîntâmpinarea valului 4.

„Acum câteva ore, înainte să ne adunăm în sală, am văzut cu toţii că 561 de oameni au murit de COVID-19 în ultimele 24 de ore, de peste 15 ori mai mulţi decât suntem noi aici. Acum, sute de pacienţi COVID aşteaptă un loc în spital, la ATI. În acelaşi timp, mii de pacienţi aşteaptă să primească tratamentele pentru afecţiunile de care suferă. Pacienţii aşteaptă soluţii, nu prelungirea crizei. Măsuri ferme, nu declaraţii şi dezbateri. Înainte să vă lansaţi în întrebări, acuzaţii şi ştiri false vânturate prin presă, vă avertizez că vă voi demonstra cu documente, nu cu vorbe frumoase, că mandatul meu a pus soluţii pe masă, faultate de câte ori s-a putut de către un premier care nu credea că vine valul patru.”, a spus ministrul propus al Sănătăţii.