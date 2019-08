Iohannis amână o declaraţie după declanşarea crizei politice/ În faţa ambasadorilor: Parteneriatul cu SUA a devenit mai robust

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că miercuri va avea prima poziţie oficială după ce ALDE a decis să iasă de la guvernare. Totodată, şeful statului a afimat că miercuri va vorbi şi despre remanierea guvernamentală.

„Daţi-mi o bună politică internă ca să pot face o bună politică externă, zicea Nicolae Titulescu. Nu putem să facem abstracţie de politica internă a României. Despre actuala criză guvernamentală, despre remaniere, despre calea de ieşire din criză voi face o declaraţie publică mâine, dar dumneavoastră vă veţi întoarce la post şi o să fiţi întrebaţi ce se întâmplă în România? Cum se va soluţiona criza? Cum vor decurge alegerile? Iar dumneavoastră să raspundeţi aşa: -România are o democraţie solidă, România are o democraţie consolidată prin referendumul de pe 26 mai anul curent şi care a adus un răspuns clar al românilor-”, le-a transmis Klaus Iohannis ambasadorilor români.

Şeful statului a susţinut că va garanta ca soluţiile pentru criza guvernamentală să fie constituţionale.

„ Pentru democraţie, pentru o cale pro-europeană, pentru o abordare solidă transatlantică, pentru un stat de drept şi o justiţie dreaptă, consolidarea şi continuarea luptei împotriva corupţiei, dumneavoastră să răspundeţi aşa: -România va rămâne o democraţie şi un partener credibil şi stabil în orice condiţii-. O să va întrebe partenerii, prietenii noştri ce se va întâmplă, cum se va întâmplă, iar dumneavoastră să răspundeţi aşa: -Orice se va întâmplă în România se va întâmplă în limitele Constituţiei. România este o democraţie consolidată în care Constituţia este respectată şi indiferent de soluţia găsită România va rămâne un partener serios, predictibil, angajat în demersurile comune care sunt în curs-. Vă spun vouă că soluţii există şi eu voi garanta că aceste soluţii să fie constituţionale. Am încredere în implicarea dumneavoastră profesionistă esenţială în acest scop şi vă doresc mult succes în continuare”, a adăugat Iohannis.

Declaraţiile preşedintelui vin în contextul în care ALDE a decis luni ieşirea de la guvernare şi o alianţă cu Pro România. Călin Popescu Tăriceanu a mai anunţat retragerea din Guvern a miniştrilor ALDE, însă Ramona Mănescu a decis să rămână la conducerea MAE.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, deja, care sunt înlocuitorii miniştrilor ALDE.

În faţa ambasadorilor: Am avut o discuţie excelentă cu Trump. Parteneriatul cu SUA a devenit mai robust

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, marţi, că parteneriatul României cu SUA a devenit mai robust în urma întrevederilor avute cu Donald Trump. Şeful statului a adăugat că ultima vizită în SUA a fost un succes.

„Parteneriatul cu SUA a devenit mai robust. Anvergura relaţiilor naostre politice a ajuns la un punct maxim, după întrevederile la Casa Albă, din iunie 2017 şi cea de săptămâna trecută. Vizita din iunie 2017 a fost prima în mandat.Pe 20 august anul acesta am avut din nou o discuţie excelentă şi foarte consistentă cu preşedintele Trump. Declaraţia comună pe care am adoptat-o marchează aprofundarea parteneriatului strategic în domenii esenţiale. Am discutat cu acest prilej despre prezenţa militară a SUA consistentă în România. Am evidenţiat că dincolo de componenta politico-militară e esenţială dezvoltarea pe alte dimensiuni, cea economică şi investiţională şi am încurajat investiţiile în proiecte strategice pentru România. Mai ales în sectorul energetic pentru creşterea schimburilor comerciale”, a declarat Klaus Iohannis, în cadrul discursului susţinut la evenimentul de primire al ambasadorilor români la Palatul Cotroceni.

Şeful statului a adăugat că „este necesar să acordăm în continuare o atenţie deosebită consolidării şi altor parteneriate şi relaţii strategice bilateriale”.

Klaus Iohannis a fost primit pe 20 august la Casa Albă din SUA de către Donald Trump.

