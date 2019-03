Iohannis, atac la PSD: S-a ajuns la acest accident democratic şi arată că ne-am relaxat prea repede/ Regretul meu în primul mandat e că nu am găsit un Guvern cu care să pot să lucrez

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că PSD este un accident democratic care are „un Guvern de tip proxi”, cu un partid care a câştigat alegerile iar acum crede că posedă România, ceea ce arată că românii au crezut prea repede că politica nu îi priveşte.

Întrebat, la dezbaterea „Preşedinte sau cetăţean/ om politic şi societate civilă”, dacă este de părere că libertăţile în România încep să pălească şi este nevoie de un punct zero, Klaus Iohannis a răspuns: „Doamne fereşte de un punct zero. Eu cred că suntem într-o etapă importantă în care trebuie să consolidăm ceea ce s-a construit. Faptul că s-a ajuns la acest accident democratic, cu un Guvern de tip proxi, cu un partid care a câştigat nişte alegeri şi crede că posedă România arată că ne-am relaxat prea repede sau am crezut prea repede că politica nu ne priveşte. Acest accident al democraţiei se datorează mai puţin PSD şi mai mult absenteismului la vot. Să mergem să ne exprimăm opinia noastră, nu a altuia. Noi exprimăm ce credem noi sigur din ce este pe listă. Dacă nu găsim pe listă nimic ce ne convine, acesta nu e motiv să nu mergem. Poate găsim data viitoare. Reţetele se cunosc, dar depinde de noi ce se întâmplă. Cred că în această sală nu e nimeni care îşi doreşte noi accidente ale democraţiei. Eu cred că îşi doresc o Românie demnă, respectată”.

Şeful statului a vorbit şi despre Revoluţia din '89, precizând că a fost un eveniment disruptiv, precizând că ulterior „o clică şi-a arogat repede puterea”.

„Deja aş trece la prima temă ’89. Pentru mine este ca şi pentru majoritatea românilor, Revoluţia din decembrie 1989 un eveniment clar disruptiv. Dar nu numai pentru mulţi ca noi e un eveniment care încheiat o etapă şi a deschis alta. E un eveniment disruptiv şi pentru societate. Am rupt clar o etapă nefericită de dictatură comunistă şi am început o nouă etapă. Această etapă nu a venit uşor şi nu mă refer doar la evenimentele din 89 care au avut o notă tragică, prin numărul mare de victime şi prin faptul că o clică şi-a arogat repede puterea, care nu a fost uşor de luat şi prin faptul că noi toţi ne-am dorit lucruri pentru care am visat foarte mult şi am ştiut prea puţin. Libertate, societate civilă şi a durat foarte mult până azi căutarea sensurilor profunde ale acestor noţiuni. Dacă îmi permiteţi într-o notă personală – nu pot să îmi imaginez o altă conjuctură nicăieri în lume în care aş fi ajuns preşedinte. Cred că e notabil. Nimic nu arăta că aşa ceva e posibil. Şi iată că oamenii au făcut să fie posibil. Cred că printre lucrurile pe care le-am învăţat greu se numără şi a face imposibilul posibil”, a conchis Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis participă, marţi seară, la dezbaterea „Preşedinte sau cetăţean/ om politic şi societate civilă” organizată în cadrul Festivalului Internaţional de Film Documentar şi Drepturile Omului de către Asociaţia One World Romania.

Iohannis: Regretul meu în primul mandat e că nu am găsit un Guvern cu care să pot să lucrez

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că regretul său în mandat care se încheie în curând este că nu a găsit un Guvern cu care să poată colabora, precizând că speră ca în al doilea mandat să aibă un Executiv cu care să poată lucra.



„Regretul meu în primul mandat care dă să se încheie că nu am găsit un Guvern cu care să pot să lucrez şi sper să la al doilea mandat voi găsi un Guvern cu care să pot lucra, în aşa fel încât să nu fiu în situaţia penibilă când mă întreabă ce o să fac şi eu să le spun că nu am cu cine să lucrez”, a afirmat Klaus Iohannis, marţi la dezbaterea „Preşedinte sau cetăţean/ om politic şi societate civilă”.

Întrebat despre Guvernul Cioloş, şeful statului a spus că a administrat „rezonabil” România.

„Guvernul Cioloş a adnimistrat România rezonabil de bine. Dar un guvern trebuie să guverneze, să vină cu politici, să legifereze, mult mai mult decât putea să facă un Guvern de tehnocraţi”, a completat Iohannis.

Preşedintele României a anunţat încă din luna iunie a anului trecut că va candida pentru un nou mandat la Cotroceni. PNL a anunţat că îl susţine pe Iohannis.

Iohannis: Suntem minţiţi pe faţă, în democraţie. Asta se numeşte dictatura majorităţii

Klaus Iohannis a declarat, că PSD a minţit în toate domeniile, oamenii fiind „sideraţi” de felul în care se legiferează. Preşedintele a precizat că este foarte grav că în ultimii ani avem de a face cu pervertirea statului şi a regulilor democratice.



„Semnale de alarmă s-au tras nenumărate. Sunt manifestări de stradă. Se schimbă legile justiţiei de nenumărate ori cu scopul evident de a albi dosarele penale ale oamenilor din arcul puterii. Nu vi s-a părut ciudat ca în protestul cu 15 minute să înceapă lucrul la autostradă şi după să înceteze? În domeniul structurii avem de-a face cu o butaforie. În economie, oamenii sunt sideraţi de felul în care se legiferează. OUG 114 duce la deraierea a întregi sectoare, ori că îţi sunt simpatice sau antipatice. Am un sentiment de deja vu şi vin ei să ne spună la TV că va curge lapte şi miere. Eu nu mai sunt dispus să mai văd una şi să aud de la guvernanţi că totul merge extraordinar dar alţii sunt vinovaţi şi noi nu înţelegem”, a afirmat Klaus Iohannis, marţi la dezbaterea „Preşedinte sau cetăţean/ om politic şi societate civilă”.

„Eu sunt vinovat că nu se fac spitale, autostrăzi, că sunt WC-uri în curte? Remedierea este la Guvern, nu la preşedinte. Dacă ar fi chestiuni izolate, s-ar putea descrie ca parţial proastă guvernare, dar în realitate în toate domeniile suntem minţiţi pe faţă, iar în democraţie suntem minţiţi. Asta se numeşte dictatura majorităţii, care poate veni dintr-o democraţie care nu funcţionează bine. Într-o democraţie nu poţi să spui că fac ce vreau că am câştigat alegerile, ci eu fac ce pot că am câştigat alegerile. Dacă ar fi să concentrez întreaga evoluţie din ultimii ar spune că avem de-a face cu pervertirea statului şi pervertirea regulilor democratice. Asta este foarte grav. Ceea ce se pierde în esenţă este chiar dialogul democratic. Dacă mulţi într-o sală ţipă ca descreieraţii, unul cu discurs raţional se fac greu auziţi”, a completat Iohannis.

