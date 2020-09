Iohannis: De la 1 iunie se redeschid terasele, vor putea sta maxim 4 persoane la o masă/ Ce conţine al doilea val de relaxare

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, joi, măsurile de relaxare care vor intra în vigoare de la 1 iunie. Printre acestea se numără deschiderea teraselor, a plajelor, dar şi deplasările în afara localităţilor fără declaraţie pe proprie răspundere.

”Nu putem să vorbim de o reducere semnificativă a epidemiei. În ce priveşte măsurile de relaxare, avem şi câteva veşti pozitive. Începând din 1 iunie vor redeveni posibile. Astfel, se redeschid terasele. E clar că e nevoie de unele măsuri foarte speciale şi ele vor fi comunicate – mesele vor fi la 2 metri, vor putea să stea maxim patru persoane la o masă şi lucrurile vor fi sub control.

De la 1 iunie se va putea merge la plajă, dar şi aici e nevoie de păstrarea distanţei de cel puţin doi metri între scaunele de plajă”, a declarat Klaus Iohannis.

El a mai spus că tot de la 1 iunie vor deveni posibile spectacolele în aer liber cu maximul 500 de spectatori, cu distanţare, cu control foarte strict la intrare şi respectarea tuturor normelor de igienă.

”În ce priveşte deplasările în afara localităţii, acestea vor fi libere, deci nu va mai fi nevoie de declaraţie când ieşim din localitate”, a adăugat şeful statului.

El le-a dat o veste bună şi iubitorilor de competiţii sportive.

”Se vor putea relua competiţiile sportive, doar pentru sporturile care se practică afară, mai puţin sporturile de contact. Competiţiile se vor desfăşura fără spectatori”, a mai spus Iohannis.

El a avut o şedinţă cu premierul Ludovic Orban şi mai mulţi miniştri.

LIVE TEXT. Cele mai importante declaraţii:

Preşedintele Iohannis a anunţat, înainte de prima relaxare din 15 mai, că din două în două săptămâni vor fi noi măsuri de relaxare, dacă situaţia o va permite. La ultimele raportări, rata de infectare cu virusul Covid-19 s-a păstrat sub 200 de cazuri pe zi, ceea ce înseamnă că epidemia se află pe o pantă descendentă.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii, a precizat marţi că dacă trendul descendent se va menţine, se va lua în calcul implementarea unui al doilea val de relaxare. Acesta ar presupune redeschiderea treptată a teraselor şi plajelor.

La şedinţă participă ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Educaţiei, Monica Anisie, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, şi Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.