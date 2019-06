Iohannis, după Summitul celor Trei Mări: Prezenţa economică a SUA în regiune, un catalizator

Klaus Iohannis a declarat, la finalul Summit al Iniţiativei celor Trei Mări, că prezenţa economică a Statelor Unite în zonă este un bun catalizator pentru cooperarea în regiune. Şeful statului a precizat că reuniunea de joi a reconfirmat obiectivele fixate la Summitul din Bucureşti.

„Aşa cum ştiţi, Iniţiativa este o platformă regională care sprijină dezvoltarea economică a regiunii, sporind convergenţa şi coeziunea europeană şi întărind relaţiile transatlantice. Salut faptul că în reuniunea de astăzi aceste priorităţi, fixate la Summitul de anul trecut de la Bucureşti, au fost reconfirmate. În primul rând, este o Iniţiativă care încearcă să consolideze competitivitatea economiilor noastre prin maximizarea interconectivităţii regionale. Al doilea obiectiv vizează creşterea convergenţei reale între statele membre ale Uniunii Europene, contribuind astfel la consolidarea unităţii şi coeziunii în cadrul Uniunii, pentru a permite continuarea politicii de integrare europeană, ca bază pentru consolidarea proiectului european. (…) În al treilea rând, Iniţiativa contribuie la consolidarea legăturilor transatlantice. Prezenţa economică a Statelor Unite în regiune este un veritabil catalizator pentru cooperarea în zonă, are valoare strategică şi este o componentă esenţială a parteneriatului transatlantic. Salut, aşadar, prezenţa Secretarului Energiei, domnul Perry, care a participat şi anul trecut la Bucureşti”, a afirmat Klaus Iohannis, într-o declaraţie de presă susţinută joi la Centrul de Congrese Brdo din Slovenia.

Şeful statului a aprecizat faptul că instrumentele agreate la Summitul şi Forumul de Afaceri găzduit în România anul trecut funcţionează.

„Summitul şi Forumul de Afaceri pe care le-am găzduit în România în 2018 au reprezentat maturizarea politică şi conceptuală a Iniţiativei şi, totodată, trecerea ei la dezvoltări pragmatice. Cu acel prilej au fost agreate instrumente importante în avansarea Iniţiativei: lista de proiecte prioritare de interconectare în domeniile transport, energie şi digital, reţeaua Camerelor de Comerţ din regiune şi a fost iniţiată crearea Fondului de Investiţii al Iniţiativei. Astăzi am constatat cu satisfacţie că aceste instrumente, stabilite la Bucureşti, funcţionează. Astfel, raportul de etapă privind implementarea proiectelor de pe lista de la Bucureşti consemnează progresele unui număr important dintre acestea. Forumul de Afaceri al Iniţiativei, a cărui primă ediţie a avut loc anul trecut la Bucureşti, continuă să reprezinte o componentă importantă a Summiturilor noastre anuale”, a precizat Iohannis.

Preşedintele României s-a arătat mulţumit de interesul Germeniei de a se implica activ în susţinerea Fondului de Investiţii al Iniţiativei.

„Prima reuniune a reţelei Camerelor de Comerţ din regiune a fost organizată cu succes în marja Forumului de Afaceri de anul acesta, iar Fondul de Investiţii al Iniţiativei a devenit operaţional. Salut faptul că ţara mea, prin Eximbank, este parte la acest efort şi încurajez şi ceilalţi parteneri interesaţi să se alăture acestui demers. Mă bucură şi faptul că Germania, după ce a participat pentru prima dată la Summitul de la Bucureşti, continuă să se implice activ în susţinerea Iniţiativei. Salut, totodată, interesul în creştere al instituţiilor financiare europene, care sper că va dobândi forme concrete în perioada următoare în ceea ce priveşte proiectele prioritare şi Fondul de Investiţii. Rezultatele de astăzi confirmă validitatea obiectivelor asumate cu succes la Summitul de la Bucureşti, a căror implementare a fost continuată de prezentul Summit. Trebuie să continuăm această manieră pragmatică de acţiune, pentru a veni cu soluţii concrete pentru prosperitatea cetăţenilor noştri.”, a completat şeful statului.

La rândul său, preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a vorbit despre aderarea Sloveniei la Uniunea Europeană.

„Mulţumesc domnule preşedinte, drag prieten al nostru sunt foarte bucuros cu adevărat sincer să fiu în Slovenia la acest Summit al iniţiativei celor trei mări. aş dori să îi mulţumesc şi lui Borut pentru excelenta ospitalitate de care ne-am bucurat. Este cea mai bună lună pentru a veni în această direcţie începând de la 1 mai am sărbătorit cea de a 15 aniversare a aderării Sloveniei la UE, sunt foarte bucuros să mă aflu aici cu prieteni cu care în 2004 am adus Slovenia în UE. A fost acesta un moment foarte important pentru noi toţi. Iniţiativa celor trei mări nu este neutră, nu este vorba de ceva care să existe aşa undeva în aer, există din potrivă proiecte cât se poate de concrete a căror obiective este cât se poate de îmbunătăţirea oamenilor care trăiesc în această regiune, de aceea Comisia de la bun început a sprijinit această iniţiativă. Până în 2010 în total se vor fi investit un total de 60 de miliarde de euro în dezvoltarea infrastructurii”, a afirmat Jean-Claude Juncker.

Preşedintele CE a adăugat că pentru perioada 2022-2027, la nivelul CE a fost propus un buget de 42,3 miliarde de euro pentru îmbunătăţirea inter conectivităţii în Europa.

„Sunt de părere că am făcut şi facem tot ce se poate pentru a sprijini efortul în direcţia unei mai bune conectivităţi în lume, în următoarea perioadă 2022-2027 am prevăzut la nivelul Comisiei ca propuneri de buget, o sumă de 42,3 miliarde de euro pentru îmbunătăţirea inter conectivităţii în Europa şi mai ales în această regiune. Sunt aşadar foarte bucuros să fiu cu dumneavoastră şi de asemenea îmi cer scuze am avion şi va trebui să plec”, a conchis oficialul european.

Klaus Iohannis a participat, joi, la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări, alături de şeful de stat al Sloveniei Borut Pahor, preşedintele Croaţiei Kolinda Grabar-Kitarović, preşedintele Poloniei Andrzej Duda, şi şeful Comisiei Europene Jean-Claude Juncker.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.