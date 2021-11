Iohannis: Nu există o soluţie magică împotriva schimbărilor climatice

„Nu putem nega faptul că schimbările climatice reprezintă o provocare extraordinară şi că trebuie să dăm dovadă de ambiţie în abordarea ei! Din 1989 până în 2019, emisiile de gaze cu efect de seră ale României au scăzut cu 64%. Avem una dintre cele mai scăzute rate de emisii pe cap de locuitor din Uniunea Europeană. Între 1990 şi 2019, România şi-a redus şi intensitatea emisiilor de CO2 pe unitatea de PIB cu 77%, o rată mai mare decât dublul mediei globale. Suntem angajaţi să facem şi mai mult! Va fi o provocare să reducem în continuare emisiile, mai ales pe măsură ce ne apropiem de net zero. Îmi doresc să lucrăm împreună pentru a dezvolta, produce şi utiliza noi tehnologii verzi”, spune Klaus Iohannis.

În opinia şefului statului, „inovaţia este cheia”.

„Printre alte iniţiative de la Glasgow, România se alătură Misiunii de Inovare în Agricultură pentru Climă (Agriculture Innovation Mission for Climate), propuse de Statele Unite ale Americii. În acelaşi timp, trebuie să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă în procesul de tranziţie ecologică, că sunt create locuri de muncă şi că inegalităţile sociale sunt reduse. România sprijină pe deplin eforturile de lider ale Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice şi se angajează să contribuie la reducerea emisiilor UE cu 55% până în 2030. Am atins deja această rată de reducere la nivel naţional şi ne angajăm să reducem în continuare emisiile. Nu există o soluţie magică împotriva schimbărilor climatice. Un set de măsuri interconectate ne poate ajuta să ne atingem obiectivele. Pentru aceasta, vom valorifica însăşi forţa naturii. România are o pondere ridicată a energiei regenerabile în mixul energetic, 40% din energia electrică produsă în România provenind din surse regenerabile. Ne angajăm să creştem acest procent în viitor”, adaugă Iohannis.

Preşedintele Iohannis aminteşte şi de PNRR.

„Vom lupta împotriva schimbărilor climatice cu soluţii bazate pe natură, folosind 57.000 de hectare de păduri noi prevăzute în Planul nostru Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru a capta carbonul şi a combate deşertificarea. De asemenea, trebuie să canalizăm forţa oamenilor în lupta împotriva schimbărilor climatice. Educaţia este cheia pentru un comportament prietenos cu mediul. Trebuie să promovăm educaţia şi cercetarea privind schimbările climatice. Începând cu 2023, România va găzdui un centru inovator al Organizaţiei Meteorologice Mondiale, care va ajuta sistemele agricole din Europa să răspundă mai bine la provocările climatice. Impactul schimbărilor climatice nu are graniţe naţionale. Vă invit să ne unim forţele în a proteja mediul, asigurându-ne că lăsăm generaţiilor viitoare o planetă mai verde şi mai sigură”. Nu avem timp de pierdut! Trebuie să acţionăm acum”, conchide şeful statului român.

Klaus Iohannis participă la Conferinţa Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (COP26), care se desfăşoară în Glasgow, Scoţia.