Iohannis: Refuz categoric abordări de tip iliescian, că proprietatea este un moft

Klaus Iohannis a declarat, marţi, că propriteatea trebuie garantată de stat şi refuză categoric abordări „de tip iliescian”, că proprietatea „e un moft”. Preşedintele s-a referit la o declaraţie a Oanei Bogdan, membru PLUS, referitoare la renunţarea benevolă la proprietate.

„Cred că proprietatea trebuie să fie nu doar un fapt, trebuie să fie garantată şi cel care o garantează trebuie să fie Statul. Cum am spus înainte, am trăit o bună parte din viaţa mea într-o societate în care proprietatea nu a fost deloc garantată, nici măcar respectată, nici drepturile omului. Nu îmi doresc să revenim la aşa ceva şi orice abordări de acest tip. Deci refuz, clar, categoric şi ori de câte ori este nevoie, abordări de tip iliescian, că proprietatea este un moft. Proprietatea nu este un moft, proprietatea este un drept al cetăţeanului şi Statul nu trebuie să fie parte pasivă, Statul trebuie să garanteze proprietatea, în tot ce înseamnă cuvântul garantare”, a afirmat Klaus Iohannis, marţi la o dezbatere organizată în cadrul festivalul One World Romania.

Reacţia şefului statului vine după ce în presă a apărut o declaraţie a Oanei Bogdan, membru al Biroului Naţional PLUS, referitoare la renunţarea benevolă la proprietate. În replică, reprezentanţii PLUS au spus că „proprietatea privată este de neatins”.

