Iohannis: Sunt aproape hotărât să convoc referendum pe 26 mai când vor fi alegeri europarlamentare/ Poporul român „să spună clar dacă tolerează corupţia”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că este aproape hotărât să organizeze un referendum pe data de 26 mai, când vor avea loc alegerile europarlamentare, şi alături de echipa de la Cotroceni lucrează foarte intens la acest lucru.

„O garanţie? Garanţia pot să fiu doar eu, că preşedintele convoacă referendumul. S-a vorbit mult despre referendum şi am spus în mai multe rânduri că lucrurile trebuie evaluate din foarte multe puncte de vedere. De multe ori dorinţa e una şi putinţa e alta. Eu nu am vrut să convoc un referendum ca să ne aflăm în treabă şi să nu participe lumea. Discuţia nu a revenit întâmplător pe referendum. Am primi acum nu multe săptămâni o lege spre promulgare care clarifica anumite aspecte tehnice pentru alegeri prin care PSD introduse un paragraf că nu poate organiza nimic cu alegerile, nici referendum, nici altceva. Am contestat la CCR această lege, având ceva în minte pentru ce ar putea urma. CCR mi-a dat dreptate. Acea prevedere e neconstituţională şi ca atare am început să analize cu echipa de la Cotroceni cum ar fi dacă aş convonca un referendum fix pe data alegerilor europarlamentare. La început au fost puţini entuziaşti. Lucrăm deja intens la asta. Analizăm datele, variantele, partea legală, etc”, a afirmat Klaus Iohannis, la dezbaterea „Preşedinte sau cetăţean/ om politic şi societate civilă”.

El a precizat că este „aproape hotărât” să convoace un referendum pe 26 mai, când vor avea loc alegerile pentru Parlamentul European.

„Eu sunt aproape hotărât să convoc referendum pentru data de 26 mai când ave alegeri europarlamentare. Lăsaţi-mi o marjă care se datorează unei nevoie aprofundate, unei discuţii aprofundate. Dacă fac referendum atunci vreau să am parteneri şi societatea civilă, românii care îşi doresc să dea un semnal clar şi pentru asta de o săptămână încoace lucrăm foarte foarte intens”, a explicat Iohannis.

Şeful statului a mai spus că îşi doreşte ca poporul român „să spună clar dacă tolerează corupţia sau dacă trebuie să tragem linia şi să spunem atât”.

„Un referndum care să nu rămână lucrurile în suspans, să exprime atitudinea naţiei. Îmi doresc ca naţiunea română să spună clar dacă tolerează corupţia sau dacă trebuie să tragem linia şi să spunem atât. Marile sisteme publice, educaţia, justiţia sunt destul de rezistente şi reziliente dar odată ce încep să scârţâie se repară foarte greu. Sper să ajungem în perioada în care această golăneală nu se va mai întoarce şi să ne întoarcem la actul democratic”, a completat şeful statului.

Preşedintele Klaus Iohannis participă, marţi seară, la dezbaterea „Preşedinte sau cetăţean/ om politic şi societate civilă” organizată în cadrul Festivalului Internaţional de Film Documentar şi Drepturile Omului de către Asociaţia One World Romania.

