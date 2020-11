Ion CRISTOIU: Iohannis a impus o atitudine de ură faţă de Biserică pentru a câştiga din electoratul USRPLUS

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că preşedintele Iohannis este disperat din cauza scorului mic pe care PNL l-ar putea obţine la alegerile de duminică, şi, preluând rolul de şef al liberalilor, încearcă să atragă electoratul USRPLUS prin atitudinea ostilă faţă de Biserică.

“Ceea ce se întîmplă acum în relaţia Biserică stat nu este o greşeală. Este o politică impusă de Klaus Iohannis. Una este să fii ateu. Când eşti ateu, nu te interesează Biserica. Dacă observaţi, pelerinajul de Sf. Paraschieva, atitudinea faţă de arhiepiscopul Teodosie, a electoratului USRPLUS este de ură faţă de Biserică. Se vede. În perioada pandemiei sunt unele manifestări, cum ar fi pelerinajul la vot. Dvs nu vedeţi că la Iaşi, probabil la indicaţiile lui Vela, Poliţia nu a încercat să fie atât de fermă. A fost o întreagă campanie împotriva ministerului de Interne dusă de electoratul USR. Şi atunci Klaus Iohannis, care este într-o disperare uriaşă, ca şef al PNL, că asta este, ca să nu crească USR PLUS a impus PNL, care are şi o ramură conservatoare, această ură. Din două motive ca să câştige din electoratul USR, care este o prostie, şi pentru că până acum partidul care a apărat Biserica a fost PSD. Aţi mai auzit ceva de PSD? Nu, pentru că PSD fiind în pregătire de nuntă cu UE. E limpede, lui Ciolacu i s-a dat to do list. Dacă faci aia, aia, aia şi dacă mai aperi şi biserica nu mai pupi niciodată guvernarea”, a afirmat publicistul duminică seara, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu de la Aleph News.

Ion Cristoiu susţine că autorităţile nu discută dinadins reprezentanţii Bisericii pentru a aplana conflictul creat de pelerinajul la peştera Sf. Andrei, subliniind că niciodată nu a pomenit în istoria României o asemenea tensiune între stat şi Biserică.

„În aceste condiţii, Iohannis ştie că electoratul ăsta nu are unde să se ducă, eventual la AUR. PSD nu mai e demult PSD, e USRPLUS de stânga. Este o ostilitate, nu e greu să dialoghezi, apropo de Paşti (...) Ai pelerinajul de Sf Andrei, care a patronul spiritual al românilor? E atât de greu, Ludovic Orban, să am un dialog cu Teodosie şi să spun Bisericii puteti să faceţi o mie de pelerinaje, dar îmi respectaţi regulile, vă angajaţi public că le respectaţi, altfel aveţi probleme. Nu vedeţi că ei nu dialoghează, de-ai dracu nu dialoghează. Nu vor pentru că la indicaţia lui Iohannis, PNL zice că doar-doar o câştiga ceva de la USR-PLUS. Eu nu am pomenit în istoria României o asemenea tensiune între stat şi Biserică (...) În comunism nu a exista aşa ceva. A existat pe vremea lui Stalin, când chiar a avut loc dărâmarea de biserici. În rest, a fost aşa, un fel de înţelegere”, a spus publicistul.

PSD s-a tefelizat, mai are puţin şi e USRPLUS

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că renunţarea PSD la teme precum familia, biserica, naţiunea a determinat o parte din electoratul său mai radical să se orienteze către alte partide, cum ar fi AUR, o posibilă surpriză la alegerile parlamentare din 6 decembrie.

“La o săptămână după Piatra Neamţ, scorul PNL era 26%, iar acum ei spun că a ajuns la 30-31% şi a scăzut USRPLUS. Nu-mi dau seama dacă e o manipulare. PSD -29%, USRPLUS – 17%, PMP-5% şi apare un partid cu 5%, AUR (Alianţa pentru Unitatea României), ăla mai extremist, care va creşte mult pe scăderea PSD. E un partid care a preluat toate temele apropiate de PUNR şi PRM. E un bazin important al electoratului. PRM era la graniţa cu PSD, cu temele astea, cu Biserica, cu familia, cu naţiunea, cu independenţa. În momentul în care a dispărut PRM şi vocea lui Vadim Tudor, atunci o parte din aceste teme au fost preluate de PSD, de Dragnea. În momentul în care conducerea actuală a PSD şi-a dat seama că nu vor avea şanse să ajungă niciodată la putere cu asemenea teme, PSD s-a tefelizat, mai are puţin şi e USRPLUS. Eu nu spun că nu e bine, mai ales pe plan internaţional, problema este că rămâne văduv un electorat, şi acest electorat radical merge spre AUR şi fiecare moment de tensiune cu Biserica duce către el”, a explicat publicistul.

Nu e vorba despre politizarea, ci despre cumetrizarea României. Avem de-a face cu oameni flămânzi

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că după alegerile din 6 decembrie vom avea un guvern de colaborare PNL-USRPLUS, iar liberalilor le va fi foarte greu să-şi pună neamurile în funcţii.

“Este prima dată în postdecembrism când se se anunţă un guvern de colaborare, PNL-USRPLUS, cu puteri egale, dar totul va depinde de diferenţe. Dacă e 30 la 20, e clar că USR-PLUS va pretinde... Problema acestui guvern de colaborare nu este împărţirea funcţiilor. Mult mai bine s-ar fi înţeles PNL cu PSD (...) Sunt partidele pe care eu le numesc partidele lui nea cutărică. Cei de la servicii sunt cu domn profesor. În aceste condiţii, USRPLUS va ţine foarte mult cont de electoratul lor, care este unul dintre acestea, mai ideologizat şi nu vor face concesii. Va fi foarte greu pentru PNL să facă aranjamente, să-şi pună neamurile. Nici USR PLUS nu poate să facă, că ei acolo sunt triburi. Cum a făcut unul ceva, cum apare pe internet”, a explicat publicistul.

Ion Cristoiu mai spune că în prezent avem de-a face cu nişte politicieni flămânzi, care nu au mai fost demult la putere şi care vor încerca cumetrizarea României, prin împărţirea funcţiilor pe criterii politice şi nu profesionale.

“În momentul în care un partid vine la putere îşi pune în anumite puncte, oameni care sunt ai partidului. Capcana în care a căzut şi USR PLUS, nu e vorba despre politizarea României. E vorba despre cumetrizarea României. Ce înseamnă cumetrizarea României? La ora actuală, având de-a face cu oameni flămânzi, că PNL nu a mai fost la guvernare, se fac liste. Deci avem premierul şi la el vine unul şi zice am o cumnată şi aş vrea să ma ajutaţi. Şi zice ce post ai vrsa? Aş vrea să fie la Ape, zice cumătrul Şi Orban zice n-am loc, e ocupat de altul. Şi se uită şi zice. Staţi un pic, am un loc la Fizică Atomică. Dar ălă nu spune că e croitoreasă şi nu are nicio treabă. Dar e un loc”, a explicat publicistul.

Ion Cristoiu nu exclude ca şi la alegerile parlamentare de duminică să avem de-a face cu o spirală a tăcerii, iar scorul PSD din sondaje să nu fie cel real.

“N-aş paria pe sondajele de opinie pentru că apare fenomenul de conspiraţia tăcerii. S-ar putea ca unii care au votat cu PSD să nu spună, la fel ca la locale, dar acum mai mult”, a avertizat publicistul.

TOPUL SĂPTĂMÂNII

În Topul săptămânii, realizat de publicistul Ion Cristoiu, locul întâi este ocupat de arhiepiscopul Teodosie al Tomisului, iar locul 5, de şeful DNA, Crin Bologa.

Locul 5 – Crin Bologa, şeful DNA

“Nu e rău. Faţă de perioada eclatantă, Codruţa Kovesi, în care ea era o starletă, după părerea mea, e bine ca noi nici să nu ştim cine e şeful DNA. E bine să fie vedetă procurorul de caz, unul care a făcut o mare anchetă. Ei au pornit o mare căpăceală la corupţia din MAI, cu permisele, şi cei de la Interne, ca să nu se vadă că ei sunt chiar corupţi, au dat şi ei un comunicat din care rezulta că au făcut-o împreună cu DNA. Şi aici dl. Bologa a fost corect şi a spus că stai un pic, vin ăia sa te aresteze şi tu spui că de fapt m-am autoarestat. Repet, merită, pentru că e un om discret”.

Locul 4 – Dacian Cioloş, europarlamentar USRPLUS

„Imediat după ce a anunţat dl. Klaus Iohannis, schimbarea, planul B, adică guvern de colaborare, a spus că prin participare înseamnă părţi egale, puteri egale. E o nuanţă foarte importantă care a stârnit panică în PNL, că ei deja împărţiseră. N-aş vrea să fiu în pielea lor. Aveau un ciolan mare şi deja îl împărţiseră, ministere, liste, tot. Şi a venit Klaus Iohannis şi a zis ne pare rău, numai jumate. Au o mare problemă cu ministerele, pe care vor să le dubleze. Va fi spectacol. E visul meu să-i văd pe cei de la PNL rămaşi cu un ciolan mic-mic-mic. Pentru că ciolanul a rămas mic, au început să se lucreze între ei”.

Locul 3, Klaus Iohannis, preşedintele României

„Din sondajele pe care le-am văzut eu, de o săptămâna s-a schimbat strategia şi se merge pe Klaus Iohannis şeful PNL, pe ideea că îl votăm pe Klaus Iohannis, nu PNL, pe 6 decembrie. De aia el a preluat aproape şefia PNL, dar este o foarte mare problemă. Când se vor termina alegerile, vom avea un premier care va avea o foarte mare problemă. Klaus Iohannis face asta ca-i facă dependenţi. Orice rebeliune a Guvernului după alegeri e înăbuştă din faşă de-acum pentru că ei au predat campania electorală lui Klaus Iohannis”.

Locul 2- Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1

„Dl Tudorache, ştim bine, a dat bani peste tot, la presă. Acum, ajungând la ananghie, nu-l apără nimeni. Eu, care nu am primit nimic de la el şi am votat-o şi pe Clotilde Armand de două ori şi pe Nicuşor Dan, cred că e ceva în neregulă în acel dosar. Las la o parte că e un dosar vechi, este genul de dosar pus la dospit. Adică băiaţii îşi fac un dosar şi aşteaptă prima pagină, care e denunţul. Când e nevoie. În cazul de faţă a fost Clotilde Armand, dar în alte cazuri trimite pe unul, că mai au nevoie de o filă, denunţul”.

Locul 1- Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului

„Devine o vedetă. Pandemia, autorităţile, Iohannis, le fac dinadins (...) Îl dădeam afară pe ăla de la Culte, mă urcam în maşină şi mă duceam la Teodosie. Ce putea să-mi facă? Îi pupam şi mâna. Ei, autorităţile, la îndemnul lui Iohannis vor acest conflict. Mâine, vor face pe dracu în patru să fie conflict. Cred că şi-l şi doresc”.